Больше лондонцев в премьер-лиге забил только «Ман Сити».

«Манчестер Юнайтед» против «Челси» — одна из ярчайших вывесок 10-го тура АПЛ. Игра пройдет 3 ноября на стадионе «Олд Траффорд», стартовый свисток арбитра Роберта Джонса прозвучит в 19.30 по московскому времени. В России легально не показывают чемпионат Англии.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Челси» 3 ноября 2024 года

Аналитики букмекерской компании FONBET считают, что у команд равные шансы на успех: поставить на выигрыш одной из них можно с коэффициентом 2.60, что равняется 37% вероятности. Ничейный исход идет с котировкой 3.80 (26%).

В прошлом сезоне «МЮ» и «Челси» обменялись домашними победами. Рынок на непоражение любого из клубов доступен за 1.50.

Три наиболее возможных, по мнению экспертов, результата поединка отражают близкие шансы команд:

• 1:1 — за 9.00;

• 2:1 в пользу одного из соперников — за 10.0.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.50, ТМ 2.5 — за 2.65.

Вероятность увидеть обмен голами оценена в 1.45, опция «обе забьют — нет» дана за 2.65.

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«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: прогноз и анализ матча АПЛ 3 ноября 2024 года

Манкунианцы проводят отвратительный сезон: команда идет 14-й в чемпионате Англии, набрав всего 11 очков в девяти турах. Итогом провального старта стало долгожданное увольнение Эрика тен Хага с поста главного тренера — голландца вышвырнули после поражения «Вест Хэму» (1:2) в АПЛ. Место исполняющего обязанности занял пришедший летом в штаб тен Хага Руд ван Нистелрой. При этом у легенды уже есть опыт самостоятельной работы — сезон в ПСВ, с которым он выиграл Кубок и Суперкубок Нидерландов. В первом же матче при ван Нистелрое «МЮ» разрушил «Лестер» (5:2) в Кубке Лиги. Правда, Руда не оставят у руля — уже объявили о приходе 39-летнего Рубена Аморима из «Спортинга».

«Даже на временной основе для меня большая честь управлять командой, которую я люблю, рассказал ван Нистелрой. — Готов делать это столько, сколько меня попросят. Могу пообещать, что продолжу отдавать клубу всего себя, какую бы должность я ни занимал, чтобы попытаться изменить ситуацию в лучшую сторону. Несмотря на результаты «Манчестер Юнайтед», я рад возвращению на «Олд Траффорд» и ежедневной работе с командой. В этом сезоне мы иногда видели реальный потенциал «МЮ», но это случалось слишком редко».

Над «Челси» смеялись весь прошлый сезон — по его окончании команда снова сменила тренера, вместо Маурисио Почеттино пришел Энцо Мареска, и пока это решение выглядит удачным. Синие находятся на пятой строчке АПЛ и плотно борются за место в топ-4 — отстают от «Астон Виллы» лишь на одно очко. Они практически не допускают глупых потерь: в АПЛ их обыграли только сражающиеся за чемпионство «Манчестер Сити» (0:2) и «Ливерпуль» (1:2). Перед «МЮ» лондонцы уступили «Ньюкаслу» в Кубке Лиги (0:2), но за несколько дней до этого обыграли «сорок» в чемпионате (2:1) — этот результат однозначно важнее.

Коллектив Марески хорошо атакует: за девять матчей в чемпионате синие настреляли 19 голов — это второй результат после «Ман Сити», который выжал на один точный удар больше. Вновь ярко выступает Коул Палмер: наколотил 7+5 и возглавил гонку АПЛ по «гол+пас». Также в неплохой форме находятся Кристофер Нкунку и Николас Джексон: первый отличился уже восемь раз во всех турнирах, второй оформил 6+3.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Манчестер Юнайтед» — «Челси»

В лазарете «красных дьяволов» по-прежнему находится левый защитник Тирелл Маласия — бедолага не появлялся на поле с сезона-2022/23. У «Челси» нет потерь.

«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: статистика личных встреч

В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами — 2:1 на «Олд Траффорд» и 4:3 на «Стэмфорд Бридж». Суммарно соперники провели между собой 195 поединков во всех турнирах: «МЮ» выиграл 80 раз, «Челси» — 55. Еще 60 матчей завершились вничью.

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Челси»

«Челси» — вторая по результативности команда АПЛ, которая в среднем за игру отличается 2,11 раза, а в восьми из 15 матчей во всех турнирах забила минимум два мяча. «МЮ» же находится в жуткой форме: 14-я строчка в АПЛ и лишь две победы в девяти предыдущих встречах во всех соревнованиях. В двух последних играх, с «Вест Хэмом» (1:2) и «Лестером» (5:2), «красные дьяволы» пропустили по два гола.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 2.00.

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