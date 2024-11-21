«Тоттенхэм» уже обыгрывал «Ман Сити» в этом сезоне. Команда Постекоглу воспользуется ужасной формой «горожан»

У «Сити» — четыре поражения подряд.

Одна из ярчайших вывесок 12-го тура АПЛ — встреча «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма». Игра пройдет 23 ноября на стадионе «Этихад», стартовый свисток арбитра Джона Брукса прозвучит в 20.30 по московскому времени. В России легально не показывают чемпионат Англии.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» 23 ноября 2024 года

По мнению аналитиков букмекерской компании FONBET, хозяева — серьезные фавориты: их успех предложен с котировкой 1.50, вероятность этого исхода — примерно 65%. Победа «шпор» идет за 5.80 (15%), даже ничья доступна за меньшие 4.70 (20%).

«Ман Сити» проиграл четыре матча подряд во всех турнирах. Вероятность того, что «Тоттенхэм» хотя бы не уступит находящимся в плохой форме «горожанам», оценена в 2.60.

Три наиболее вероятных, по данным экспертов, результата встречи отражают превосходство хозяев:

• 2:1 — за 9.00;

• 2:0 и 3:1 — за 11.0.

Тотал больше 3.5 гола предложен за 1.87, ТМ 3.5 — за 1.93.

Рынок на обмен забитыми мячами можно взять за 1.50, вариант «обе забьют — нет» идет за 2.55.

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«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: прогноз и анализ матча АПЛ 23 ноября 2024 года

Обе команды находятся не в лучшем состоянии. «Горожане» проиграли четыре матча подряд во всех турнирах, причем серия стартовала с поражения от «Тоттенхэма» в Кубке лиги (1:2). Далее команда Пепа Гвардиолы уступила с таким же счетом «Борнмуту» и «Брайтону» в АПЛ, а также была разгромлена «Спортингом» (1:4) в Лиге чемпионов. Ужасную форму «Ман Сити» связывают с травмой Родри — системообразующего полузащитника. В конце октября испанец получил «Золотой мяч», но на поле не выходил с 22 сентября — в игре с «Арсеналом» (2:2) он порвал крестообразные связки.

Однако хорошие новости тоже есть — Пеп Гвардиола, кажется, вот-вот продлит контракт, прежний заканчивался в конце этого сезона. По данным The Athletic, испанец договорился с клубом о новой сделке по системе «1+1» — официально об этом должны объявить в ближайшие дни. К тому же у команды остается одно из сильнейший нападений в Англии: «Ман Сити» забил 22 мяча за 11 туров — ровно два гола в среднем за 90 минут. Традиционно мощно выступает нападающий Эрлинг Холанн — с 12 результативными ударами возглавляет гонку бомбардиров АПЛ.

«Горожане» — вторые в чемпионате по забитым голам. Их опередил только «Тоттенхэм», который настрелял 23 мяча. По пропущенным у команд равенство (по 13). Удивительно, но при этом «шпоры» идут в таблице лишь 10-ми и на семь баллов отстают от «Манчестер Сити». Команда удивительно нестабильна — в предыдущих шести турах добыла три победы и потерпела три поражения. А перед «Сити» лондонцы дважды уступили — «Галатасараю» (2:3) в Лиге Европы и «Ипсвичу» (1:2) в АПЛ. Для «трактористов» это была первая победа в этом сезоне АПЛ.

При этом «Тоттенхэм» стал первой командой, победившей «Ман Сити» в этом сезоне. Коллектив Ангелоса Постекоглу вышвырнул «горожан» из Кубка лиги (2:1). «Мы встречались с грозным соперником и, думаю, на протяжении большей части матча играли хорошо. Мы не позволили им создать слишком много голевых моментов. Оба наших гола были мастерскими, с «Сити» иначе и быть не может — они не дают забить легко. Наша команда растет постоянно, это вечный процесс, но, когда растешь, не обходится без сбоев. Я сильно верил, что сегодня мы сможем выйти и устроить отличное зрелище», — сказал после той игры тренер «шпор».

Травмы и дисквалификации перед матчем «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» 23 ноября 2024 года

Помимо Родри хозяева потеряли Матеуса Нуньеса, Мануэля Аканджи и Оскара Бобба.

У гостей на семь матчей дисквалифицировали Родриго Бентанкура — обвинили в расистском оскорблении партнера Сон Хын Мина. Также у «шпор» травмированы центральный защитник Микки ван де Вен и атакующие игроки Ришарлисон, Уилсон Одорбер и Мики Мур.

«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: статистика личных встреч

Первая встреча команд в этом сезоне завершилась победой лондонцев. Всего «Ман Сити» и «Тоттенхэм» играли друг с другом 173 раза: «горожане» выиграли в 69 поединках, «шпоры» — в 67. Еще 37 матчей завершились вничью.

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»