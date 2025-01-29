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«Манчестер Сити» в шаге от стыдного вылета из ЛЧ. Хотя новый формат турнира обещал топам легкую жизнь

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Брюгге» 29 января 2025 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Эрлинг Холанн.
Фото Global Look Press
Надо побеждать «Брюгге».

29 января состоится важнейший матч Лиги чемпионов для «Манчестер Сити» — в заключительном туре общего этапа команду Пепа Гвардиолы, если она хочет попасть в плей-офф, устроит только победа над «Брюгге». Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Этихад», начало — в 23.00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Лига чемпионов. Общий этап. 8-й тур.
29 янв, 23:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Брюгге

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Брюгге» 29 января 2025 года

В букмекерской компании FONBET убеждены в победе «Сити» — взять ее можно за 1.23, что примерно 81% вероятности исхода. Ничья идет за 7.00 (14%), успех «Брюгге» — за еще более крупные 12.5 (5%).

Непоражение гостей в предстоящем матче предложено взять за 4.15. С форой (+1.5) — за 2.30.

Тотал больше 3.5 мяча и ТМ 3.5 идут за одинаковые 1.90. Обмен голами — за 1.72, вариант «обе забьют — нет» — за 2.05.

Эксперты не сомневаются, что Холанн отличится в этой встрече: на его гол коэффициент 1.55.

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«Манчестер Сити» — «Брюгге»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 29 января 2024 года

«В сложившейся ситуации мы должны выиграть матч, а если нет, то прекратим участвовать в турнире. Мы хотим пройти дальше, чтобы иметь шанс сыграть еще два матча и пройти в следующий этап. Это не проблема, это возможность, вызов, и нам предстоит с этим столкнуться», — ответил на вопрос о возможном вылете из Лиги чемпионов Гвардиола. «Сити» давно не висел в еврокубках на краю пропасти (сейчас не входят в топ-24, занимая 25 место среди 36 участников): если «горожане» не победят «Брюгге», то покинут соревнование. Особенно удивительно это звучит при новом формате турнира, где все фавориты, казалось бы, должны были легко пройти дальше.

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На такое неприятное положение «Сити» могли повлиять два фактора: в целом слабая игра команды в последние два месяца и расслабленность после резвого старта в турнире. В первых трех матчах Холанн и компания набрали семь очков: сыграли вничью с «Интером» (0:0), а также победили «Слован» (4:0) и «Спарту» (5:0). Казалось бы, уже этого количества баллов могло бы хватить для выхода, а впереди еще пять игр. Но дальше началось что-то странное: поражение от «Спортинга» (1:4), ничья с «Фейеноордом» (там, напоминаю, «Сити» вел 3:0 к 75-й минуте), проигрыш «Ювентусу» (0:2) и «ПСЖ» с 2:0 (итог: 2:4).

Поражение от парижан случилось тогда, когда «горожане» вроде бы начали выздоравливать: выиграли четыре матча и дважды сыграли вничью в АПЛ и Кубке лиги. В прошедшие выходные они победили «Челси» и вернулись в топ-4 чемпионата. В последнем туре ЛЧ дома предстоит сыграть с «Брюгге», который поделил очки с занимающим предпоследнее место в Про-лиге «Кортрейком» и отпустил лидирующий «Гент» на три балла. Черно-синие не побеждают уже два матча подряд, но больше впечатляет их беспроигрышная серия — она насчитывает уже 20 игр.

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Травмы и дисквалификации перед матчем «Манчестер Сити» — «Брюгге»

У «Брюгге» нет потерь перед предстоящей встречей, а вот у «Сити» список недоступных футболистов внушительный. Помимо уже давно травмированного Родри, в лазарете находятся Аке, Диаш и Доку. Не сыграют за «горожан» и новички — Хусанов, Мармуш и Виктор Рейс не могу быть заявлены по ходу этапа.

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Команды встречались на групповом этапе ЛЧ сезона-2021/22. Тогда «Сити» не испытал никаких проблем: победил 5:1 в гостях и 4:1 дома.

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Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Брюгге»

Очевидно, каждый человек в «Сити» понимает серьезность положения команды в ЛЧ и важность матча с «Брюгге». Гвардиола и его футболисты будут как никогда мотивированы, чтобы достичь нужного результата. «Брюгге» в гостях ждут очень мучительные и физически тяжелые 90 минут, в течение которых придется обороняться всем составом. Но, думаю, даже это не удержит «горожан», у которых есть исполнители на любой вкус, чтобы точно пробить издали или замкнуть навес.

Также уверен, что хозяева в очередной раз будут активно задействовать фланги, что положительно скажется на количестве угловых.

Рекомендуемая ставка: «Сити» победит и подаст больше 7.5 углового за 2.20.

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