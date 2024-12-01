Ставки
Рейтинг букмекеров
Главная
Ставки
Прогнозы

Ставки

Сегодня, 23:15

«Барселона» не выиграла три матча ла лиги подряд и подпустила «Реал». Потеря Ямаля оказалась страшнее, чем представлялось

Прогноз и ставка на матч ла лиги «Мальорка» — «Барселона» 3 декабря 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Ламин Ямаль.
Фото Getty Images
Лучший молодой футболист мира только вернулся на поле.

3 декабря лидер чемпионата Испании «Барселона» сыграет с «Мальоркой». Матч пройдет на «Эстади Мальорка Сон Моикс», стартовый свисток прозвучит в 21.00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 2» с 20.55 мск.

Испания. Ла Лига. 19-й тур
03 дек, 21:00. Visit Mallorca Stadium (Пальма-де-Мальорка)
Мальорка
Барселона

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Мальорка» — «Барселона» 3 декабря 2024 года

У «Барселоны» значительно больше шансов на успех, считают аналитики букмекерской компании Winline. Выигрыш каталонцев доступен за 1.61, что примерно 62% вероятности исхода. Ничья котируется за 3.80 (26%), а успех «Мальорки» и того больше — за 5.40 (12%).

Даже на то, что хозяева не уступят, коэффициент довольно высокий — 2.23.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.79, ТМ 2.5 — в 2.01. При этом в семи из 10 предыдущих очных встреч соперники пробили «верх».

Эксперты предсказывают, что команды обменяются голами: вариант «обе забьют» идет за 1.83, «обе забьют — нет» — за 1.97.

Харри Кейн (&laquo;Бавария&raquo;). Потеря Кейна накануне кубковой разборки с «Байером» — огромная проблема для «Баварии». Мюнхенцы слишком зависимы от форварда

«Барса» потеряла очки в трех предыдущих матчах ла лиги. Если она разозлится и победит с разницей хотя бы в два мяча, сыграет пари за 2.57.

Испытай яркие эмоции вместе с Winline! Лови фрибет 3000 рублей и ставь на любимые виды спорта

«Мальорка» — «Барселона»: прогноз и анализ матча 19-го тура ла лиги 3 декабря 2024 года

«Мы плохо сыграли. Нужно разобраться, что мы делаем неправильно, чтобы исправить это и выигрывать матчи. Мы снизили уровень по сравнению с тем, что показывали ранее, это осложняет нам игру. Нужно продолжать работать и становиться лучше. Мы должны все изменить и снова начать побеждать в ла лиге», — заявил после поражения от «Лас-Пальмаса» Рафинья.

1:2 на домашнем поле в противостоянии с одной из худших команд чемпионата — шокирующий результат. Но это с одной стороны. С другой, каталонцы нанесли 27 ударов, восемь раз попали в створ и создали моментов на 2,32 xG при 0,50 у соперника — подвела реализация. При этом не в первый раз.

Константин Тюкавин (&laquo;Динамо&raquo;). «Динамо» не выиграло в четырех подряд визитах в Грозный. Но «Ахмат» проводит худший сезон за 11 лет и рискует вылететь из РПЛ

«Барселона» потеряла очки в третьем матче ла лиги подряд: сначала случилась минимальная неудача с «Сосьедадом» (0:1), затем — ничья с «Сельтой» в матче, где до 84-й минуты сине-гранатовые вели 2:0 (итог — 2:2), ну и «Лас-Пальмас». Все эти игры выпали на отрезок, когда в составе отсутствовал Ямаль. Испанец, конечно, не самый результативный в команде (5+7), но очень влияет на ее действия и способствует лучшему завершению атак. В последнем матче Ламин вышел на поле сразу после перерыва, но было видно, что он не слишком хорошо готов. Против «Мальорки» точно должно быть лучше.

«Островитяне» в последних двух матчах набрали шесть очков, очень прилично поднявшись в таблице — сразу на шестое место. Биты коллективом Ягобы Аррасате оказались все тот же «Лас-Пальмас» (3:2) и «Валенсия» (2:1). Стоит отметить, что в этих встречах «Мальорка» сильно перевыполнила задачу по голам: забила пять в двух играх, хотя до этого отличалась менее раза за 90 минут. Также у этой команды довольно крепкая оборона: 13 пропущенных в 15 турах — четвертый результат после «Реала», «Атлетико» и «Сосьедада».

Манфред Угальде празднует гол в&nbsp;матче РПЛ &laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo; (0:3) в&nbsp;Краснодаре. Внезапно: «Спартак» — лучшая команда лиги. Зимой придется удерживать Угальде?

Травмы и дисквалификации перед матчем «Мальорка» — «Барселона»

«Барселона» не может рассчитывать на тер Стегена, Берналя и Кристенсена, а под вопросом самочувствие Фати и Бальде.

У «Мальорки» с середины сентября недоступен японский нападающий Асано, травмированы защитники Копете и Лато. Неизвестно, сможет ли принять участие в матче вратарь Куэллар.

«Мальорка» — «Барселона»: статистика личных встреч

В прошлом сезоне «Мальорка» вполне неплохо противостояла «Барсе»: дома поделила очки (2:2), а в гостях уступила после гола Ямаля. Впрочем, на отрезке в 10 последних матчей ситуация выглядит значительно хуже: девять поражений и та самая ничья.

Букайо Сака из &laquo;Арсенала&raquo; забил гол с&nbsp;пенальти в&nbsp;матче с &laquo;Вест Хэмом&raquo;. «Арсенал» стал кошмаром «Вест Хэма», «Барселона» разучилась побеждать без Ямаля. «Бавария» спаслась в Дортмунде, потеряв Кейна

Прогноз и ставка на матч «Мальорка» — «Барселона»

«Барселоне» очень нужна победа в ближайшем матче: «Атлетико» и «Реал» и так уже на расстоянии двух и одного очка соответственно, а у команды Анчелотти еще и игра в запасе. Благо «Мальорка», хоть и выиграла две последние встречи в чемпионате, — достаточно удобный соперник для каталонцев. Ну и возвращение Ямаля в стартовый состав абсолютно точно позитивно скажется на атакующем потенциале гостей.

Рекомендуемая ставка: победа «Барселоны» и ТБ 1.5 за 1.93.

Испытай яркие эмоции вместе с Winline! Лови фрибет 3000 рублей и ставь на любимые виды спорта

18+. Реклама. Рекламодатель ООО "Управляющая компания НКС". ИНН 7714707736 

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Барселона
ФК Мальорка
Читайте также
Гончаренко пригрозил судье: тебе недолго осталось! В РПЛ новый скандал
Биография Мераба Двалишвили: уехал из Грузии в США, работал на стройке и стал чемпионом UFC
В ГД предложили снизить количество уроков в школах
Футболист «Фиорентины» Бове потерял сознание в матче с «Интером»
Отец погибшего при атаке дрона на Брянскую область мальчика пытался его спасти
Роспотребнадзор оценил ситуацию с микоплазменной пневмонией
Популярное видео
Уйдет ли Голдобин из «Спартака»?
Победа «Крыльев» над «Зенитом», дубль Угальде «Краснодару»: видео голов дня
«Торпедо» — «Тюмень»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Урал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Уфа»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 17-го тура 30 ноября
Что происходит в «Ладе» после потрясений: специальный репортаж Шевченко
«Коламбус» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Алания»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» победил «Трактор» в битве лидеров
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
Ги Буше — новый тренер «Авангарда»
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Потеря Кейна накануне кубковой разборки с «Байером» — огромная проблема для «Баварии». Мюнхенцы слишком зависимы от форварда

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости