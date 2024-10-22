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Анкалаеву не дают еще один титульник. Но сам Магомед ждет сложностей от Ракича

Прогноз и ставка на бой UFC Магомед Анкалаев — Александр Ракич 26 октября 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Магомед Анкалаев.
Фото Getty Images
Россиянин уже давно находится в топе полутяжелого веса.

26 октября россиянин Магомед Анкалаев выступит на турнире UFC 308 в Абу-Даби. Соперником бойца станет австриец Александр Ракич, оба спортсмена входят в топ-5 полутяжелого веса. Ориентировочно поединок начнется после 21.20 мск, прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Боец».

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Магомед Анкалаев

Россиянин уже давно считается одним из сильнейших бойцов дивизиона и претендентом на чемпионский пояс. В предстоящем поединке аналитики букмекерской компании Winline считают его однозначным фаворитом: поставить на победу Анкалаева можно с коэффициентом 1.10, что составляет примерно 87% вероятности.

В декабре 2022-го Магомед приблизился к чемпионскому поясу — шел на серии из девяти побед и встретился в титульном поединке с Яном Блаховичем. Судьи зафиксировали ничью, которая вызвала много споров — даже сам поляк признал превосходство россиянина. Однако после этой схватки матчмейкеры свели Анкалаева только с выскочкой Джонни Уокером — с бразильцем пришлось встретиться дважды, так как первый поединок был признан несостоявшимся. При этом он явно не входит в число файтеров из чемпионской гонки.

В январе россиянин нокаутировал Уокера во втором раунде, но снова не получил титульный шанс, хотя находится на второй строчке рейтинга полутяжелого дивизиона. Вместо него Алекс Перейра недавно встретился с Халилом Раунтри — восьмой позицией топа полутяжелого веса. А Анкалаев по итогу получил Ракича с пятой строчки.

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Магомед — достаточно универсальный боец, который может создать проблемы как в стойке, так и в партере. В среднем за 60 секунд в клетке он наносит 3,64 акцентированного удара и проводит 1,02 тейкдауна за 15 минут. Также россиянин обладает хорошей защитой: блокирует 59% акцентированных ударов и 86% переводов в борьбу — неудивительно, что у него лишь одно поражение за карьеру в ММА. Анкалаев уступил только Полу Крейгу в своем дебютном поединке в UFC — после он провел 12 боев без поражений.

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Александр Ракич

Австриец получил шанс подняться в рейтинге, хотя в последнее время выступал не лучшим образом. Перед Анкалаевым идущий пятым в дивизионе Ракич проиграл два боя — оба раза досрочно уступил Яну Блаховичу и Ирже Прохазке. Неудивительно, что котировка на его успех — внушительные 5.85 (13%).

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Александр дебютировал в UFC в сентябре 2017 года, но с тех пор провел лишь девять поединков — у него шесть побед и три поражения. Ракич не бил по-настоящему топовых бойцов: его самые статусные жертвы — Энтони Смит и пожилой Джими Манува, который закончил с боями после поражения от австрийца в 2019-м. Нынешним лидерам полутяжелого дивизиона Блаховичу и Прохазке австриец проиграл досрочно, Анкалаев точно не сильно отличается по уровню от этих спортсменов. При этом сам Магомед в соцсетях написал, что Ракич — самый сложный соперник в его карьере.

Александр обладает мощной ударкой. Девять из 14 побед в карьере он оформил нокаутами, а в среднем за минуту в октагоне выбрасывает 4,26 акцентированного панча. Правда, в UFC австриец выдал лишь два нокаута, а пять из девяти его поединков прошли всю дистанцию. В борьбе Ракич тоже выглядит неплохо: как минимум умеет обороняться от тейкдаунов (блокирует 86%) — один раз в карьере даже выиграл сабмишеном.

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