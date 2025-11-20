Прогноз и ставка на матч РПЛ «Локомотив» — «Краснодар» 23 ноября 2025 года

В первом круге железнодорожники обыграли южан.

23 ноября «Локомотив» и «Краснодар» закроют программу 16-го тура чемпионата России. Игра пройдет на «РЖД Арене» и начнется в 19.45 по московскому времени. Прямой эфир на телеканале «Матч ТВ» стартует в 19.15 мск, на «Матч! Премьер» — в 19.40 мск.

Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.

23 ноября, 19:45. РЖД Арена (Москва)

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Локомотив» — «Краснодар» 23 ноября 2025 года

Эксперты не выявили явного фаворита. Победу «Локомотива» можно взять с коэффициентом 2.70, вероятность — примерно 37%. Выигрыш «Краснодара» доступен за 2.45 (41%), ничья — за 3.60 (22%).

Верите, что железнодорожники точно наберут очки? Опция 1Х ждет вас за 1.55.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.75, ТМ 2.5 — в 2.10. Обмен голами предложили за 1.60, вариант «обе забьют — нет» идет за 2.25.

На победу красно-зеленых с форой (0) дали котировку 2.00. Этот же рынок для «быков» представлен 1.80.

«Локомотив» — «Краснодар»: прогноз и анализ матча РПЛ 23 ноября 2025 года

Перед паузой на сборные железнодорожники обыграли «Оренбург» (1:0) и поднялись на четвертое место в таблице. А ведь еще месяц назад команда Михаила Галактионова занимала первую строчку и оставалась единственной, кто еще не уступал в чемпионате. Но ничья с «Акроном» (1:1) и поражение от «Зенита» (0:2) выдавили красно-зеленых из топ-4.

«Краснодар» завершил первый круг ничьей с «Балтикой» (1:1), прервал серию из шести побед во всех турнирах и утратил единоличное лидерство: ЦСКА догнал «быков» по баллам и стоит ниже лишь по дополнительным показателям.

«Локо» тоже может сравняться с черно-зелеными — для этого нужны три очка на «РЖД Арене». Команде Мурада Мусаева нельзя допускать осечку — армейцы обойдут южан в случае успеха в дерби со «Спартаком».

Травмы и дисквалификации перед матчем «Локомотив» — «Краснодар»

У красно-зеленых одна потеря: Дмитрий Баринов не сыграет из-за перебора желтых карточек. В составе гостей дисциплинарных отстранений нет, но лазарет не пустует: повреждения залечивают Мозес Кобнан Дэвид и Сергей Петров.

Дмитрий Баринов («Локомотив»). Фото Официальный сайт ФК «Локомотив»

«Локомотив» — «Краснодар»: статистика личных встреч

В первом круге железнодорожники выиграли на «Ozon Арене» (2:1) и увеличили преимущество в общей истории противостояния — 14 побед против 10 у «быков». Еще семь матчей завершились вничью.

Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Краснодар»

На «РЖД Арене» встретятся самые результативные команды чемпионата: железнодорожники возглавляют рейтинг с 30 мячами, «быки» замыкают тройку с 28. Москвичи еще и пропустили больше всех в топ-5 таблицы — 19 раз. А теперь в распоряжении Галактионова не будет важнейшего опорника и капитана — Дмитрия Баринова. Южане обменялись голами с соперниками в трех играх подряд. Все эти факторы обещают яркий сценарий матча.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 2.00.