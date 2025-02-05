У Постекоглу выбыло девять игроков.

6 февраля пройдет ответный полуфинал Кубка лиги между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» — в первом матче «шпоры» вырвали минимальную победу (1:0). Игра состоится на стадионе «Энфилд» и начнется в 23.00 по московскому времени. В России легально не показывают английские турниры.

Англия. Кубок лиги. 1/2 финала.

06 февр, 23:00. Anfield (Ливерпуль)

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка лиги 6 февраля 2025 года «Ливерпуль» — «Тоттенхэм»

Букмекеры считают мерсисайдцев однозначными фаворитами: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.23, что около 80% вероятности. Выигрыш команды Ангелоса Постекоглу предложен с котировкой 9.20 (8%) — это наименее возможный результат встречи. Ничья идет за 6.80 (12%).

Рынок на проход «Ливерпуля» в финал турнира доступен за 1.31. Успех «Тоттенхэма», несмотря на победу в первом матче, оценен в 3.50.

Наиболее ожидаемые экспертами результаты поединка отражают превосходство коллектива Арне Слота:

• 2:0 и 3:0 — за 8.60;

• 2:1 и 3:1 — за 8.80.

Тотал больше 3.5 мяча идет за 1.67, ТМ 3.5 — за 2.13.

Опция «обе забьют» дана за 1.60, условие «обе забьют — нет» предложено за 2.25.

«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: прогноз и анализ матча Кубка лиги 6 февраля 2025 года

В первом матче «шпоры» вырвали победу в самом конце — на тот момент еще 18-летний швед Лукас Бергвалль забил единственный мяч на 86-й минуте. Минимального преимущества перед ответной игрой может не хватить для прохода в финал, тем более в шести из предыдущих 10 очных встреч команд сильнее оказался «Ливерпуль», а в текущем сезоне коллектив Слота показывает отличные результаты. Мерсисайдцы лидируют в АПЛ с отрывом в шесть очков от «Арсенала» и имеют игру в запасе, а в общем этапе Лиги чемпионов финишировали первыми.

Красные много забивают: в среднем за игру во всех турнирах отличаются 2,42 раза, а в Кубке лиги до встречи с «Тоттенхэмом» заколотили 10 мячей за три поединка. Особенно ярко выглядит Мохамед Салах — 32-летний египтянин оформил космические 25+17 за 33 встречи во всех соревнованиях. Правда, в последнее время мерсисайдцы не всегда действуют надежно — пропустили в шести из предыдущих 10 матчей во всех турнирах.

«Тоттенхэм» выступает гораздо хуже: команда показывает ужасные результаты в АПЛ, но сильно страдает от травм, что затрудняет объективную оценку работы Постекоглу. В клубе настолько мало здоровых футболистов, что из аренды срочно вернули 20-летнего нападающего Дейна Скарлетта. Также «шпоры» в январе поработали на трансферном рынке: у «Баварии» арендовали талантливого Матиса Теля, а у «Ланса» — центрального защитника Кевина Дансо. Обоих — с правом выкупа. За 16,5 миллиона евро у «Славии» забрали голкипера Антонина Кински — основной Гульельмо Викарио надолго выбыл. Сейчас у «шпор» в лазарете девять человек. Были переговоры и с другими футболистами — не все согласились высадиться на севере Лондона.

«Каждый раз, когда мне кажется, что я вижу свет в конце тоннеля, оказывается, что это поезд», — так главный тренер «Тоттенхэма» Постекоглу высказался по поводу травм после недавнего матча Лиги Европы против «Эльфсборга», в котором основной ЦЗ Раду Дрэгушин разорвал крестообразные связки.

Кадровая катастрофа сказывается на результатах: в АПЛ команда Постекоглу тонет на 14-й строчке. При этом в кубковых турнирах все не так плохо: в Лиге Европы «Тоттенхэм» без проблем занял четвертое место в общем этапе и отобрался сразу в 1/8 финала, в Кубке Англии прошел первую стадию, а в Кубке лиги находится в шаге от финала. Перед ответным поединком с «Ливерпулем» даже удалось оформить две сухие победы подряд.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Ливерпуль» — «Тоттенхэм»

У хозяев не хватает всего двух защитников — Джо Гомеса и Трента Александра-Арнольда.

Девять травмированных «Тоттенхэма» выглядят следующим образом: Викарио, Драгушин, Кристиан Ромеро, Дестини Удоджи, Джеймс Мэддисон, Тимо Вернер, Уилсон Одорбер и два лучших бомбардира команды Бреннан Джонсон и Доминик Соланке.

«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: статистика личных встреч

Команды в этом сезоне встречались дважды: в первом полуфинале Кубка победили «шпоры», а вот в чемпионате «Ливерпуль» перестрелял оппонента в огненном матче 6:3. В 10 предыдущих очных поединках мерсисайдцы шесть раз оказались сильнее.

Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Тоттенхэм»

В первом полуфинале команды вымучили лишь один гол на двоих, хотя обычно играют друг с другом гораздо ярче. В восьми из 10 предыдущих очных встреч соперники отличились на двоих минимум трижды, а в девяти случаях они обменивались забитыми мячами. К тому же «Ливерпуль» в целом по сезону показывает высокую результативность — в среднем за игру во всех турнирах заколачивает 2,42 гола. Неплохо атакует и «Тоттенхэм» — у него 2,08 мяча.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 гола за 1.76.