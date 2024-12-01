Гвардиола едва не изувечил себя после матча ЛЧ с «Фейеноордом». Выезд на «Энфилд» может добить испанца

«Сити» переживает худший отрезок в эпоху шейхов.

В первый день зимы, 1 декабря, в АПЛ состоится матч между одними из главных претендентов на чемпионство — «Ливерпуль» на «Энфилде» примет «Манчестер Сити». Игра начнется в 19.00 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. Главный арбитр — Кевин Кавана.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» 1 декабря 2024 года

Аналитики букмекерской компании FONBET считают «Ливерпуль» серьезным фаворитом, на победу которого можно поставить с коэффициентом 2.07. Вероятность данного исхода — примерно 48%. Ничья котируется за 3.70 (25%), успех «Сити» — за чуть меньшие 3.55 (27%).

Считаете, что гости не уступят? Вариант Х2 идет за 1.77.

Тотал больше 2.5 гола доступен за невысокие 1.58, ТМ 2.5 — за 2.40. Также эксперты не сомневаются в обмене результативными ударами: 1.52 на «обе забьют» и 2.45 на «обе забьют — нет».

Два и более гола в исполнении «Ливерпуля» оценены в 1.80, такое же условие на «Сити» — 2.45.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят вот так:

ничья 1:1 — за 7.50;

2:1 в пользу хозяев — за 9.50;

0:0 — за 10.0.

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«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: прогноз и анализ матча 13-го тура АПЛ 1 декабря 2024 года

«Ногтем поработал. Хотел сделать себе больно», — заявил Гвардиола на пресс-конференции после матча с «Фейеноордом», на которую тренер явился с расцарапанными лысиной и носом. В целом Пепу было из-за чего крепко схватиться голову: «Сити» вел 3:0 к 75-й минуте встречи ЛЧ, но упустил преимущество (3:3). В результате «горожанам» не удалось прервать серию из пяти игр без побед — последний раз клуб праздновал успех 26 ноября в противостоянии с «Саутгемптоном» (1:0). С тех пор Холанн и компания уступили в АПЛ «Борнмуту» (1:2), «Брайтону» (1:2) и «Тоттенхэму» (0:4), «шпорам» в Кубке английской лиги (1:2), а также «Спортингу» в Европе (1:4).

«Состав нашей команды действительно хорош, но в то же время его как бы и нет. У нас отсутствует Родри, а также многие другие футболисты. Тем самым я бы сказал, что мы нуждаемся в перестройке, да, — пожаловался Пеп. — У нас не хватает футболистов. Мы провели шесть недель без четырех центральных защитников и двух опорников. В этом нет устойчивости». При этом к важнейшей игре с «Ливерпулем» «Сити» подходит всего с пятью потерями, одна из которых совсем не основной полузащитник Оскар Бобб.

Конечно, чтобы рассчитывать на победу в противостоянии с нынешним «Ливерпулем», любая команда должна выйти в оптимальном составе и форме. В минувшую среду это доказал «Реал», который без Винисиуса и других футболистов основы выглядел плюшевым на «Энфилде» и закономерно уступил 0:2. Лучшая команда Европы чудом покинула Англию не разгромленной: Салах с партнерами создали порядка 10 опасных моментом и набрали почти три xG — 2.73.

Победа над «бланкос» позволила «Ливерпулю» набрать максимальные 15 очков в пяти играх ЛЧ и первым квалифицироваться в плей-офф. В 19 матчах во всех турнирах красные не победили всего дважды — проиграли «Ноттингему» (0:1) и сыграли вничью с «Арсеналом» (2:2). Неудивительно, что команда Слота лидирует в АПЛ с преимуществом в восемь очков от ближайших преследователей («Сити» и «Брайтона»), а также имеет сумасшедшую разницу голов — +16 (24-8).

Травмы и дисквалификации перед матчем «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»

Хозяева, как и Пеп, могут пожаловаться на недостаток лучших игроков: матч с «Сити» пропустят Цимикас, Конате, Брэдли, Кьеза и, возможно, Алиссон.

У «Сити», помимо Бобба и давно травмированного Родри, не будет Ковачича. Под вопросом участие защитника Стоунза и вингера Доку.

«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: статистика личных встреч

В прошлом сезоне оба матча между командами завершились вничью с одинаковым счетом 1:1. Всего же «Ливерпуль» не может обыграть «Сити» на протяжении четырех встреч, в двух из которых он уступил. Сейчас одна из лучших ситуаций, чтобы подправить статистику.

Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»

«Ливерпуль» восхитителен: классно бежит вперед, четко возвращается назад. Подтянет реализацию — и остановить его не сможет никто. «Сити», скорее всего, это тоже не удастся — «горожане» слишком слабы при игре в обороне, а атака последний месяц не выглядит монструозной.

Несмотря на такие расклады, ставить на исход в этой встрече все-таки небезопасно. Лучше рассмотреть вариант пари через голы. В том, что хозяева отличатся, сомнений практически нет. Да и гости не должны уйти без гола — все-таки в атакующей линии у Пепа меньше всего проблем и травм. Плюс не верится, что соперники обойдутся двумя голами — «горожанам» нужна победа, чтобы подтянуться к сопернику, поэтому, даже при равном счете они пойдут вперед. «Верх» в таком случае должен быть пробит.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.87.

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