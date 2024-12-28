У команды Пепа Гвардиолы одна победа в 13 матчах.

«Манчестер Сити» завершит первый круг АПЛ выездом к «Лестеру». Игра пройдет 29 декабря на стадионе «Кинг Пауэр», арбитр Майкл Оливер даст стартовый свисток в 17.30 по московскому времени. В России легально не транслируют чемпионат Англии.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Лестер» — «Манчестер Сити» 29 декабря 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline считают гостей однозначными фаворитами: поставить на «горожан» можно с коэффициентом 1.34, что составляет приблизительно 73% вероятности. Выигрыш хозяев дан за 7.20 (11%), даже ничья идет за меньшие 5.60 (16%).

«Ман Сити» победил в одном из 13 последних матчей во всех турнирах. Вероятность непоражения «Лестера» в предстоящей встрече оценена в 3.15.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата поединка отражают превосходство коллектива Пепа Гвардиолы:

• 2:1 — за 7.80;

• 2:0 — за 8.00;

• 3:1 — за 9.00.

Тотал больше 3.5 гола можно взять за 1.92, ТМ 3.5 — за 1.88.

Рынок «обе забьют» дан за 1.60, противоположный вариант доступен с котировкой 2.25.

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«Лестер» — «Манчестер Сити»: прогноз и анализ матча АПЛ 29 декабря 2024 года

Положение обоих клубов пугает. Хозяева, несмотря на недавнюю смену тренера, погрузились в зону вылета, потерпев три поражения подряд с общим счетом 1:10. В начале декабря команду возглавил Руд ван Нистелрой, но после хороших результатов против «Вест Хэма» (3:1) и «Брайтона» (2:2) «лисы» выдали три неконкурентных матча — с «Ньюкаслом» (0:4), «Вулверхэмптоном» (0:3) и «Ливерпулем» (1:3). «Лестер» испытывает проблемы с обороной — пропустил больше всех в АПЛ наравне с «Вулверхэмптоном» (по 40). В среднем это 2,22 гола за 90 минут, а на ноль синие сыграли в этой кампании лишь однажды.

«Ман Сити» пока далек от зоны вылета, но результаты «горожан» все равно пугают — одна победа в 13 последних матчах во всех турнирах. В АПЛ команда Гвардиолы скатилась уже на седьмую строчку и теряла очки даже против гораздо менее классных оппонентов — например, в прошлом туре случилась ничья с «Эвертоном» (1:1), до этого разошлась миром с «Кристал Пэлас» (2:2).

«Сезон еще не закончен, но на данный момент это (чемпионство. — Прим. «СЭ») не наша цель. Нам нужно сосредоточиться на каждом матче, и следующая игра против «Лестера» тоже будет нелегкой, учитывая нашу форму. Нам нужно сконцентрироваться на положительных моментах. Мы многое сделали хорошо. Мы хорошо защищались и хорошо атаковали, но не смогли завершить матч так, как хотели, иначе забили бы три или четыре гола», — считает защитник «Ман Сити» Мануэль Аканджи.

У «горожан» серьезно ухудшилась игра в нападении: они отличились больше двух раз за 90 минут всего в трех из 13 предыдущих матчей во всех соревнованиях. Голы не идут даже у Эрлинга Холанна — норвежец отметился лишь тремя взятиями ворот в 13 прошлых турах АПЛ, а в игре с «Эвертоном» нападающий даже не реализовал пенальти. В обороне «Ман Сити» тоже действует слабо: один «сухарь» за 13 встреч во всех турнирах — в среднем на этом промежутке команда пропустила 2,15 мяча.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Лестер» — «Манчестер Сити»

У хозяев травмирован основной вратарь Мадс Хермансен. У «Ман Сити» больше потерь — из-за проблем со здоровьем недоступны Родри, Рубен Диаш, Натан Аке и Оскар Бобб.

«Лестер» — «Манчестер Сити»: статистика личных встреч

«Ман Сити» обыграл «лис» в четырех последних очных матчах. А в 10 предыдущих поединках «горожане» оказались сильнее восемь раз.

Прогноз и ставка на матч «Лестер» — «Манчестер Сити»

Даже в нынешнем состоянии «горожане» выглядят намного солиднее соперника. «Лестер» победил всего в одном из 11 предыдущих матчей во всех соревнованиях, а в трех последних турах уступил с общим счетом 1:10. При этом стоит ждать, что команды огорчат друг друга. Рынок с обменом голами сыграл в девяти из 13 прошлых встреч с участием коллектива Пепа Гвардиолы во всех турнирах, а также в 14 из 18 игр «лис» в премьер-лиге.

Рекомендуемая ставка: «Ман Сити» не проиграет» и «обе забьют» за 1.73.

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