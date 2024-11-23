Есть еще Хесус Вальехо, но Карло Анчелотти на него не рассчитывает.

В 14-м туре чемпионата Испании мадридский «Реал» навестит «Леганес». Игра состоится 24 ноября на стадионе «Бутарке» и начнется в 20.30 по московскому времени. Главный судья — Хавьер Альберола Рохас. Прямой эфир на телеканале «Матч! Футбол 2» будет доступен с 20.25 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Леганес» — «Реал» 24 ноября 2024 года

Аналитики букмекерской компании FONBET назвали мадридцев безоговорочными фаворитами: поставить на выигрыш парней Карло Анчелотти можно с котировкой 1.40, это примерно 66% вероятности. Победу «Леганеса» оценили в 8.50 (12%), ничью — в 4.50 (22%).

Верите, что хозяева преподнесут сенсацию и отнимут очки у «Реала»? Опция 1Х ждет вас за 2.95.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.83, ТМ 2.5 — за 1.98. Рынок «обе забьют» доступен за 2.10, обратный вариант — за 1.75.

Самым вероятным результатом встречи эксперты считают 2:0 в пользу сливочных. На этот счет предложили коэффициент 6.50.

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«Леганес» — «Реал»: прогноз и анализ матча ла лиги 24 ноября 2024 года

По итогам сезона-2019/20 «огурцы» свалились в сегунду и задержались там на четыре года. Сначала финишировали третьими, но в плей-офф за путевку в примеру влетели «Райо Вальекано» (0:3, 1:2). Две следующих кампании клуб из пригорода Мадрида закончил на 12-й и 14-й позициях, а в прошлом сезоне приземлился на первой строчке и вернулся в ла лигу напрямую.

В нынешнем чемпионате «Леганес» разжился всего тремя победами — на стадионе «Бутарке» обыграл «Лас-Пальмас» (2:1), «Сельту» (3:0) и «Севилью» (1:0). Ничьих и поражений у команды Борхи Хименеса одинаковое количество — по пять. В таблице «огурцы» находятся в четырех очках от зоны вылета.

Перед паузой на сборные «Реал» разгромил «Осасуну» (4:0), но за первый тайм потерял сразу троих игроков. И если Родриго и Лукас Васкес отделались мышечными повреждениями, то Эдеру Милитао не повезло куда сильнее — бразилец порвал крестообразную связку и выбыл до конца сезона. Ситуация осложняется тем, что в начале прошлого сезона защитник тоже травмировал кресты, только на другом колене.

Теперь в распоряжении Карло Анчелотти не осталось здоровых правых латералей, а в центре обороны доступен только Антонио Рюдигер. На вернувшегося из аренды Хесуса Вальехо итальянец больше не рассчитывает: всему виной перфоманс защитника в сентябрьском поединке с «Алавесом» на «Сантьяго Бернабеу». Вальехо вышел на заключительные 10 минут и стал соучастником двух голов гостей, которые превратили 0:3 в 2:3 и были близки к тому, чтобы оформить полноценный камбэк и отнять у сливочных очки. Папа Карло не выпустил Хесуса даже после потери двух игроков обороны во встрече с «Осасуной» — так сильно его разочаровал испанец.

Хесус Вальехо («Реал»). Фото Getty Images

Зато шанс получил защитник второй команды «Мадрида» Рауль Асенсио: после травмы Милитао 21-летний защитник составил пару в центре обороны с Рюдигером и даже отметился голевым пасом на Джуда Беллингема. А ведь игра с «Осасуной» стала для испанца дебютной за «Реал».

Ожидается, что в матче с «Леганесом» Асенсио выйдет в основе, чтобы пройти крещение перед куда более серьезным вызовом — выездом на «Энфилд», который состоится через три дня после поединка на стадионе «Бутарке». Еще один вероятный эксперимент Анчелотти накануне встречи с «Ливерпулем» — Федерико Вальверде в роли правого защитника.

Рауль Асенсио («Реал»). Фото Getty Images

Травмы и дисквалификации перед матчем «Леганес» — «Реал»

У хозяев две потери — левый защитник Энрик Франкеса и опорник Ренато Тапия. А вот лазарет «Мадрида» переполнен: Давид Алаба, Дани Карвахаль и Эдер Милитао находятся на разных этапах реабилитации после разрыва крестов, Орельен Тчуамени угодил на больничный с вывихом лодыжки, а Лукас Васкес, Тибо Куртуа и Родриго залечивают мышечные повреждения. При этом есть шанс, что бельгиец и бразилец попадут в заявку на игру с «Леганесом».

Эдер Милитао («Реал»). Фото Getty Images

«Леганес» — «Реал»: статистика личных встреч

История противостояния команд в ла лиге насчитывает восемь матчей — у сливочных шесть побед, еще две разборки завершились вничью. Обе состоялись на стадионе «Бутарке» и пришлись на последние сезоны перед вылетом «огурцов» в сегунду: 2018/19 (1:1) и 2019/20 (2:2).

Также соперники провели шесть поединков в Кубке Испании: «Реал» выиграл четыре раза, «Леганес» — два.

Прогноз и ставка на матч «Леганес» — «Реал»

В этом сезоне «огурцы» уступили всего в двух из шести встреч на родном стадионе. Можно не сомневаться, что на поединок с действующими чемпионами Испании команда Борхи Хименеса выйдет с особенным настроем и сделает все, чтобы осложнить жизнь фавориту. Тем более «Мадрид» страдает от травм, дисбаланса в атаке и явно держит в уме предстоящий выезд на «Энфилд». Желание сэкономить силы вкупе с внутренними проблемами выльется в осторожный матч, который не вместит в себя большое количество голов.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.98.

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