Ставки
Рейтинг букмекеров
Главная
Ставки
Прогнозы

Ставки

22 ноября, 23:30

Клиент FONBET взял одинаковый исход в шести матчах Лиги наций. Гол Венгрии с пенальти на 99-й минуте принес ему 4,7 миллиона рублей

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Доминик Собослаи.
Фото Getty Images
Фантастическое везение!

Последние несколько дней фанаты футбола наслаждались матчами национальных команд. В Европе большинство из них провели очередные встречи в рамках Лиги наций. Один из клиентов FONBET воспользовался этим обстоятельством и поставил 107 200 рублей на экспресс из шести событий под коэффициент 43.84. В результате успеха его выигрыш составил 4 699 648.

Дай волю эмоциям вместе с FONBET — получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита

Экспресс выглядит следующим образом:

  • Чехия — Грузия, обе забьют за 1.75 (2:1);

  • Босния и Герцеговина — Нидерланды, обе забьют за 1.92 (1:1);

  • Венгрия — Германия, обе забьют за 1.70 (1:1);

  • Албания — Украина, обе забьют за 2.05 (1:2);

  • Черногория — Турция, обе забьют за 1.95 (3:1);

  • Уэльс — Исландия, обе забьют за 1.92 (4:1).

Коэффициент: 1.75 х 1.92 х 1.70 х 2.05 х 1.95 х 1.92 = 43.84.

Хвича Кварацхелия (&laquo;Наполи&raquo;). Конте проверит Раньери в дебютном матче в «Роме». «Наполи» не может терять очки против нестабильных римлян
Венгрия забила в последней атаке и принесла выигрыш

Очевидно, что ставка на шесть событий не могла сыграть без единого дрогнувшего мускула. Конечно, в некоторых матчах голы в обе стороны были забиты довольно быстро. Например, Уэльс с Исландией и Черногория с Турцией управились уже в первые 45 минут. По итогам 70 минут игры прогноз прошел еще в двух играх: Грузия усилиями Микаутадзе отыграла мяч во встрече с Чехией, а Босния сравняла счет и удержала ничью против Нидерландов. Ассист на Демировича выполнил, кажется, нестареющий Джеко.

Если в этих четырех матчах нужный результат был достигнут довольно быстро, то в оставшихся двух ситуация была диаметрально противоположной. Украина в гостевой битве с Албанией за право не стать последней в группе быстро повела 2:0, в то время как соперник нанес за тайм два невнятных удара. Во втором тайме албанцы вроде бы пришли в себя, но долго не могли создать опасность у ворот Трубина. И все-таки на исходе игры одно из двух попаданий в створ оказалось голевым: вышедший на замену Байрами подошел к точке и на 75-й минуте размочил счет.

Душан Влахович (&laquo;Ювентус&raquo;). Пауза на сборные забрала у «Юве» Влаховича. А ведь туринцам предстоит выезд к воспрянувшему духом «Милану»

Критическое положение возникло в матче Венгрия — Германия. Там команды не забили ни в первые 45 минут, ни по итогам 70 — хозяева что было сил охраняли ничью. Однако на 76-й немцы в сутолоке у чужих ворот проткнули мяч в сетку — дебютный гол за сборную оформил Нмеча. Казалось, что венгры, которые имели до этого моменты, но лишь благодаря неплотной игре соперника в обороне, уже не спасутся. Судья добавил ко второму тайму четыре минуты, и они уже истекли. Все, это крах. Однако в последней атаке после удара Каты мяч вонзился в руку Коху — и после просмотра VAR судья указал на 11 метров. К точке подошел Собослаи и паненкой переиграл Нубеля. На 99-й!

В итоге все шесть матчей завершились обменом голами, а автор ставки со 107 200 рублей поднял 4 699 648.

Дай волю эмоциям вместе с FONBET — получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

Футбол
Читайте также
Лавров заявил об испуге Зеленского ответом РФ на применение дальнобойных ракет
Знакомые американского политолога Скотта Беннета сообщили о его смерти
Путин сообщил о продолжении испытаний ракеты «Орешник» в боевых условиях
Турнир UFC Fight Night 248 пройдет в Макао в субботу, 23 ноября
Даку забил больше, чем за всю осень, Дзюба даже не смог отдать голевую передачу. Что случилось в матче «Рубин» - «Акрон»
Экс-менеджер Величкин рассказал, почему 10 лет не здоровался с тренером Разиным
Популярное видео
Серебряков обменян в «Авангард»
Дубль Даку в матче «Рубин» — «Акрон»: видео голов
«Сочи» — «Уфа»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Лучших легионеров КХЛ соберут в сборную на КПК / Травма Овечкина
Новое поражение «Авангарда»
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Трансферы «Авангарда», почему не приехал Рирден, Разин vs журналисты
Лакросс от Кузнецова и Хохлачев в «Сочи»
«Юта» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Черноморец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сочи»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Каблуков и Якупов — в «Авангарде»
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Конте проверит Раньери в дебютном матче в «Роме». «Наполи» не может терять очки против нестабильных римлян

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости