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13 ноября, 23:50

Две штанги, отмененный гол и двойное спасение Акинфеева — тяжелая победа ЦСКА принесла клиенту FONBET выигрыш в 9,2 млн рублей

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Игорь Акинфеев.
Фото Getty Images
Солидный куш!

В минувшие выходные в Европе состоялись матчи национальных чемпионатов — заключительные перед играми сборных. Как и всегда, они сопровождались сенсациями, но также были встречи, исходы которых казались предсказуемыми. Один из клиентов букмекерской компании FONBET собрал экспресс из пяти событий и не прогадал. Все результаты сошлись, а его выигрыш составил аж 9 234 500 рублей.

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Победный купон выглядит следующим образом:

  • «Куньлунь» — «Спартак», П2 за 1.53 (итог: 1:5);

  • «Крылья Советов» — ЦСКА, П2 за 2.46 (1:2);

  • «Ахмат» — «Зенит», П2 за 1.46 (1:2);

  • «Мальорка» — «Атлетико», П2 за 2.35 (0:1);

  • «Килмарнок» — «Селтик», П2 за 1.30 (0:2).

Итоговый коэффициент — 16.79.

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Из пяти матчей без нервов прошли только два: «Спартак» в КХЛ закинул пять шайб в ворота «Куньлуня», а «Селтик» забил по мячу в каждом тайме матча против «Килмарнока». В оставшихся трех футбольных противостояниях исход не в пользу клиента FONBET мог решить случай, ведь счет оставался скользким до последних минут. Например, «Атлетико» свой единственный гол в ворота «Мальорки» оформил на 61-й минуте усилиями Альвареса. При этом соперник в одном только втором тайме нанес сразу четыре удара в створ ворот Облака. Также «Зенит» первым пропустил от «Ахмата», но забил дважды уже к 21-й минуте и довел матч до победы.

Тяжелее всего пришлось ЦСКА в матче против явного аутсайдера — «Крыльев Советов». Сюжет в этой встрече писали будто в Голливуде. На 30-й минуте экс-нападающий «Зенита» Иван Сергеев замкнул передачу с фланга и уже отпраздновал второй гол после возвращения, но арбитры прочертили линии и углядели у него офсайд. В одном из следующих эпизодов «Крылья» попали в штангу — гол будто назревал. Но уже в компенсированное к стартовым 45 минутам время Игорь Дивеев вывел армейцев вперед.

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Казалось, во второй половине москвичи успокоятся и дожмут соперника на контратаках, однако этого не произошло: на 60-й минуте после обреза в центре поля «Крылья» вспороли оборону соперника, и Игорь Дмитриев через рикошет переиграл Акинфеева. Счет 1:1 держался до заключительной 10-минутки, когда Игорь Акинфеев совершил потрясающий сейв — отразил два удара за доли секунд. И буквально в следующей же атаке ЦСКА забил победный мяч — отличился Круговой. Благодаря его удару головой не только армейцы забрали три очка, но еще и клиент FONBET выиграл более 9 миллионов рублей со ставки в 550 000.

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Игорь Акинфеев
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