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Сегодня, 17:50

Клиенты букмекера уверены в победе «Зенита» над «Ахматом» в плей-офф Кубка России

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«Зенит».
Фото Getty Images

6 ноября в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России «Зенит» на «Газпром Арене» примет «Ахмат». Игра начнется в 20.45 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
06 нояб, 20:45. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Ахмат

Букмекеры считают «Зенит» фаворитом. Поставить на победу хозяев в основное время можно за 1.52, что соответствует примерно 64% вероятности. Триумф «Ахмата» котируется за 6.70 (около 14%). Ничья оценивается в 4.40 (примерно 22%). На проход «Зенита» можно поставить с коэффициентом 1.30. Если в полуфинал верхней сетки выйдет «Ахмат», сыграет котировка 3.65.

Клиенты букмекера единодушно ставят на фаворита. На победу «Зенита» приходится 99% от общего объема ставок на исход игры.

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По оценкам аналитиков, игра получится результативной. Сделать ставку на то, что команды забьют минимум три мяча, можно за 1.80. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 2.05. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.85. Последний раз команды встречались в прошлом сезоне РПЛ. Тогда «Зенит» победил со счетом 5:1.

Самым вероятным исходом матча считается победа сине-бело-голубых со счетом 2:0. Она котируется за 7.00. Выигрыш «Зенита» с минимальным счетом оценивается в 7.50.

Самая крупная ставка на сегодняшнюю игру среди клиентов БК — 100 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из двух событий, включив в него ставку на победу «Зенита» по коэффициенту 1.27. Общий коэффициент экспресса — 1.61.

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«Зенит» идет на втором месте в РПЛ, уступая три очка «Краснодару». В Кубке России сине-бело-голубые заняли первое место в группе D, выиграв пять матчей из шести и пропустив всего два раза. «Зенит» — действующий обладатель Кубка России. В финале прошлого розыгрыша команда обыграла «Балтику» со счетом 2:1.

«Ахмат» в РПЛ занимает 15-е место в таблице с девятью очками за 14 туров. В 1/4 финала Кубка России команда вышла со второго места в группе C. «Ахмат» опередил «Краснодар» по дополнительным показателям. В прошлом сезоне команда добралась до четвертьфинала Пути регионов, где проиграла «Оренбургу».

Футбол
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ФК Ахмат
ФК Зенит
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