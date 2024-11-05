Клиенты букмекера разошлись в оценках исхода матча «Динамо» — «Локомотив» в плей-офф Кубка России

5 ноября «Динамо» и «Локомотив» встретятся в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России. Поединок начнется в 20.45 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру.

Букмекеры оценивают шансы динамовцев чуть выше. Коэффициент на успех команды Марцела Лички — 2.35, что соответствует примерно 42% вероятности. Поставить на то, что выиграют железнодорожники, можно за 3.03 (около 32%). Ничья котируется за 3.70 (приблизительно 26%).

На проход команды Михаила Галактионова в следующий раунд по итогам двух матчей можно поставить за 1.70, шансы бело-голубых оценили в 2.17.

Мнения клиентов по исходу первого матча разошлись. Примерно 47% от общего оборота ставок на итог игры приходится на победу бело-голубых. Около 42% сделано на «Локомотив», еще приблизительно 11% — на ничью. На рынке прохода в следующий раунд по итогам двухматчевого противостояния соотношение 64% на 36% в пользу команды Михаила Галактионова.

Букмекеры считают, что матч будет результативным. Поставить на то, что команды забьют как минимум три мяча, можно с коэффициентом 1.65. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов) котируется за 2.30.

Аналитики считают, что в предстоящем противостоянии отличатся обе команды. Если забьют и «Динамо», и «Локомотив», сыграет коэффициент 1.52. Обратный исход идет за 2.45. На быстрый гол — в первые 15 минут матча — можно поставить по коэффициенту 2.60.

В отдельной линии клиентам предлагается назвать точный счет основного времени матча. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — ничья 1:1 за 7.50. На то, что счет в матче откроют хозяева, можно поставить за 1.82. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении «Локомотива» составляют 2.07.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 111 111 рублей. Один из игроков собрал экспресс из восьми событий с общим коэффициентом 9.38 и включил в него пари на ТБ 1.5 гола во встрече между «Динамо» и «Локомотивом». Аналитики оценили вероятность такого исхода коэффициентом 1.18. В случае успеха чистый выигрыш составит 931 110 рублей.

«Динамо» на групповом этапе заняло второе место в своем квартете, пропустив вперед «Спартак». В своем последнем матче бело-голубые в РПЛ сыграли вничью с «Ростовом» (1:1). Шансы команды Лички выиграть Кубок России оценены коэффициентом 8.00, а на то, что динамовцы сыграют в финале, предлагают котировку 3.70.

«Локомотив» уверенно выиграл свою группу, одержав пять побед в основное время и одну в серии пенальти. В минувшие выходные в РПЛ железнодорожники одержали трудную победу над «Рубином» (1:0). Поставить на то, что команда Галактионова завоюет Кубок России, можно за 6.80, а вероятность того, что команда сыграет в финале, оценена в 3.50.

Команды уже встречались в этом году в РПЛ в июле. В том матче сильнее оказалось «Динамо» (3:1). Ответный матч в Кубке России запланирован на 28 ноября.