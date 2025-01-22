Клиент букмекера поставил 500 000 рублей на экспресс из матчей ЛЧ. Он включил туда встречу «ПСЖ» с «Манчестер Сити»

22 января в главном матче седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» примет «Манчестер Сити». Встреча состоится на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и начнется в 23.00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала шансы французского и английского топ-клубов и изучила ставки клиентов на сегодняшний матч.

В день игры букмекеры не считают явным фаворитом ни одну из команд, но склоняются в пользу успеха «ПСЖ». Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 2.35, что соответствует примерно 43% вероятности. Котировки на триумф «Ман Сити» составляют 2.95 (около 32%). Ничья в линии букмекера идет за 3.90 (приблизительно 25%).

Клиенты PARI сделали выбор в пользу гостей. На победу «Ман Сити» приходится около 78% от общего оборота пари на три варианта исхода встречи. Еще 18% сделано на победу «ПСЖ», а 4% - на ничью.

Эксперты ждут от чемпионов Франции и Англии результативной игры. По оценкам аналитиков, команды Луиса Энрике и Хосепа Гвардиолы забьют как минимум три мяча на двоих. Это событие оценивается коэффициентом 1.55. Обратный вариант (не более двух мячей на двоих) котируется за 2.45. Стоит отметить, что в Париже встречаются «верховые» команды. На дистанции из десяти последних матчей с участием «ПСЖ» и «Ман Сити» во всех турнирах ставка на ТБ 2.5 заходила шесть и семь раз соответственно.

По оценкам аналитиков, команды обменяются голами. Спрогнозировать это событие можно за 1.48. Если хотя бы одна из команд удержит ворота на замке, сыграет коэффициент 2.55. На отрезке из десяти последних матчей во всех турнирах «ПСЖ» и «Ман Сити» обменивались голами со своими соперниками семь и шесть раз соответственно.

Наиболее вероятным результатом игры считается ничья 1:1 за 8.50. С наибольшей долей вероятности отличиться в составе гостей в этом матче сможет норвежец Эрлинг Холанн, а в составе хозяев — француз Усман Дембеле. Ставки на точные удары в их исполнении принимаются за 2.20 и 3.20 соответственно.

Самая крупная ставка среди клиентов БК на сегодняшний матч — 500 000 рублей. Один из игроков заключил пари типа «система», включив в купон прогнозы на шесть матчей ЛЧ, в том числе на гол «ПСЖ» в ворота «Ман Сити» за 1.15.

В первых шести турах обновленной Лиги чемпионов «Ман Сити» набрал восемь очков, а «ПСЖ» — семь. Обе команды на данный момент ведут борьбу за попадание в топ-24, что позволит сыграть в раунде плей-офф за выход в 1/8 финала. Соперники выдали перед сегодняшним матчем длительные беспроигрышные серии во всех турнирах: у «ПСЖ» 10 таких встреч, у «Манчестер Сити» — шесть. Из шести личных поединков в ЛЧ англичане выиграли четыре при одной победе французов и одной ничьей.

По оценкам аналитиков PARI, главным претендентом на победу в Лиге чемпионов считается «Ливерпуль», выигравший семь из семи матчей на общем этапе. Коэффициент на итоговый триумф англичан составляет 4.80. Шансы «Ман Сити» и «ПСЖ» выиграть турнир оцениваются котировками 8.50 и 60.0 соответственно.