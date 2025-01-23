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Сегодня, 16:00

Клиент букмекера поставил 400 000 рублей на победу Джоковича над Зверевым в полуфинале Australian Open

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Новак Джокович.
Фото Getty Images

24 января в матче 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису сыграют серб Новак Джокович и представитель Германии Александр Зверев. Начало встречи запланировано на 06.30 по московскому времени, но еще может измениться. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы теннисистов в предстоящей встрече.

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Букмекеры считают Джоковича фаворитом. Поставить на победу серба можно по коэффициенту 1.65, что соответствует примерно 58% вероятности. Шансы Зверева добиться триумфа оцениваются котировкой 2.30 (около 42%).

Клиенты букмекера склоняются к победе сербского теннисиста. Около 77% от общего оборота ставок на исход игры приходится на успех Джоковича. Примерно 23% сделано в пользу Зверева.
Ставка на серба с форой (-1.5) по сетам доступна за 2.20, а на успех Джоковича в трех партиях можно поставить с коэффициентом 4.10. Вероятность того, что Зверев не отдаст сопернику ни сета, оценивается котировкой 6.60. Поставить на то, что немец выиграет как минимум две партии, можно за 1.67.

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На то, что в этом матче будет хотя бы один тай-брейк, аналитики предложили коэффициент 1.35. За 1.43 можно сделать ставку на то, что каждый из теннисистов выиграет хотя бы один сет.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 400 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из четырех событий с общим коэффициентом 2.76 и включил в него пари на победу Джоковича. Аналитики оценили вероятность такого исхода коэффициентом 1.63. В случае успеха чистый выигрыш составит 704 000 рублей.

Новак Джокович — седьмой номер «посева». Он побеждал в Мельбурне 10 раз, последний триумф датирован 2023 годом. На этом турнире серб обыграл Нишеша Басаваредди, Джайме Фарию, Томаша Махача, Иржи Легечку, а в четвертьфинале выбил из борьбы Карлоса Алькараса. Шансы серба победить на этом Australian Open оценили коэффициентом 3.70.

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Александр Зверев «посеян» под вторым номером. На пути к полуфиналу он прошел Люку Пуя, Педро Мартинеса-Портеро, Джейкоба Фирнли, Уго Умбера и Томми Пола. Вероятность чемпионства немецкого игрока оценили в 6.60.

Джокович и Зверев встречались между собой 12 раз, пока счет 8:4 в пользу серба. Последняя их встреча произошла в Цинциннати в 2023 году, тогда Джокович победил 7:6, 7:5. Победой сербского теннисиста завершилось и единственное очное противостояние на Australian Open. В четвертьфинале в 2021 году Джокович выиграл со счетом 6:7, 6:2, 6:4, 7:6.

Теннис
Australian Open
Прогнозы на спорт
Новак Джокович
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