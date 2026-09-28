Испания идеально начала групповой этап Лиги наций. Но Хорватия тоже стартовала в турнире с победы

Прогноз и ставка на матч Лиги наций Испания — Хорватия 29 сентября 2026 года

«Красная фурия» обыграла Англию, «Шашечные» — Чехию.

29 сентября сборная Испании примет Хорватию во втором туре группового этапа Лиги наций. Матч состоится на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье и начнется в 21.45 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет игру в прямом эфире.

Лига наций A. Группа 3.

29 сентября, 21:45. Рамон Санчес Писхуан (Севилья)

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Испания — Хорватия 29 сентября 2026 года

Аналитики не верят в гостей. Победа хорватов доступна с котировкой 13.00, вероятность результата — примерно 7%. Выигрыш испанцев оценили в 1.20 (79%). Ничью — в 7.10 (14%).

Выигрыш «Красной фурии» с форой (-2) можно взять за 1.95. Условие Ф(+2) для «Шашечных» предложили с коэффициентом 1.80.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.52, ТМ 2.5 — за 2.45. Рынок «обе забьют» дали за 2.20, обратный вариант — за 1.63.

Команда Луиса де ла Фуэнте не пропустила в 12 последних матчах из 15. Еще один сухарь пиренейцев представлен за 1.70.

Испания — Хорватия: прогноз и анализ матча Лиги наций 29 сентября 2026 года

«Красная фурия» открыла новый цикл Лиги наций с победы над Англией на «Уэмбли» (3:2). Ламин Ямаль открыл счет уже на второй минуте, но «Три льва» ушли на перерыв лидерами: Энтони Гордон отличился на 36-й, Харри Кейн — на 74-й.

Через девять минут после старта второго тайма британцы упустили шанс оторваться на два гола — Кейн поскользнулся перед ударом с пенальти и попал в перекладину. Расплата не заставила ждать: Алекс Баэна забил на 60-й, Микель Ойярсабаль — на 40-й.

Испанцы продлили рекордную беспроигрышную серию до 39 матчей. В последний раз потерпели поражение в основное время в марте 2023 года — от Шотландии (0:2) в квалификации Евро-2024. Но затем собрали 29 побед, 10 ничьих и уступили только в серии пенальти с Португалией в финале Лиги наций-2025 (2:2, 3:5).

Родри (сборная Испании). Фото Global Look Press

Славен Билич вернулся в сборную Хорватии спустя 14 лет, а «Шашечные» отпраздновали это событие выездной победой над Чехией (2:1). Решающее слово вновь сказали легендарные ветераны: Лука Модрич забил на 47-й минуте, Иван Перишич ассистировал Марко Пашаличу на 77-й. Между этими голами случился мяч хозяев — его забил Адам Карабец на 54-й минуте.

Предыдущий отрезок Билича во главе национальной команды начался с 14-матчевой беспроигрышной серии — 12 побед и две ничьи. Повторить или даже перекрыть это достижение будет непросто: семь из восьми последних поражений хорватов пришлись на сборные из топ-10 рейтинга ФИФА — Испания сейчас возглавляет этот список.

К тому же «Красная фурия» не уступала в домашних встречах с сентября 2022 года — тогда влетела Швейцарии (1:2) в Сарагосе. А в Севилье неудач не было еще дольше — с визита Англии в октябре 2018 года (2:3). Обе игры состоялись в Лиге наций.

Лука Модрич и Славен Билич (сборная Хорватии). Фото Global Look Press

Травмы и дисквалификации перед матчем Испания — Хорватия

Обе команды завершили стартовые игры в Лиге наций без потерь в составах.

Испания — Хорватия: статистика личных встреч

История противостояния сборных на официальных турнирах началась на Евро-2012 — «Красная фурия» выиграла (1:0). «Шашечные» отомстили на Евро-2016 (2:1), но уступили на Евро-2020 (3:5) и Евро-2024 (0:3).

Также соперники трижды встречались в Лиге наций: осенью 2018 года обменялись домашними победами на групповом этапе — в Эльче (6:0) и Загребе (3:2). А летом 2023-го сошлись в финале: основное время завершилось нулевой ничьей, но Испания затащила серию пенальти (5:4).

Четыре матча носили товарищеский характер. Хорватия добилась успеха в самой первой игре в марте 1994-го (2:0) и потерпела два поражения — в мае 1999-го (1:3) и июне 2006-го (1:2). В феврале 2000-го команды разошлись без голов.

Прогноз и ставка на матч Испания — Хорватия

«Шашечные» отличились и пропустили в четырех последних играх из пяти. Визит на «Рамон Санчес Писхуан» дает надежду на продолжение серии, ведь испанцы и хорваты обменялись голами в трех официальных матчах друг с другом из семи.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.20.