Консейсау победил в первом матче во главе «Милана». Но он еще не готов бороться с «Интером» Индзаги

У нерадзурри пять сухих побед подряд.

6 января в Саудовской Аравии пройдет финал Суперкубка Италии — в решающем матче нас ждет дерби «Интера» и «Милана». Игра состоится на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде, начало запланировано на 22.00 по московскому времени. С 21.45 мск прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1».

Коэффициенты букмекеров на матч Суперкубка Италии «Интер» — «Милан» 6 января 2025 года

По мнению букмекеров, нерадзурри — серьезные фавориты: поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 1.73, что составляет приблизительно 55% вероятности. Выигрыш «Милана» дан за 4.50 (20%), даже ничья идет за меньшие 3.70 (25%).

Итоговый триумф «Интера» доступен с котировкой 1.43, этот рынок на россонери оценен в 2.85.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи намекают на превосходство номинальных хозяев:

• 1:1 — за 6.00;

• 1:0 — за 6.80;

• 2:1 — за 7.20.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.78, ТМ 2.5 — за 2.02.

Рынок «обе забьют» предложен за 1.76, противоположный вариант идет за 2.04.

«Интер» — «Милан»: прогноз и анализ матча Суперкубка Италии 6 января 2025 года

Нерадзурри очень уверенно вышли в финал: разделались с яркой «Аталантой» (2:0) и могли забивать еще больше — нанесли 21 удар (семь в створ), а Лаутаро Мартинес лично загубил несколько шикарных моментов. Вместо аргентинца внезапно солировал правый латераль Дензел Думфрис: голландец пристрелил соперника дублем, а оба его мяча получились очень эффектными. Первый гол Думфрис завалил ударом через себя, второй — смачным дальним ударом от перекладины.