Ставки
Рейтинг букмекеров
Главная
Ставки
Прогнозы

Ставки

Сегодня, 21:05

Консейсау победил в первом матче во главе «Милана». Но он еще не готов бороться с «Интером» Индзаги

Прогноз и ставка на матч Суперкубка Италии «Интер» — «Милан» 6 января 2025 года
Артемий Кутейников
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Игроки «Интера» в матче против «Аталанты».
Фото Getty Images
У нерадзурри пять сухих побед подряд.

6 января в Саудовской Аравии пройдет финал Суперкубка Италии — в решающем матче нас ждет дерби «Интера» и «Милана». Игра состоится на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде, начало запланировано на 22.00 по московскому времени. С 21.45 мск прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1».

Италия. Суперкубок. Финал
06 янв, 22:00. King Saud University Stadium (Эр-Рияд)
Интер
Милан

Коэффициенты букмекеров на матч Суперкубка Италии «Интер» — «Милан» 6 января 2025 года

По мнению букмекеров, нерадзурри — серьезные фавориты: поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 1.73, что составляет приблизительно 55% вероятности. Выигрыш «Милана» дан за 4.50 (20%), даже ничья идет за меньшие 3.70 (25%).

Итоговый триумф «Интера» доступен с котировкой 1.43, этот рынок на россонери оценен в 2.85.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи намекают на превосходство номинальных хозяев:

• 1:1 — за 6.00;

• 1:0 — за 6.80;

• 2:1 — за 7.20.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.78, ТМ 2.5 — за 2.02.

Рынок «обе забьют» предложен за 1.76, противоположный вариант идет за 2.04.

Матвей Сафонов (&laquo;ПСЖ&raquo;). Сафонов стал главным героем последнего матча «ПСЖ» в 2024 году. В воскресенье Матвей может выиграть первый трофей во Франции

«Интер» — «Милан»: прогноз и анализ матча Суперкубка Италии 6 января 2025 года

Нерадзурри очень уверенно вышли в финал: разделались с яркой «Аталантой» (2:0) и могли забивать еще больше — нанесли 21 удар (семь в створ), а Лаутаро Мартинес лично загубил несколько шикарных моментов. Вместо аргентинца внезапно солировал правый латераль Дензел Думфрис: голландец пристрелил соперника дублем, а оба его мяча получились очень эффектными. Первый гол Думфрис завалил ударом через себя, второй — смачным дальним ударом от перекладины.

Форма «Интера» в целом впечатляет: последние пять матчей во всех турнирах закончились сухими победами с общим счетом 15:0, а в серии А команда Симоне Индзаги уже лидирует по потерянным очкам. «Мы были очень хороши. Мы проявили себя как отличная команда в обоих таймах: были сосредоточены и играли технично. Во втором тайме мы должны были сделать счет 3:0, но я должен поздравить ребят. Нам следовало снять все вопросы немного раньше, но я не могу критиковать игроков. Мы провели отличный матч, и я очень доволен», — прокомментировал Индзаги победу над «Аталантой».

Лаутаро Мартинес, Адемола Лукман, Душан Влахович и&nbsp;Альваро Мората. В Суперкубке Италии — состав мечты. Это нельзя пропустить

Ситуация в «Милане» далеко не такая стабильная: команда сменила тренера незадолго до полуфинала Суперкубка — на место Паулу Фонсеки пришел Сержиу Консейсау. Россонери выиграли в первом же матче под руководством португальца: дожали «Ювентус» (2:1) в полуфинале Суперкубка. Оба гола были забиты в последние 20 минут и вышли курьезными: Кристиан Пулишич реализовал пенальти, а победный мяч несуразно влетел от центрального защитник «старой синьоры» Федерико Гатти.

«Мы заслужили победу игрой во втором тайме, тогда как в первом я увидел «Милан» образца 2-3-недельной давности: нерешительность в обороне, плохая игра с мячом из-за усталости и несвоевременный прессинг. Игрокам следовало делать то, к чему мы готовились, и если бы мы проиграли 0:2 или 0:3, то ответственность лежала бы на мне. Во втором тайме они сыграли поистине отважно, совсем иначе, чем в первом. Я доволен, но мы еще ничего не сделали, мы в финале и должны подготовиться к матчу с «Интером», — высказался Консейсау после победы.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Интер» — «Милан»

У нерадзурри травмированы защитники Франческо Ачерби и Бенжамен Павар, также под вопросом состояние Маркуса Тюрама.

У россонери не будет Алессандро Флоренци, Рубена Лофтус-Чика, Рафаэля Леао, Ноа Окафора и Сэмюэля Чуквуэзе.

«Интер» — «Милан»: статистика личных встреч

В этом сезоне «Милан» обыграл соперника в чемпионате (2:1). Однако в предыдущих 10 поединках во всех турнирах на счету «Интера» семь побед.

Тони Кроос, Андрес Иньеста и&nbsp;Леонардо Бонуччи. Кроос, Бонуччи, Иньеста и еще 7 звезд, завершивших карьеру в 2024 году

Прогноз и ставка на матч «Интер» — «Милан»

Команда Симоне Индзаги выглядит солидным фаворитом: в полуфинале уверенно разделалась с одним из лидеров серии А «Аталантой» (2:0), что стало пятой сухой победой «Интера» подряд. В 10 последних встречах во всех турнирах нерадзурри не победили лишь дважды, а также они имеют серьезный перевес в личных встречах — семь побед в 10 прошлых играх. «Милан» вряд ли способен серьезно конкурировать с таким соперником: в команде только что сменился тренер, а победа над «Ювентусом» была добыта не без везения.

Рекомендуемая ставка: победа «Интера» за 1.73.

Читайте также
Приговор по делу против Трампа огласят до инаугурации. Что нужно знать
Умер бывший тренер Исинбаевой Евгений Трофимов
Променял футбол на рыбалку. Как живет Олег Романцев после ухода из «Спартака»
Заслуженный артист России и актер Театра имени Гоголя Александр Зотов умер в 69 лет
В Левобережном районе Воронежа ввели режим ЧС после атаки украинских БПЛА
Четыре россиянина вошли в топ-25 хоккеистов НХЛ за 25 лет по версии Sportsnet
Популярное видео
Яковлев продлил контракт, Рябкин уже забивает в Америке
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги первой половины регулярки КХЛ
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Ковальчук, Шумаков и другие хоккеисты без работы
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна / сделки «Трактора» / спасут ли новички «Авангард»
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна по переходам в КХЛ
«Сан-Хосе» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» отдает Хомченко, Загидулин переходит в «Спартак»
Константин Окулов обменян в «Авангард» и другие трейды
Галиев перешел в ЦСКА, интервью Алексея Кудашова
Трансферы до дедлайна, контракт Ткачева, АКМ объединится с «Ладой»?
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«МЮ» в семи очках от зоны вылета — о чемпионшипе задумался даже Аморим. Поражение от «Ливерпуля» приблизит «дьяволов» к пропасти