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Индзаги и Гасперини рулят лучшими командами Италии. Но «Интер» готов лучше «Аталанты»

Прогноз и ставка на матч Суперкубка Италии «Интер» — «Аталанта» 2 января 2025 года
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Джан Пьеро Гасперини, главный тренер «Аталанты».
Фото Getty Images
Нерадзурри — неудобный соперник для бергамасков.

2 января в Саудовской Аравии пройдет полуфинал Суперкубка Италии между «Интером» и «Аталантой». Игра на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде начнется в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1», эфир стартует в 21.50 мск.

Италия. Суперкубок. 1/2 финала
02 янв, 22:00. King Saud University Stadium (Эр-Рияд)
Интер
Аталанта

Коэффициенты букмекеров на матч Суперкубка Италии «Интер» — «Аталанта» 2 января 2025 года

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение номинальным хозяевам: поставить на успех нерадзурри в основное время можно с коэффициентом 2.15, что составляет примерно 44% вероятности. Выигрыш коллектива Джан Пьеро Гасперини дан за 3.20 (30%), ничья идет за чуть большие 3.45 (26%).

Шесть последних встреч команд во всех турнирах завершились в пользу «Интера». Вероятность непоражения «Аталанты» в предстоящем поединке оценена в 1.66.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата матча отражают преимущество команды Симоне Индзаги:

• 1:1 — за 5.60;

• 1:0 — за 7.60;

• 2:1 — за 7.80.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.80, ТМ 2.5 — за 2.00.

Рынок «обе забьют» предложен с котировкой 1.67, альтернативный вариант идет за 2.19.

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«Интер» — «Аталанта»: прогноз и анализ матча Суперкубка Италии 2 января 2025 года

Соперники — одни из лучших итальянских команд этого сезона. Бергамаски делят первую строчку серии А с «Наполи», «Интер» набрал на одно очко меньше, но имеет игру в запасе. Нерадзурри будут биться за Суперкубок как действующие чемпионы Италии. «Аталанта» же в прошлом сезоне не выиграла внутренних турниров: пробилась в финал Кубка Италии, где уступила «Ювентусу» (0:1), а в лиге пришвартовалась четвертой. Главным же достижением банды Гасперини стала победа в Лиге Европы.

К полуфиналу оба клуба подошли в хорошей форме: номинальные хозяева уступили лишь в одном из 18 последних матчей во всех турнирах, а перед новым годом выиграли четыре раза подряд с общим счетом 13:0. Бергамаски потерпели одно поражение в прошлых 19 встречах и только в предыдущем туре серии А оборвали великолепную серию из 11 побед — разошлись вничью с «Лацио» (1:1). Однако о серьезной борьбе за чемпионство говорит осторожно даже главный тренер «Аталанты».

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«Это было сложно предсказать, поскольку в августе у нас были трудности, мы потерпели пару поражений. Так что предвидеть победную серию и лидерство было нелегко. Сейчас у нас не может быть каких-то долгосрочных целей — в этом, пожалуй, и заключается красота футбола. Это позволяет пройти такой путь, как в прошлом сезоне, когда никто не представлял, чего в итоге мы добьемся. Мы не знаем этого даже сейчас — просто стараемся продолжать свое восхождение как можно дольше», — проанализировал Гасперини.

Обе команды обладают хорошим нападением и с отрывом забили больше всех в серии А. «Интер» в среднем за игру чемпионата отличается 2,65 раза, «Аталанта» — 2,39. Игра бергамасков стала во многом зависеть от состояния атакующих игроков — Матео Ретеги, Адемолы Лукмана и Шарля де Кетеларе, которые находятся в отличной форме. Первые двое оформили по 18 результативных действий во всех турнирах, де Кетеларе — 19. У «Интера» статистикой выделяется Маркус Тюрам — настрелял 13+6 во всех соревнованиях.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Интер» — «Аталанта»

Нерадзурри потеряли из-за травм защитников Бенжамена Павара, Франческо Ачерби и Маттео Дармиана, а также резервного вратаря Раффаэле ди Дженнаро. У «Аталанты» недоступны лучший бомбардир Матео Ретеги и еще один центральный нападающий Джанлука Скамакка.

«Интер» — «Аталанта»: статистика личных встреч

Команды встречались в третьем туре нынешнего розыгрыша серии А — «Интер» без проблем разгромил оппонента (4:0). Победная серия нерадзурри в играх с «Аталантой» составляет уже шесть матчей во всех турнирах. Бергамаски в последний раз обыграли оппонента в ноябре 2018-го (4:1).

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Прогноз и ставка на матч «Интер» — «Аталанта»

Нерадзурри имеют огромное превосходство в личных встречах — обыграли оппонента шесть раз подряд и не терпели поражений больше шести лет. К тому же «Интер» набрал фантастический ход: в четырех предыдущих матчах во всех турнирах выиграл с общим счетом 13:0, а в прошлых 12 поединках пропустил лишь три мяча — по одному от «Наполи» (1:1), «Пармы» (3:1) и «Байера» (0:1). «Аталанта» же будто слегка выдохлась от собственного мощного темпа, ведь два последних тура чемпионата получились тяжелыми. Сначала в самом конце дожали «Эмполи» (3:1), а следом на последних минутах ушли от поражения от «Лацио» (1:1).

Рекомендуемая ставка: победа «Интера» за 2.15.

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