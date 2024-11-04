Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Интер» — «Арсенал» 6 ноября 2024 года

У «канониров» лишь две победы в пяти последних играх.

6 ноября «Интер» встретится с «Арсеналом» в четвертом туре общего этапа Лиги чемпионов. Матч на стадионе «Джузеппе Меацца» стартует в 23.00 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет игру в прямом эфире.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Интер» — «Арсенал» 6 ноября 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline отдали минимальное предпочтение «Интеру». На выигрыш миланцев можно поставить с коэффициентом 2.55, вероятность такого исхода — примерно 39%. Победа «канониров» доступна за 2.80 (36%), ничья — за 3.10 (25%).

«Арсенал» начал общий этап ЛЧ без поражений. Считаете, что серия команды Микеля Артеты продолжится? Опция X2 ждет вас за 1.47.

Успех нерадзурри с форой (0) дали с котировкой 1.81. Ф(0) для лондонцев предложили за 1.99.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 2.09, ТМ 2.5 — в 1.71. Рынок «обе забьют» идет за 1.85, обратный вариант — за 1.95.

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«Интер» — «Арсенал»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 6 ноября 2024 года

Только пять команд начали общий этап ЛЧ без пропущенных мячей. Две из них — как раз «Интер» и «Арсенал». Причем и миланцы, и «канониры» стартовали с нулевых ничьих — против «Манчестер Сити» и «Аталанты» соответственно. Дальше нерадзурри прихлопнули «Црвену Звезду» (4:0) и «Янг Бойз» (1:0), лондонцы — «ПСЖ» (2:0) и «Шахтер» (1:0).

В воскресенье коллектив Симоне Индзаги удержал победу над «Венецией» (1:0) и сократил отставание от лидирующего в серии А «Наполи» до одного балла. За 11 туров чемпионата «Интер» оформил 25 голов — больше только у «Аталанты» (29).

Николо Барелла и Лаутаро Мартинес («Интер»). Фото Getty Images

В трех последних турах АПЛ «Арсенал» разжился лишь одним очком — ничья с «Ливерпулем» (2:2) втиснулась между поражениями от «Борнмута» (0:2) и «Ньюкасла» (0:1). Ноль голов в матчах с амбициозными середняками чемпионата вновь подняли вопрос о крайней зависимости «канониров» от Мартина Эдегора. Лондонцы вынуждены обходиться без капитана всю осень: в начале сентября норвежец получил травму лодыжки в сборной и больше на поле не выходил. Без Эдегора позиционная игра «Арсенала» сильно теряет в качестве, и это отражается на результатах: процент побед проседает с 73.7% до 50%, а средний показатель набранных очков — с 2.4 до 1.7.

Хорошей новостью для «канониров» стало долгожданное возвращение полузащитника в общую группу: Эдегор не попал в заявку на поединок против «Ньюкасла», но есть шанс, что норвежец сыграет с «Интером». На утро вторника у лондонцев запланирована открытая тренировка перед вылетом в Милан: согласно Evening Standard, Мартин надеется принять в ней участие.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Интер» — «Арсенал»

Миланцы ждут восстановления Карлоса Аугусто и Кристьяна Асллани. У лондонцев помимо Мартина Эдегора из-за повреждений недоступны Риккардо Калафьори, Такэхиро Томиясу и Киран Тирни.

«Интер» — «Арсенал»: статистика личных встреч

История противостояния команд насчитывает два матча — они состоялись на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2003/04. Тогда соперники обменялись выездными победами с разгромным счетом: нерадзурри выиграли в Лондоне (3:0), «канониры» — в Милане (5:1).

Иван Кордоба и Тьерри Анри в матче «Интер» — «Арсенал». Фото Getty Images

Прогноз и ставка на матч «Интер» — «Арсенал»

Обе команды стартовали в ЛЧ без пропущенных мячей и в последнее время крайне редко обменивались голами с соперниками — и у нерадзурри, и у «канониров» это случилось лишь в одной из пяти недавних встреч. Очный поединок тоже получится упорным и вряд ли вместит в себя большое количество результативных атак.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют — нет» за 1.95.

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