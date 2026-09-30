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Зидан сыграет со сборной Италии спустя 20 лет после финала ЧМ-2006. Теперь как тренер Франции

Прогноз и ставка на матч Лиги наций Франция — Италия 2 октября 2026 года
Илья Потетюев
Корреспондент
Зинедин Зидан (сборная Франции).
Фото Global Look Press
Сборная Италии.
Фото Global Look Press
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Зизу проведет первый домашний матч в качестве наставника синих.

2 октября Франция примет Италию в третьем туре группового этапа Лиги наций. Сборные сыграют на «Стад де Франс» в Париже. Судья даст стартовый свисток в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию матча проведет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Лига наций A. Группа 1.
02 октября, 21:45. Стад де Франс (Сен-Дени)
Франция
Италия

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Франция — Италия 2 октября 2026 года

Аналитики букмекерской компании FONBET не верят в победу гостей: поставить на это событие можно за 6.70, вероятность исхода — примерно 15%. Выигрыш синих оценили в 1.42 (65%). Коэффициент на ничью — 5.10 (20%).

Считаете, что «Скуадра адзурра» наберет очки? Опция 1Х ждет вас за 2.85.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.47, ТМ 2.5 дали за 2.60. На рынок «обе забьют» предложили котировку 1.67, на обратное условие — 2.13.

В двух предыдущих матчах Франция выиграла с минимальным счетом (1:0). Повторение этого результата доступно за 10.00.

Франция — Италия: прогноз и анализ матча Лиги наций 2 октября 2026 года

Зинедин Зидан стартовал во главе сборной Франции с двух выездных побед с минимальным счетом (1:0) — над Турцией и Бельгией. Следующий вызов — добиться успеха в дебютной домашней игре в качестве тренера национальной команды. И продлить серию синих из шести матчей без поражений на своем поле — лишь одна встреча на этом промежутке завершилась вничью.

Второй заход Роберто Манчини в сборную Италии начался с полярных результатов — домашнее поражение от Бельгии (0:2) и разгром Турции (4:1) на выезде. «Скуадра адзурра» увеличила отрезок из побед в гостевых играх на групповом этапе Лиги наций до пяти — это добавит фанатам оптимизма перед визитом на «Стад де Франс».

Поводы для беспокойства тоже имеются: итальянцы не пропустили всего в одном из семи последних официальных матчей на выезде.

Сборная Италии.
Фото Global Look Press

Травмы и дисквалификации перед матчем Франция — Италия

Обе команды избежали новых потерь в составе по итогам второго тура Лиги наций.

Франция — Италия: статистика личных встреч

Сборные пересекались на групповом этапе в предыдущей кампании Лиги наций осенью 2024 года и обменялись победами на выезде с одинаковым счетом (3:1).

Суммарная история противостояния насчитывает 11 официальных матчей — и синие, и «Скуадра адзурра» выиграли по четыре раза. В трех встречах соперники разошлись вничью и по разу затащили серию пенальти.

Чаще всего команды пересекались в товарищеских играх — их набралось 28. Французы добились успеха семь раз, итальянцы — 14.

Прогноз и ставка на матч Франция — Италия

В первой домашней игре в качестве тренера синих Зидан встретится с Италией — сборной, против которой 20 лет назад провел последний матч в карьере как футболист. В финале ЧМ-2006 полузащитник открыл счет с пенальти, но в дополнительное время получил красную карточку за удар головой в грудь Марко Матерацци, а французы уступили в серии пенальти. Разборка принципиальных соперников не обещает обилия голов: хозяева уверенно действуют на стартовом отрезке под руководством Зизу, а «Скуадра адзурра» стойко проявляет себя на выезде в Лиге наций.

Рекомендуемая ставка: ТМ 3 за 2.10.

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