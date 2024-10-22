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Сегодня, 21:15

«МЮ» стартовал в Лиге Европы с двух ничьих. Моуринью может насолить бывшей команде еще сильнее

Прогноз и ставка на матч Лиги Европы «Фенербахче» — «Манчестер Юнайтед» 24 октября 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Жозе Моуринью («Фенербахче»).
Фото Getty Images
Жозе Моуринью («Фенербахче»).
Фото Getty Images
Эрик тен Хаг («Манчестер Юнайтед»).
Фото Getty Images
Мартин Шкртел и Златан Ибрагимович («Фенербахче» — «Манчестер Юнайтед»).
Фото Global Look Press
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В нынешнем сезоне «дьяволы» выиграли на выезде лишь однажды.

24 октября «Манчестер Юнайтед» навестит «Фенербахче» в третьем туре общего этапа Лиги Европы. Матч состоится в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» и стартует в 22.00 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет его в прямом эфире.

Лига Европы. Общий этап. 3-й тур
24 окт, 22:00. Sukru Saracoglu (Стамбул)
Фенербахче
Ман. Юнайтед

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Фенербахче» — «Манчестер Юнайтед» 24 октября 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline назвали фаворитами гостей. На выигрыш «дьяволов» можно поставить с коэффициентом 2.41, вероятность такого исхода — примерно 41%. Ничья доступна за 3.55 (22%), победа «Фенера» — за 2.70 (37%).

Верите, что «желтые канарейки» не уступят на своем поле? Опция 1X ждет вас за 1.53.

Успех турецкого клуба с форой (0) дали с котировкой 2.00. Ф(0) для «МЮ» предложили за 1.80.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.64, ТМ 2.5 — в 2.16. Рынок «обе забьют» идет за 1.55, обратный вариант — за 2.35.

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«Фенербахче» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз и анализ матча Лиги Европы 24 октября 2024 года

Первые месяцы работы Жозе Моуринью в Стамбуле выглядят противоречиво: после восьми туров чемпионата «Фенер» занимает лишь четвертое место с 17 баллами. От «Галатасарая», который лидирует в таблице, «желтые канарейки» отстают на восемь очков. От «Бешикташа» и «Самсунспора» — на три и два соответственно. Но у главной сенсации турецкой суперлиги на игру больше — как и у «Галатасарая».

Общий этап Лиги Европы «Фенербахче» начал с домашней победы над «Юнионом» (2:1), а затем разошелся вничью с «Твенте» в Энсхеде (1:1). При этом стамбульцы существенно уступили обоим соперникам по качеству созданных моментов (xG): 1.16-2.52 в матче с бельгийским клубом и 0.35-2 против команды из Нидерландов.

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Качество игры отражается на форме «желтых канареек» — за последний месяц стамбульцы победили всего в двух встречах из пяти. Жозе сохраняет спокойствие — и отвечает на критику в неповторимом стиле Особенного.

«Эффект Моуринью» — это трофеи, кубки. Невозможно выиграть трофей в сентябре. В сентябре ни один трофей не разыгрывается. Как тут увидеть эффект? Во всех клубах, в которых я был, я завоевывал кубки. Кроме «Тоттенхэма» — я ушел за два дня до финала. Но во всех остальных клубах «эффект Моуринью» проявлялся в виде трофеев. Извините, но в сентябре нечего выигрывать», — заявил португалец.

О перформансах Жозе тоже не забывает: после поражения от «Галатасарая» (1:3) он не явился на послематчевую пресс-конференцию и проигнорировал прессу, а в победной игре с «Антальяспором» (2:0) устроил яркий протест в адрес арбитра, который отменил гол Эдина Джеко из-за офсайда. К тому моменту «Фенер» уже вел в счете (1:0), но незасчитанный гол привел Моуринью в ярость: тренер схватил ноутбук с кадром эпизода и направил его прямо в камеру трансляции. Так он пытался доказать, что решение было ошибочным. Судья показал португальцу желтую карточку.

Жозе Моуринью («Фенербахче»).
Фото Getty Images

В субботу «МЮ» сломил «Брентфорд» (2:1) и прервал безвыигрышную серию из шести матчей. «Дьяволы» не побеждали ровно месяц: в АПЛ сгоняли нулевые ничьи с «Кристал Пэлас» и «Астон Виллой», а также уступили «Тоттенхэму» (0:3). А на общем этапе Лиги Европы разделили очки с «Твенте» (1:1) и «Порту» (3:3).

Успех в поединке с «Брентфордом» не слишком улучшил положение в таблице чемпионата — манкунианцы поднялись с 14-го места на 12-е. А еще «Юнайтед» — один из худших в лиге по результативности: у команды Эрика тен Хага всего семь мячей в шести встречах. Меньше голов только у «Кристал Пэлас» (5) и «Саутгемптона» с «Ипсвичем» (по 6).

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По разнице забитых и пропущенных (-2) хуже «МЮ» лишь семь клубов — «Лестер» (-2), «Вест Хэм» (-4), «Кристал Пэлас» (-6), «Эвертон» (-6), «Ипсвич» (-10), «Саутгемптон» (-12) и «Вулверхэмптон» (-13). Несмотря на все это, Тен Хаг смотрит в будущее с оптимизмом:

«Мы спокойны, но не довольны. Ни игроки, ни тренерский штаб, ни руководство. Но мы спокойны и знаем, что делаем. Мы придерживаемся своей стратегии, добиваемся того, чего хотим, и можем сделать то, чего хотим в этом сезоне.

Мы на одной волне и в одной лодке с болельщиками. Они видят проблемы, с которыми нам приходится иметь дело в начале сезона, и знают, что если мы будем держаться вместе, то в конце концов команда отплатит им за доверие. Именно это мы и делали последние два года. Я уверен, что так и будет», — сказал главный тренер «МЮ».

Эрик тен Хаг («Манчестер Юнайтед»).
Фото Getty Images

Травмы и дисквалификации перед матчем «Фенербахче» — «Манчестер Юнайтед»

Хозяева на месяц лишились Дженгиза Ундера — в выходные полузащитник угодил в лазарет с мышечной травмой. У «дьяволов» потерь куда больше: Тайрелл Маласиа лечит колено, у Лени Йоро повреждение лодыжки, Дэниэл Гор испытывает проблемы с плечом, а Нуссаир Мазрауи перенес профилактическую процедуру после того, как у него обнаружили учащенное сердцебиение, и выбыл на несколько недель. Бруну Фернандеш отбывает дисквалификацию за удаление в игре с «Порту».

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«Фенербахче» — «Манчестер Юнайтед»: статистика личных встреч

Первое столкновение команд состоялось на групповом этапе Лиги чемпионов-1996/97. Тогда «дьяволы» победили в Стамбуле (2:0), но уступили на «Олд Траффорд» (0:1). В сезоне-2004/05 соперники снова попали в один квартет в самом престижном евротурнире: «МЮ» крупно выиграл дома (6:2) и влетел в гостях (0:3).

Спустя 12 лет клубы пересеклись в группе Лиги Европы — манкунианцев как раз возглавлял Жозе Моуринью, а с «желтыми канарейками» работал Дик Адвокат. «Юнайтед» опять добился успеха на своем поле с разгромным счетом (4:1), но потерпел поражение на выезде (1:2).

Мартин Шкртел и Златан Ибрагимович («Фенербахче» — «Манчестер Юнайтед»).
Фото Global Look Press

Прогноз и ставка на матч «Фенербахче» — «Манчестер Юнайтед»

Предыдущий выезд манкунианцев в ЛЕ обернулся результативной перестрелкой с «Порту» (3:3). Встреча с «желтыми канарейками» тоже вряд ли получится скучной: клуб из Стамбула отличился во всех играх под руководством Моуринью. А еще и «Фенер», и «МЮ» пробили верх по голам в трех последних поединках.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 1.5 за 1.78.

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