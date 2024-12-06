Прогноз и ставка на матч АПЛ «Эвертон» — «Ливерпуль» 7 декабря 2024 года

Всего Юрген гостил у «ирисок» восемь раз.

7 декабря на стадионе «Гудисон Парк» состоится мерсисайдское дерби — «Эвертон» примет «Ливерпуль». Матч 15-го тура АПЛ стартует в 15.30 по московскому времени. Главный арбитр — Майкл Оливер. В России легально не показывают чемпионат Англии.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Эвертон» — «Ливерпуль» 7 декабря 2024 года

Аналитики букмекерской компании FONBET назвали красных безоговорочными фаворитами: взять победу гостей можно с коэффициентом 1.40, это примерно 66% вероятности результата. На выигрыш «Эвертона» предложили котировку 7.50 (13%). Ничья идет за 4.80 (21%).

Синие не уступили «Ливерпулю» на «Гудисон Парк» дважды подряд. Верите, что «ириски» снова наберут очки? Хватайте опцию 1X за 2.95.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.65, ТМ 2.5 — в 2.25.

Рынок «обе забьют» и обратный вариант доступны за одинаковые 1.90.

Победа команды Арне Слота с форой (-1.5) представлена за 2.15. Ф1(+1.5) дали за 1.70.

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«Эвертон» — «Ливерпуль»: прогноз и анализ матча АПЛ 7 декабря 2024 года

В среду «ириски» разгромили «Вулверхэмптон» (4:0) и прервали серию из пяти матчей без побед. Неудачный отрезок включил в себя ничьи с «Фулхэмом» (1:1), «Вест Хэмом» (0:0) и «Брентфордом» (0:0), а также поражения от «Саутгемптона» (0:1) и «Манчестер Юнайтед» (0:4).

Успех в поединке с «волками» не продвинул «Эвертон» в таблице — клуб завис на 15-й строчке. Зато синие увеличили дистанцию от зоны вылета — теперь она составляет пять баллов.

«Ливерпуль» неожиданно потерял очки с «Ньюкаслом» (3:3) — прервалась серия из семи побед во всех турнирах. Красные подпустили «Челси» с «Арсеналом» чуть ближе, но отрыв все равно солидный — семь баллов.

Даже несмотря на три пробоины на «Сент-Джеймс Парк», у команды Арне Слота самая надежная оборона чемпионата — всего 11 пропущенных мячей за 14 туров. С результативностью тоже все прекрасно: больше «Ливерпуля» (29) в АПЛ забил только «Челси» (31).

Продолжает разрывать Мохамед Салах: во встрече с «Ньюкаслом» он оформил дубль и ассистировал Кертису Джонсу. Это 37-й матч премьер-лиги, в котором вингер и забил, и сделал результативную передачу. По этому показателю египтянин обошел Уэйна Руни и стал новым рекордсменом чемпионата — причем для обновления достижения ему потребовалось на 214 игр меньше, чем англичанину.

Мохамед Салах («Ливерпуль»). Фото Getty Images

Также Салах с отрывом лидирует в АПЛ по «гол + пас»: у него 21 (13+8) балл, у Коула Палмера и Букайо Сака — по 15. Полузащитник «Челси» набрал 9+6, у вингера «Арсенала» 5+10. Слот высоко оценил вклад египтянина в успехи «Ливерпуля».

«Каждый раз, когда Мо Салах нужен нам, он забивает. Мы надеемся и ждем, что он сможет продолжать в том же духе еще долго. Он был великолепен во втором тайме, он сделал для нас много особенного», — сказал главный тренер красных.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Эвертон» — «Ливерпуль»

У хозяев две потери — форварды Армандо Бройя и Юссеф Шермити находятся в лазарете с августа. Арне Слот ждет возвращения Федерико Кьезы, Ибраима Конате, Диогу Жоты и Константиноса Цимикаса.

«Эвертон» — «Ливерпуль»: статистика личных встреч

Выезды на «Гудисон Парк» — особенное испытание для красных в АПЛ: поражений (35) и ничьих (36) здесь больше, чем побед (34). В последний раз «ириски» уступили в дерби на своем поле ровно три года назад — в декабре 2021-го (1:4). А за 10 предыдущих матчей это случилось всего дважды. В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами с одинаковым счетом (2:0).

В общей истории противостояния перевес на стороне «Ливерпуля»: 97 выигрышей против 68 у «Эвертона». Еще в 77 поединках соперники разошлись миром.

Прогноз и ставка на матч «Эвертон» — «Ливерпуль»

В пяти прошлых играх АПЛ с участием «ирисок» отличилась либо одна команда, либо была зафиксирована нулевая ничья. Такой сценарий — уже почти классическая история для мерсисайдских дерби: в последний раз соперники обменялись голами три года назад — в том самом декабре 2021-го, когда красные выиграли с разгромным счетом (1:4). Если учитывать отрезок в 10 матчей, то «Ливерпуль» и «Эвертон» огорчили друг друга лишь дважды.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют — нет» за 1.90.

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