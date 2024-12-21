Ставки
Рейтинг букмекеров
Главная
Ставки
Прогнозы

Ставки

Сегодня, 22:25

«Динамо» и «Ак Барс» выдали яркую перестрелку в начале декабря. В Москве настроение матча может повториться

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Динамо» Москва — «Ак Барс» 23 декабря 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Игроки «Динамо».
Фото Telegram-канал «Динамо», Telegram
К тому же бело-голубые входят в топ-5 самых результативных команд КХЛ.

23 декабря московское «Динамо» примет «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра пройдет на льду «ВТБ Арены» и начнется в 19.30 по столичному времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и KHL Prime.

Килиан Мбаппе и&nbsp;Винисиус (&laquo;Реал&raquo;). Винисиус и Мбаппе показывают топ-результативность. Однако «Севилья» тоже найдет чем ответить

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо» — «Ак Барс» 23 декабря 2024 года

Аналитики букмекерской Winline не выявили однозначного фаворита: чуть больше шансов, по их мнению, у хозяев. Поставить на успех «Динамо» в основное время можно с коэффициентом 2.22, вероятность этого исхода — около 42%. Выигрыш гостей дан за 2.70 (35%), ничья идет за 3.90 (23%).

Успех бело-голубых с учетом овертайма и серии буллитов предложен с котировкой 1.76, этот рынок на «Ак Барс» доступен за 2.04.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.73, Ф2(0) — за 2.08;

• Ф1(-1.5) — за 3.20, Ф2(+1.5) — за 1.35.

Тотал больше 4.5 шайбы доступен за 1.72, ТМ 4.5 — за 2.10.

Вероятность увидеть овертайм оценена в 3.80, обратный вариант дан за 1.27.

Почувствуй желанный вкус победы! Хватай фрибет 3000 рублей и включайся в игру вместе с Winline

Владимир Ткачев. «Авангард» переподписал контракт с самым дорогим игроком лиги. Он пропускает сезон из-за травмы

«Динамо» — «Ак Барс»: прогноз и анализ матча КХЛ 23 декабря 2024 года

Обе команды проводят неплохой сезон и находятся на третьих местах у себя в конференциях. Выше «Динамо» на «Западе» идут только «Спартак» и «Локомотив», причем от второй строчки бело-голубых отделяет всего два балла. Такой высокой позицией команда Алексея Кудашова обязана хорошим результатам последних недель — всего три поражения в 13 предыдущих матчах регулярного чемпионата. Правда, незадолго до «Ак Барса» «Динамо» потерпело действительно неожиданный проигрыш — на домашнем льду уступило в основное время «Барысу» (0:2), одному из главных аутсайдеров всего сезона.

«Конечно, результат расстраивает. Знаете, немного беззубо сыграли. Вроде создали много моментов, и они были хорошие, но как-то не зло это все было. Сделаем выводы из этой встречи и двигаемся дальше. В третьем периоде перешли на игру в три звена. Увеличили интенсивность. Возможно, улучшение связано с этим. Возможно, что пауза и проделанная в нее работа немного выбили из колеи. Но это для всех одинаково. Создавать всегда тяжелее, а у нас не было этой интенсивности в начале матча», — отрефлексировал поражение Кудашов.

«Динамо» обладает пятой атакой в лиге — отличается в среднем 2,95 раза за игру, а в их составе выступает третий бомбардир регулярного чемпионата Никита Гусев. У нападающего 35 результативных действий. «Ак Барс» больший упор делает на оборону — реже казанцев (2,26 шайбы в среднем за матч) в КХЛ пропускает только лидер всего сезона «Локомотив» (1,61). Правда, в последнее время команда Анвара Гатиятулина действует не так аккуратно — в пяти последних матчах получила в свои ворота 15 шайб.

«Ак Барс» идет третьим на «Востоке» и всего на четыре балла отстает от лидирующего «Трактора», к тому же имея три игры в запасе. Казанцы вполне могли быть еще выше, но в трех прошлых матчах регулярного чемпионата потерпели два поражения — не справились с «Салаватом Юлаевым» (2:3 ОТ) и минским «Динамо» (1:3). «Много ошибались, удалялись, позволили сопернику оторваться в счете. Не хватало искры, задора. В третьем периоде стало больше эмоций, вместе с ними стали появляться моменты, но этого было недостаточно. Отдадим должное сопернику, они грамотно сыграли концовку», — оценил игру с минчанами тренер «Ак Барса» Гатиятулин.

Владимир Ткачев. «Авангард» переподписал контракт с самым дорогим игроком лиги. Он пропускает сезон из-за травмы

Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Ак Барс»

Команды могут подарить яркий матч. Хозяева замыкают топ-5 самых результативных клубов КХЛ, отличаясь в среднем 2,95 раза за игру, и набрали неплохой ход — победили в 10 из предыдущих 13 матчей регулярного чемпионата. А в четырех из предыдущих шести встреч бело-голубые забрасывали минимум четыре шайбы.

«Ак Барс» имеет хорошую оборонительную статистику, но в последних пяти поединках пропускал в среднем ровно по три гола. При этом команда из Казани и сама умеет забивать — например, 3 декабря обыграла то же московское «Динамо» 5:4. Вдобавок в семи из предыдущих 10 очных игр команд в КХЛ было заброшено минимум пять шайб на двоих.

Рекомендуемая ставка: ТБ 4.5 гола за 1.72.

Почувствуй желанный вкус победы! Хватай фрибет 3000 рублей и включайся в игру вместе с Winline

18+. Реклама. Рекламодатель ООО "Управляющая компания НКС". ИНН 7714707736 

Читайте также
Тутберидзе не сдержала слез после победы Петросян на чемпионате России
МВФ объявил Украине три новых условия для продолжения финансирования
Россия осталась без Лиги чемпионов, матчей сборных придется ждать еще два года. В РФС заговорили о возвращении нашего футбола, но оно получится максимально тяжелым
В ЛНР в результате ДТП с участием автобуса погибли семь человек
В Москве задержали подозреваемого в хищении экс-замминистра просвещения РФ
Тутберидзе не сдержала слез после победы Петросян на чемпионате России
Популярное видео
Хантер Миска уехал из КХЛ
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» много забивает, но все равно проигрывает
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Чикаго» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
В «Салавате Юлаеве» снова задержки зарплаты
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
В «Ладе» началась распродажа команды?
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Ротенберг выиграл КПК / КХЛ возвращается / Подъяпольский в «Динамо»
«Локомотив» подписал контракт с Рихардом Паником
«Ванкувер» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Россия выиграла КПК. «Трактор» взял американского защитника
Финал Суперниндзя | Сезон 3 | Выпуск 10 — рекордный!
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Винисиус и Мбаппе показывают топ-результативность. Однако «Севилья» тоже найдет чем ответить