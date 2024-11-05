Атака «Барсы» во главе с Левандовски очень много забивает. «Црвену Звезду» ждет очередное поражение в ЛЧ

Каталонцы набрали мощную форму.

В четвертом туре общего этапа Лиги чемпионов «Барселона» встретится с одной из слабейших команд турнира — «Црвеной Звездой». Игра пройдет на стадионе «Райко Митич» в Белграде, норвежский арбитр Эспен Эскос даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-сервис «Okko Спорт».

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Црвена Звезда» — «Барселона» 6 ноября 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline считают сине-гранатовых огромными фаворитами: поставить на их успех можно с коэффициентом 1.17, вероятность такого итога — примерно 84%. Выигрыш хозяев дан за 13.0 (5%) — это наименее возможный исход встречи. Котировка на ничью — 7.20 (11%).

«Црвена Звезда» уступила в каждой из трех предыдущих игр: вероятность непоражения сербской команды в предстоящем матче оценена в 4.63.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают превосходство «Барсы»:

? 2:0 и 3:0 — за 6.60;

? 2:1 — за 8.80.

Тотал больше 3.5 гола можно оформить за 1.92, ТМ 3.5 — за 1.88.

Рынок «обе забьют» доступен с котировкой 1.95. обратный вариант можно взять за 1.85.

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«Црвена Звезда» — «Барселона»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 6 ноября 2024 года

Хозяева проиграли в каждом из трех первых матчей общего этапа. Команде из Белграда достался тяжелый календарь: встречи с «Бенфикой» (1:2), «Интером» (0:4) и «Монако» (1:5) — а ведь впереди поединки с «Барселоной» и другими мощными европейскими коллективами. Сейчас «Црвена Звезда» с нулем очков идет на 33-й строчке. Однако само участие в основном этапе Лиги чемпионов — уже хорошее достижение, ведь сербы оказались там лишь в четвертый раз в истории.

При этом в сербском чемпионате у команды все прекрасно: 12 побед в 13 матчах, ни одного поражения и уверенное первое место. В последних трех играх во всех турнирах «Црвена» победила с общим счетом 15:1. «Барселона» — тоже лидер своей лиги. Правда, уровень испанской примеры куда сложнее и престижнее. В таблице каталонцы уехали от идущего вторым «Реала» уже на девять очков (у «Мадрида» игра в запасе), а в очной встрече уничтожили бланкос 4:0.

«Предстоит пройти еще долгий путь, — прокомментировал главный тренер «Барсы» Ханси Флик. — Может произойти многое, чего мы не ожидаем. У нас хорошее настроение. Нужно двигаться дальше. Это наш план. Действуем так, как и всегда. Мы хорошо готовимся к следующему матчу. Когда мы побеждаем, это приятно праздновать, но потом нам нужно сосредоточиться на следующем матче. Это долгий путь».

В Лиге чемпионов каталонцы пока не входят в топ-8 — именно восьмерка лучших напрямую отправляется в 1/8 финала, пропуская дополнительный раунд плей-офф. «Барселона» расположилась на 10-й строчке, причина — обидное поражение от «Монако» (1:2) в стартовом туре. В той игре сине-гранатовые уже на 10-й минуте остались в меньшинстве и уступили, зато после разгромили «Янг Бойз» (5:0) и даже «Баварию» (4:1).

Травмы и дисквалификации перед матчем «Црвена Звезда» — «Барселона»

Хозяева не могут рассчитывать на центрального защитника Ваню Дркушича и вингера Питера Олайинку — оба травмированы.

У «Барсы» еще больше потерь из-за проблем со здоровьем: Марк-Андре тер Штеген, Рональд Араухо, Андреас Кристенсен, Марк Берналь и Ферран Торрес.

«Црвена Звезда» — «Барселона»: статистика личных встреч

Команды провели друг с другом 10 матчей в разных турнирах: «Барселона» победила семь раз, «Црвена Звезда» — два, еще один поединок завершился вничью. Правда, последние официальные игры между сине-гранатовыми и красно-белыми были еще в прошлом веке.

Прогноз и ставка на матч «Црвена Звезда» — «Барселона»

Гости очень много забивают: в среднем за игру заколачивают 3,34 мяча во всех турнирах. Победная серия «Барселоны» насчитывает шесть матчей — в каждом из них каталонцы отличились не меньше трех раз. В потрясающей форме находится форвард Роберт Левандовски — у него 17 голов в 15 поединках во всех соревнованиях. В двух из трех предыдущих встреч в Лиге чемпионов «Црвена Звезда» пропустила минимум четырежды, а в среднем за 90 минут в ее воротах оказывается 3,67 мяча.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (2.5) за 1.68.

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