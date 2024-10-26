«Челси» не выиграл в двух турах подряд, но серия «Ньюкасла» еще длиннее. «Сороки» не побеждают в АПЛ больше месяца

Победа приблизит одну из команд к топ-4.

27 октября «Челси» примет «Ньюкасл» в девятом туре АПЛ. Матч состоится на стадионе «Стэмфорд Бридж» и стартует в 17.00 по московскому времени. Главный арбитр — Саймон Хупер. В России легально не показывают чемпионат Англии.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Челси» — «Ньюкасл» 27 октября 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline назвали лондонцев фаворитами: взять победу синих можно с коэффициентом 1.75, это примерно 50% вероятности результата. На выигрыш «Ньюкасла» предложили котировку 3.90 (26%). Ничья идет за 4.10 (24%).

В прошлом сезоне «сороки» уступили на «Стэмфорд Бридж» (2:3). Верите, что теперь команда Эдди Хау наберет очки? Хватайте опцию X2 за 2.00.

Тотал больше трех мячей оценен в 1.67, обратный вариант — в 2.13.

Рынок на обмен голами доступен за 1.47, «обе забьют — нет» дали за 2.55.

Успех «Челси» с форой (-1) представлен за 2.20. Ф2(+1) имеется в линии за 1.62.

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«Челси» — «Ньюкасл»: прогноз и анализ матча АПЛ 27 октября 2024 года

В октябре лондонцы побеждали только в Лиге конференций — жертвами команды Энцо Марески стали «Гент» (4:2) и «Панатинаикос» (4:1). В премьер-лиге синие сыграли вничью с «Ноттингем Форест» (1:1) и уступили «Ливерпулю» (1:2). Две осечки вытолкнули «Челси» из топ-4 — клуб встречает девятый тур чемпионата на шестой строчке таблицы. Отставание от замыкающей четверку «Астон Виллы» составляет три очка.

У лондонцев третья по результативности атака АПЛ — чаще «Челси» (16) отличились только «Манчестер Сити» (19) с «Тоттенхэмом» (18). А еще в их составе зажигает лучший футболист премьер-лиги по «гол+пас» — Коул Палмер забил шесть мячей и оформил пять ассистов.

«Ньюкасл» начал чемпионат с трех побед и ничьей, но в последний месяц набрал всего два балла из 12 возможных. «Сороки» разошлись миром с «Манчестер Сити» (1:1) и «Эвертоном» (0:0), а также уступили «Фулхэму» (1:3) с «Брайтоном» (0:1). Единственный успех коллектива Эдди Хау за последний месяц случился в Кубке лиги — выбили «Уимблдон» (1:0) в третьем раунде.

В таблице АПЛ черно-белые занимают девятую позицию — от топ-4 их отделяют пять очков. «Ньюкасл» забил меньше всех в первой десятке — лишь восемь мячей. Зато «сороки» могут похвастать одной из самых надежных оборон чемпионата — получили в свои ворота всего восемь голов. Только «Ноттингем Форест» (6) и «Ливерпуль» (3) пропустили меньше.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Челси» — «Ньюкасл»

У хозяев потерь нет, а вот лазарет черно-белых переполнен. Свен Ботман и Джамал Ласкеллес восстанавливаются после разрыва крестов. Каллум Уилсон еще ни разу не сыграл в этом сезоне из-за проблем со спиной. Гаранг Куол порвал квадрицепс и вернется в ноябре, а Мэтт Таргетт выбыл на неопределенный срок из-за болезни кожи. Также на больничном находятся Мартин Дубравка и Киран Триппьер: у вратаря повреждение колена, у защитника — травма подколенного сухожилия.

«Челси» — «Ньюкасл»: статистика личных встреч

В общей истории противостояния клубов в АПЛ перевес на стороне лондонцев: 61 победа против 47 у «сорок». Еще в 36 поединках соперники разошлись вничью.

В первом круге прошлого сезона команда Эдди Хау разгромила синих на «Сент-Джеймс Парк» (4:1), а во втором уступила на «Стэмфорд Бридж» (2:3).

Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Ньюкасл»

Лондонцы не выиграли в двух турах подряд, но у «сорок» серия еще хуже — пять матчей АПЛ. Для черно-белых ситуация осложняется еще и большим количеством травм — в лазарете находятся семь футболистов. В нынешнем сезоне синие уступили на «Стэмфорд Бридж» только «Сити» — форма соперника располагает к продлению отрезка без поражений. К тому же у «Челси» третья по результативности атака чемпионата, которую украшает лучший игрок лиги по «гол+пас».

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТБ 2.5 за 1.89.

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