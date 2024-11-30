«Астон Вилла» не побеждает с октября. «Челси» на ходу и сражается за место в топ-4

Безвыигрышная серия «львов» — семь матчей.

В 13-м туре АПЛ сойдутся команды из верхней половины турнирной таблицы — «Челси» и «Астон Вилла». Игра пройдет 1 декабря на стадионе «Стэмфорд Бридж», стартовый свисток арбитра Стюарта Атвелла прозвучит в 16.30 по московскому времени. В России легально не транслируют чемпионат Англии.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Челси» — «Астон Вилла» 1 декабря 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline считают лондонцев серьезными фаворитами: их победа предложена с котировкой 1.69, вероятность этого исхода — около 58%. Выигрыш команды Унаи Эмери доступен за 4.50 (20%), ничья идет за чуть меньшие 4.20 (22%).

«Астон Вилла» набрала семь очков в последних трех встречах с «Челси» в АПЛ. Коэффициент на непоражение гостей в предстоящем матче — 2.17.

Три наиболее возможных, по мнению экспертов, результата поединка намекают на превосходство хозяев:

• 1:1 — за 7.40;

• 2:1 — за 7.60;

• 2:0 — за 9.00.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.49. ТМ 2.5 — за 2.47.

Вероятность обмена результативными ударами оценена в 1.54, вариант «обе забьют — нет» дан за 2.37.

Испытай яркие эмоции вместе с Winline! Лови фрибет 3000 рублей и ставь на любимые виды спорта

«Челси» — «Астон Вилла»: прогноз и анализ матча АПЛ 1 декабря 2024 года

Хозяева замыкают топ-4 АПЛ и к предстоящей встрече подошли на серии из пяти игр без поражений во всех турнирах. Лондонцы выделяются нападением: за 12 игр вонзили 23 гола — это третий показатель в чемпионате после «Ливерпуля» (24) и «Тоттенхэма» (27). Синие не забили только «Ман Сити» (0:2) в первом туре — в остальных играх они отмечались минимум одним взятием ворот. Тройку самых результативных игроков всей премьер-лиги замыкает представитель «Челси» — Коул Палмер набрал уже 12 результативных действий (7+5).