«Астон Вилла» не побеждает с октября. «Челси» на ходу и сражается за место в топ-4
В 13-м туре АПЛ сойдутся команды из верхней половины турнирной таблицы — «Челси» и «Астон Вилла». Игра пройдет 1 декабря на стадионе «Стэмфорд Бридж», стартовый свисток арбитра Стюарта Атвелла прозвучит в 16.30 по московскому времени. В России легально не транслируют чемпионат Англии.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Челси» — «Астон Вилла» 1 декабря 2024 года
Аналитики букмекерской компании Winline считают лондонцев серьезными фаворитами: их победа предложена с котировкой 1.69, вероятность этого исхода — около 58%. Выигрыш команды Унаи Эмери доступен за 4.50 (20%), ничья идет за чуть меньшие 4.20 (22%).
«Астон Вилла» набрала семь очков в последних трех встречах с «Челси» в АПЛ. Коэффициент на непоражение гостей в предстоящем матче — 2.17.
Три наиболее возможных, по мнению экспертов, результата поединка намекают на превосходство хозяев:
• 1:1 — за 7.40;
• 2:1 — за 7.60;
• 2:0 — за 9.00.
Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.49. ТМ 2.5 — за 2.47.
Вероятность обмена результативными ударами оценена в 1.54, вариант «обе забьют — нет» дан за 2.37.
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«Челси» — «Астон Вилла»: прогноз и анализ матча АПЛ 1 декабря 2024 года
Хозяева замыкают топ-4 АПЛ и к предстоящей встрече подошли на серии из пяти игр без поражений во всех турнирах. Лондонцы выделяются нападением: за 12 игр вонзили 23 гола — это третий показатель в чемпионате после «Ливерпуля» (24) и «Тоттенхэма» (27). Синие не забили только «Ман Сити» (0:2) в первом туре — в остальных играх они отмечались минимум одним взятием ворот. Тройку самых результативных игроков всей премьер-лиги замыкает представитель «Челси» — Коул Палмер набрал уже 12 результативных действий (7+5).
Лучшим бомбардиром команды во всех турнирах является Кристофер Нкунку — на его счету 11 результативных ударов. Однако француз получает ограниченную практику в АПЛ и почти все голы вонзил в еврокубках в Кубке Лиги. Состав «Челси» позволяет проводить полноценную ротацию между турнирами, поэтому игра четверга против «Хайденхайма» (2:0) в Лиге конференций вряд ли скажется на кондициях команды Энцо Марески. Правда, по мнению главного тренера синих, его подопечные все равно не участвуют в чемпионской гонке — отрыв от лидирующего «Ливерпуля» уже девять баллов.
«Мне не нравилось давление. Мне не хотелось говорить, что мы участвуем в гонке, это не так. «Арсенал» превосходит нас, «Манчестер Сити» превосходит нас, «Ливерпуль» показывает, что они превосходят нас. Важно то, что мы играем лучше с каждым матчем, а дальше будет видно. Нужно быть реалистами. Сейчас заметна разница между нами и остальными. Это не значит, что мы не собираемся соревноваться и выигрывать матчи. Мы будем делать это до конца. Основное внимание должно быть сосредоточено на том, чтобы мы играли все лучше с каждым матчем», — поделился мнением Мареска.
«Астон Вилла» — одна из команд, представляющих Англию в Лиге чемпионов. Однако последние результаты бирмингемцев расстраивают: серия из семи матчей без побед во всех турнирах (четыре поражения), вылет из Кубка Лиги и падение на восьмую строчку АПЛ. При этом на старте сезона команда Унаи Эмери выглядела иначе: проиграла лишь раз в 13 встречах во всех соревнованиях, разделалась с «Баварией» (1:0) в ЛЧ и шла в топ-4 АПЛ.
Травмы и дисквалификации перед матчем «Челси» — «Астон Вилла» 1 декабря 2024 года
У хозяев традиционно травмирован правый защитник Рис Джеймс.
Гостям по состоянию здоровья не помогут защитник Кортни Хаус и хавбек Амаду Онана.
«Челси» — «Астон Вилла»: статистика личных встреч
В прошлом сезоне команды с учетом противостояния в 1/16 Кубка Англии встречались четыре раза — обменялись победами и еще два раза сыграли вничью. В предыдущих 10 очных матчах в АПЛ «Челси» победил пять раз, «Астон Вилла» — трижды.
Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Астон Вилла»
Хозяева находятся в лучшей форме: не проигрывают на протяжении пяти матчей во всех турнирах, а в предыдущих 16 поединках уступили только «Ливерпулю» (1:2) и «Ньюкаслу» (0:2). «Астон Вилла» же без побед уже в семи играх во всех соревнованиях. При этом команды могут подарить результативный матч: «Челси» идет на третьем месте в АПЛ по забитым мячам, а в двух прошлых очных поединках лондонцев и бирмингемцев было забито по четыре гола.
Рекомендуемая ставка: «Челси» не проиграет» и ТБ 2.5 гола за 1.79.
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