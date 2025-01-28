«Боруссия» уволила Шахина и еще сохранила шансы на топ-8 ЛЧ. В последнем туре можно оторваться на «Шахтере»

Больше дортмундцев забила только «Барселона».

Дортмундская «Боруссия» в заключительном туре общего этапа Лиги чемпионов примет «Шахтер». Игра пройдет 29 января на стадионе «Сигнал Идуна Парк», шведский арбитр Гленн Нюберг даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Боруссия» — «Шахтер» 29 января 2025 года

Аналитики букмекерских компаний считают хозяев однозначными фаворитами: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.35, что составляет приблизительно 72% вероятности. Выигрыш «Шахтера» дан за 7.40 (11%) — это наименее ожидаемый исход поединка. Ничья идет за 5.20 (17%).

Украинская команда уступила в четырех из семи предыдущих турах. Вероятность ее непоражения в предстоящей встрече оценена в 3.05.

Три наиболее возможных, по мнению экспертов, исхода матча указывают на превосходство «Боруссии»:

• 2:0 — за 6.80;

• 2:1 — за 7.60;

• 1:0 — за 8.20.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.47, ТМ 2.5 — за 2.55.

Рынок «обе забьют» дан за 1.76, противоположный вариант идет за 2.04.

«Боруссия» — «Шахтер»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 29 января 2025 года