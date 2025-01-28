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«Боруссия» уволила Шахина и еще сохранила шансы на топ-8 ЛЧ. В последнем туре можно оторваться на «Шахтере»

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Боруссия» — «Шахтер» 29 января 2025 года
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Игроки «Боруссии».
Фото Getty Images
Больше дортмундцев забила только «Барселона».

Дортмундская «Боруссия» в заключительном туре общего этапа Лиги чемпионов примет «Шахтер». Игра пройдет 29 января на стадионе «Сигнал Идуна Парк», шведский арбитр Гленн Нюберг даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Лига чемпионов. Общий этап. 8-й тур
29 янв, 23:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
Шахтер

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Боруссия» — «Шахтер» 29 января 2025 года

Аналитики букмекерских компаний считают хозяев однозначными фаворитами: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.35, что составляет приблизительно 72% вероятности. Выигрыш «Шахтера» дан за 7.40 (11%) — это наименее ожидаемый исход поединка. Ничья идет за 5.20 (17%).

Украинская команда уступила в четырех из семи предыдущих турах. Вероятность ее непоражения в предстоящей встрече оценена в 3.05.

Три наиболее возможных, по мнению экспертов, исхода матча указывают на превосходство «Боруссии»:

• 2:0 — за 6.80;

• 2:1 — за 7.60;

• 1:0 — за 8.20.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.47, ТМ 2.5 — за 2.55.

Рынок «обе забьют» дан за 1.76, противоположный вариант идет за 2.04.

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«Боруссия» — «Шахтер»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 29 января 2025 года

Дортмундцы забронировали место в топ-24 и даже сохранили небольшие шансы на попадание в восьмерку сильнейших, чтобы пропустить предварительный раунд плей-офф. Сейчас они находятся на 14-й строчке, набрав 12 очков, — для топ-8 необходимо побеждать в последнем туре и надеяться на осечки конкурентов. Шансы «Боруссии» серьезно упали после двух подряд поражений — перед «Шахтером» команда уступила «Барселоне» (3:2) и «Болонье» (1:2). При этом она показывает хорошую результативность: отличилась в каждой игре ЛЧ, а всего забила 19 голов — второй показатель в турнире после «Барсы» (26).

Правда, сейчас «Боруссия» находится в кислой форме — одержала лишь одну победу в 10 последних матчах во всех турнирах и в чемпионате Германии рухнула уже на 11-ю строчку. Текущая безвыигрышная серия составляет пять встреч. Провальные результаты даже вынудили уволить главного тренера Нури Шахина, который возглавил команду только летом, а до этого работал в штабе Эдина Терзича. Сейчас исполняющим обязанности в клубе является 39-летний датчанин Майк Тулльберг. По информации немецкого издания Bild, его не рассматривают в качестве постоянного варианта — после приглашения нового специалиста он вернется к работе с командой U-19.

«Если проанализировать ситуацию, то команда находится в плохом физическом и психологическом состоянии. Это то, что просто необходимо сказать. В этом матче вы могли видеть отсутствие фундамента. Команда не может ни защищаться, ни атаковать. Когда они последний раз пробили по воротам? На 17-й минуте?! Четкая структура отсутствует, все разваливается. «Болонья» не суперкоманда. Тем не менее казалось, что одна команда наступает, а другая собирается отступать», — высказался после поражения от «Болоньи» советник руководства «Боруссии» Маттиас Заммер.

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Шансы «Шахтера» на евровесну призрачны: команда набрала семь очков в семи турах и сохранила лишь математические возможности на попадание в зону плей-офф. От «Штутгарта», замыкающего топ-24, команда отстала на три балла, а между ними еще находятся «Ман Сити» и «Динамо» Загреб. Украинцам необходимо чудовищное везение и победа в своей игре. Правда, всем именитым оппонентам в этом розыгрыше они уступили — набрали очки только против «Болоньи» (0:0), «Янг Бойз» (2:1) и «Бреста» (2:0).

Травмы и дисквалификации перед матчем «Боруссия» — «Шахтер»

У хозяев травмированы центральный защитник Никлас Зюле и хавбек Феликс Нмеча.

У «Шахтера» проблемы со здоровьем испытывают игроки атаки — Андрей Тотовицкий и Эгиналду.

«Боруссия» — «Шахтер»: статистика личных встреч

Команды встречались друг с другом четыре раза: «Боруссия» оказалась сильнее в трех матчах, еще один завершился вничью.

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Прогноз и ставка на матч «Боруссия» — «Шахтер»

Хозяева отличились в каждой игре ЛЧ и по количеству голов в турнире уступают только «Барселоне» — в среднем за матч забивают 2,7 гола. Даже несмотря на плохую форму, они неплохо действуют у чужих ворот: промолчали лишь в одном из 15 последних поединков во всех турнирах. При этом дортмундцы немало пропускают — не могут сохранить ворота сухими на протяжении 10 встреч. «Шахтер» же отличался в четырех прошлых турах ЛЧ и пробил даже «Баварию» (1:5).

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.76.

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