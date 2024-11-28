«Боруссия» победила во всех домашних матчах нынешнего сезона. Но в субботу в Дортмунд приедет «Бавария»

Прогноз и ставка на матч бундеслиги «Боруссия» Дортмунд — «Бавария» 30 ноября 2024 года

В семи последних матчах мюнхенцы не пропустили ни разу.

30 ноября «Бавария» приедет в Дортмунд, чтобы сыграть с «Боруссией» в 12-м туре бундеслиги. Поединок пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Начало — в 20.30 по московскому времени. Прямую трансляцию с 20.25 мск проведут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3».

Коэффициенты букмекеров на матч бундеслиги «Боруссия» Дортмунд — «Бавария» 30 ноября 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline назвали мюнхенцев фаворитами: поставить на победу команды Венсана Компани можно за 1.63, это приблизительно 55% вероятности результата. Выигрыш «Боруссии» оценили в 4.50 (22%), ничью — в 4.30 (23%).

Если верите, что дортмундцы наберут очки на родном «Сигнал Идуна Парк», возьмите опцию 1Х за 2.20.

Тотал больше трех голов идет за 1.54, ТМ 3 — за 2.37. На «обе забьют» дали коэффициент 1.44, обратный рынок доступен за 2.65.

Три наиболее вероятных итога поединка, согласно мнению экспертов, указывают на победу «Баварии» или ничью:

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«Боруссия» Дортмунд — «Бавария»: прогноз и анализ матча бундеслиги 30 ноября 2024 года

Старт карьеры Нури Шахина в качестве главного тренера черно-желтых получается непростым: команда начала сезон с четырех побед и ничьей, но в следующих 11 матчах потерпела шесть поражений. Дортмундцы впервые за 14 лет вылетели из Кубка Германии во втором раунде и набрали всего одно очко в первых пяти выездных встречах бундеслиги — худший результат клуба за 35 лет.

Неудачи тут же спровоцировали разговоры о возможной отставке Шахина. В медиа даже появились слухи о возвращении Эдина Терзича или приглашении уволенного из «МЮ» Эрика тен Хага. Однако руководство удержалось от импульсивного решения, и первые игры после ноябрьской паузы на сборные принесли два разгрома — над «Фрайбургом» (4:0) в чемпионате и загребским «Динамо» (3:0) в ЛЧ.

Победы улучшили положение «Боруссии» в обоих турнирах: в бундеслиге черно-желтые поднялись с седьмого места на пятое. А в общей таблице главного еврокубка — с седьмого на четвертое.

Нури Шахин («Боруссия» Дортмунд). Фото Getty Images

В последний месяц «Бавария» относилась к соперникам особенно безжалостно — выиграла в семи матчах подряд с общим счетом 18:0. На этом отрезке мюнхенцы мастерски чередовали эффектные разгромы с циничными победами с минимальным счетом — жертвами парней Венсана Компани стали «Бохум» (5:0), «Майнц» (4:0), «Унион» (3:0), «Бенфика» (1:0), «Санкт-Паули» (1:0), «Аугсбург» (3:0) и «ПСЖ» (1:0).

Встреча с парижанами открыла череду непростых испытаний в ближайшую неделю: через три дня после выезда в Дортмунд «Бавария» сыграет с «Байером» в 1/8 Кубка Германии. Затем у мюнхенцев будет возможность перевести дух в разборках с «Хайденхаймом», «Шахтером», «Майнцем». Но в заключительном поединке календарного года расслабиться точно не получится — на «Альянц Арену» приедет «Лейпциг».

ФК «Бавария». Фото Getty Images

Травмы и дисквалификации перед матчем «Боруссия» Дортмунд — «Бавария»

У черно-желтых четыре потери — Карим Адейеми, Никлас Зюле и Кьелль-Арик Ветьен залечивают повреждения, а Эмре Джан отбывает дисквалификацию за удаление в игре с «Майнцем».

В лазарете мюнхенцев находятся Хироки Ито, Йосип Станишич, Александр Павлович, Жоау Пальинья и Свен Ульрайх. Дисциплинарных отстранений нет.

«Боруссия» Дортмунд — «Бавария»: статистика личных встреч

В бундеслиге команды провели между собой 110 матчей — у «Баварии» двукратное преимущество по числу выигрышей, 54 против 26. Еще 30 поединков завершились вничью.

В прошлом сезоне соперники обменялись выездными победами: мюнхенцы добились успеха на стадионе «Сигнал Идуна Парк» (4:0) в первом круге, а во втором «Боруссия» взяла реванш на «Альянц Арене» (2:0).

Харри Кейн и Марко Ройс. Фото Getty Images

Прогноз и ставка на матч «Боруссия» Дортмунд — «Бавария»

В семи последних играх мюнхенцы не пропустили ни одного мяча — разбалансированная «Боруссия» не выглядит тем соперником, который способен прервать эту серию. Тем более в прошлом сезоне «Бавария» уверенно победила на «Сигнал Идуна Парк» всухую.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют — нет» за 2.65.

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