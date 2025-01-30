Команда Андони Ираолы не проигрывает уже два месяца и рвется в топ-4.

1 февраля «Ливерпуль» навестит «Борнмут» в 24-м туре АПЛ. Матч состоится на стадионе «Виталити» и стартует в 18.00 по московскому времени. Главный арбитр — Даррен Инглэнд. В России легально не показывают чемпионат Англии.

Англия. Премьер-лига. 24-й тур.

01 февр, 18:00. Vitality Stadium (Борнмут)

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Борнмут» — «Ливерпуль» 1 февраля 2025 года

Аналитики отдали предпочтение красным: взять победу гостей можно с коэффициентом 1.65, это примерно 55% вероятности результата. На выигрыш «Борнмута» предложили котировку 4.60 (22%). Ничья идет за 4.30 (23%).

«Вишни» не знают поражений два месяца — серия насчитывает 12 матчей. Верите, что черно-красные снова не уступят? Хватайте опцию 1X за 2.25.

Тотал больше трех мячей оценен в 1.72, ТМ 3 — в 2.12.

Рынок «обе забьют» доступен за 1.50, обратный вариант — за 2.45.

Победа «Ливерпуля» с форой (-1) представлена за 2.10. Ф1(+1) дали за 1.75.

«Борнмут» — «Ливерпуль»: прогноз и анализ матча АПЛ 1 февраля 2025 года

Команда Андони Ираолы — одно из главных открытий нынешнего чемпионата. Прогресс «вишен» остается в тени из-за подвигов «Ноттингем Форест», который встречает 24-й тур на третьей строчке таблицы. И от факта, что «Борнмут» обделяют вниманием, отдает несправедливостью: клуб находится среди трех избранных, которые не проигрывали в АПЛ с осени прошлого года. Серия черно-красных тянется с конца ноября и насчитывает 11 туров — на этом отрезке они добыли семь побед и четыре ничьи. Дольше нет поражений только у «Ливерпуля» и «Арсенала» — 18 и 13 матчей соответственно.

В числе последних жертв «вишен» — «Ньюкасл» (4:1) и «Ноттингем Форест» (5:0). А до этого «Борнмут» едва не увез три очка со «Стэмфорд Бридж» — «Челси» спасся на пятой компенсированной минуте (2:2). Главным героем этих матчей стал Джастин Клюйверт: оформил пять голов, два ассиста и претендует на приз лучшему игроку января в АПЛ. Ираола попал в шорт-лист номинантов на премию «Тренер месяца».

Джастин Клюйверт («Борнмут»). Фото Global Look Press

«Борнмут» уже вплотную подкрался к топ-4 и дышит в спину «Манчестер Сити»: клубы разделяет лишь один балл. До «Ноттингема» тоже близко — всего четыре. У черно-красных одна из самых надежных оборон чемпионата: в их воротах побывало 26 мячей, только «Ливерпуль» и «Арсенал» пропустили меньше (по 21). В списке самых результативных команд лиги «вишни» делят седьмое место с «Ньюкаслом» (по 41 голу).

Перед выездом на «Виталити» Арне Слот дал отдых значительной части основы «Ливерпуля» в заключительном туре Лиги чемпионов — с первых минут вышли только Коди Гакпо и Энди Робертсон на неродной позиции центрального защитника. Резервным составом красные уступили ПСВ в Эйндховене (2:3) и прервали серию из семи побед на общем этапе. Мерсисайдцы сохранили первое место, но упустили возможность войти в историю как первые триумфаторы нового формата со стопроцентным результатом.

Поражение от ПСВ стало для «Ливерпуля» лишь третьим за 35 матчей во всех турнирах: 8 января красные уступили «Тоттенхэму» в первой полуфинальной встрече Кубка лиги (0:1), а 14 сентября — «Ноттингем Форест» в четвертом туре АПЛ (0:1). У команды Слота самая длинная беспроигрышная серия в нынешнем чемпионате — 13 побед плюс пять ничьих.

Мерсисайдцы захватили первую строчку таблицы и не планируют ее отдавать: отрыв от «Арсенала» составляет шесть очков, от «Ноттингема» — девять, а от «Сити» с «Ньюкаслом» — 12. И это не говоря о том, что у «Ливерпуля» есть игра в запасе. За 22 тура красные забили 54 мяча — с отрывом больше всех в АПЛ. Мохамед Салах лидирует в списке бомбардиров и ассистентов — у египтянина 19 голов и 13 результативных передач. С обороной тоже порядок: наряду с «Арсеналом» пропустили меньше всех — 21 раз.

Мохамед Салах («Ливерпуль»). Фото Global Look Press

Травмы и дисквалификации перед матчем «Борнмут» — «Ливерпуль»

В начале января Энес Унал порвал крестообразную связку на тренировке и пополнил и без того перегруженный лазарет «вишен»: помимо турецкого форварда на больничном находятся Алекс Скотт, Луис Синистерра, Хулиан Араухо, Маркос Сенеси, Адам Смит, Эванилсон и Джеймс Хилл.

Арне Слот ждет возвращения Джо Гомеса, Диогу Жоты и Кертиса Джонса.

«Борнмут» — «Ливерпуль»: статистика личных встреч

В общей истории противостояния на стороне красных безоговорочный перевес: 18 побед при трех ничьих. «Вишни» обыграли мерсисайдцев лишь дважды — оба раза это случилось на стадионе «Виталити». В декабре 2016 года черно-красные добились успеха в яркой перестрелке (4:3), а в марте 2023-го — с минимальным счетом (1:0).

В прошлом сезоне «Ливерпуль» дважды прихлопнул «Борнмут» в АПЛ (3:1, 4:0) и прошел в четвертом раунде Кубка лиги (2:1). А в первом круге нынешнего чемпионата разгромил команду Андони Ираолы на «Энфилде» (3:0). Результат был сделан еще в первом тайме: Луис Диас отметился дублем, а еще один мяч забил Дарвин Нуньес.

Прогноз и ставка на матч «Борнмут» — «Ливерпуль»

На стадионе «Виталити» сойдутся команды, которые не проигрывали в чемпионате с осени и привыкли ярко проявлять себя в атаке. Встреча таких соперников — гарантия результативной перестрелки, в которой никому не удастся сохранить ворота сухими.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.75.