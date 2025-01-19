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Последний визит «Барсы» к «Бенфике» закончился разгромным поражением. Теперь оба клуба борются за прямую путевку в 1/8 финала

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Бенфика» — «Барселона» 21 января 2025 года
Илья Потетюев
Корреспондент
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Ламин Ямаль («Барселона»).
Фото Getty Images
Анхель Ди Мария («Бенфика»).
Фото Getty Images
Ханси Флик («Барселона»).
Фото Getty Images
Иньиго Мартинес («Барселона»).
Фото Getty Images
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Каталонцы уже обеспечили себе место как минимум в стыках.

21 января «Барселона» прилетит в Лиссабон, чтобы сыграть с «Бенфикой» в седьмом туре общего этапа Лиги чемпионов. Матч состоится на «Эштадиу да Луш» и стартует в 23.00 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет его в прямом эфире.

Лига чемпионов. Общий этап. 7-й тур
21 янв, 23:00. Estadio da Luz (Лиссабон)
Бенфика
Барселона

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Бенфика» — «Барселона» 21 января 2025 года

Эксперты отдали предпочтение гостям. На выигрыш каталонцев можно поставить с коэффициентом 1.90, вероятность такого исхода примерно 47%. Победа «орлов» доступна за 3.45 (29%), ничья — за 4.20 (24%).

«Бенфика» не уступила «Барсе» в трех матчах подряд. Продолжение серии оценили в 1.90.

Тотал больше трех мячей дали с котировкой 1.70, ТМ 3 предложили за 2.15.

Опция «обе забьют» идет за 1.45, обратный рынок — за 2.65.

«Бенфика» — «Барселона»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 21 января 2025 года

Лиссабонцы начали 2025-й с домашнего поражения от «Браги» в чемпионате (1:2), а всего через четыре дня отомстили сопернику в полуфинале Кубка лиги (3:0). В финале турнира «орлы» столкнулись со «Спортингом»: основное время завершилось вничью (1:1), но красные оказались сильнее в серии пенальти (7:6) и завоевали трофей в рекордный восьмой раз.

За неделю до встречи с «Барселоной» команда Бруну Лаже разобралась с «Фаренсе» (3:1) в 1/8 финала Кубка Португалии, а в пятницу разгромила «Фамаликан» (4:0) в примейре. Отставание от лидирующего в таблице «Спортинга» составляет четыре очка.

Главный тащер «Бенфики» в этом сезоне — Анхель Ди Мария: 36-летний аргентинец забил 13 мячей и оформил пять ассистов в 27 матчах во всех турнирах. В топ-3 по «гол + пас» также входят Керем Актюркоглу (10+4) и Вангелис Павлидис (7+4).

Анхель Ди Мария («Бенфика»).
Фото Getty Images

«Барселона» влетела в новый год с четырех побед с общим счетом 16:3. Главный триумф случился в финале Суперкубка Испании: сине-гранатовые разгромили «Реал» (5:2) и завоевали первый трофей при Ханси Флике. Параллельно каталонцы установили уникальное достижение: впервые в истории забили 4+ мяча в двух класико подряд — в октябре они разнесли мадридцев на «Сантьяго Бернабеу» (4:0).

Успешную серию блауграны прервал «Хетафе» (1:1). «Барса» потеряла очки на «Колисеум Альфонсо Перес» в пятый раз кряду: в последний раз каталонцы выигрывали на этом стадионе в сентябре 2019 года (2:0), затем в коллекцию попали четыре ничьих и поражение.

Дела клуба в чемпионате обстоят пугающе плохо: лишь одна победа в восьми турах. На этом отрезке сине-гранатовые уступили четыре раза и трижды сыграли вничью. За 20 матчей ла лиги при Флике «Барса» набрала на пять очков меньше, чем под руководством Хави в прошлом сезоне — 39 против 44. И тогда, и сейчас каталонцы занимали в таблице третье место.

Ханси Флик («Барселона»).
Фото Getty Images

Лигочемпионская кампания блауграны складывается куда позитивнее. «Барса» уже решила задачу по выходу в плей-офф и сыграет как минимум в стыках. Впереди борьба за сохранение места в топ-8 и даже за лидерство в общей таблице: сейчас каталонцы идут на второй позиции, отставание от «Ливерпуля» — три балла. Помимо вояжа на «Эштадиу да Луш», команду Флика ждет домашний поединок с «Аталантой». «Бенфика» встречает седьмой тур на 15-й строчке с 10 очками и тоже имеет шансы на прямую путевку в 1/8 финала. После матча с «Барсой» в Лиссабоне «орлы» полетят в Турин к «Ювентусу».

Травмы и дисквалификации перед матчем «Бенфика» — «Барселона»

У лиссабонцев на больничном находятся двое игроков — Тиагу Говея и Ренату Саншеш. У блауграны до конца сезона вылетели Марк Берналь и Марк-Андре тер Штеген, а в январе лазарет пополнил Иньиго Мартинес: защитник пропустит как минимум месяц из-за повреждения задней поверхности бедра.

Иньиго Мартинес («Барселона»).
Фото Getty Images

«Бенфика» — «Барселона»: статистика личных встреч

История противостояния соперников насчитывает девять матчей — все состоялись в главном клубном турнире Европы. Минимальный перевес на стороне каталонцев — три победы при двух поражениях. Еще четыре разборки завершились миром.

В последний раз команды встречались осенью 2021-го на групповом этапе ЛЧ. «Орлы» разгромили сине-гранатовых на «Эштадиу да Луш» (3:0), не уступили на «Камп Ноу» (0:0) и довели беспроигрышную серию до трех поединков: в декабре 2012-го у «Барсы» и «Бенфики» тоже была нулевая ничья в Каталонии.

Прогноз и ставка на матч «Бенфика» — «Барселона»

Два последних выезда каталонцев в ЛЧ получились яркими: с «Црвеной Звездой» в Белграде оформили семь мячей на двоих, с «Боруссией» в Дортмунде — пять. Ждем продолжения результативного тренда на «Эштадиу да Луш»: блауграна отличилась во всех матчах на общем этапе, но не блещет надежностью в обороне и пропустила в восьми предыдущих играх во всех турнирах из 11.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 3.5 за 2.35.

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