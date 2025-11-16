Ставки
16 ноября, 16:15

Белоруссия еще не побеждала в квалификации ЧМ-2026, но подарила сенсацию против Дании. Теперь попробует удивить Грецию

Прогноз и ставка на матч квалификации ЧМ-2026 Белоруссия — Греция 18 ноября 2025 года
Илья Потетюев
Корреспондент
Сборная Белоруссии.
Фото Global Look Press
Владислав Калинин (сборная Белоруссии).
Фото Global Look Press
Христос Цолис (сборная Греции).
Фото Global Look Press
Никита Корзун и Христос Цолис в матче Греция — Белоруссия.
Фото Global Look Press
1/4
«Эллины» провалили отборочный турнир к чемпионату мира.

18 ноября в Венгрии пройдет матч квалификации ЧМ-2026 между Белоруссией и Грецией. Сборные сыграют на «ZTE Арене» в Залаэгерсеге. Стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени. Прямую трансляцию проведет онлайн-платформа «Okko Спорт».

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа C.
18 ноября, 22:45. ZTE Arena (Залаэгерсег)
Белоруссия
Греция

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧМ-2026 Белоруссия — Греция 18 ноября 2025 года

Аналитики не верят в белорусов: поставить на их победу можно за 10.50, это примерно 9% вероятности. Выигрыш Греции оценили в 1.30 (73%). На ничью предложили котировку 5.40 (18%).

Верите, что команда Карлоса Алоса наберет очки? Опция 1Х доступна за 3.55.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.65, ТМ 2.5 — за 2.25.

Рынок «обе забьют» дали за 2.10, обратный вариант — за 1.70.

Наиболее вероятным итогом встречи эксперты считают победу «Эллинов» со счетом 2:0 — это событие представили с коэффициентом 6.50.

Выигрыш.Клиент BetBoom собрал и выиграл рекордный экспресс в истории букмекерской компании

Белоруссия — Греция: прогноз и анализ матча квалификации ЧМ-2026 18 ноября 2025 года

«Белые крылья» и «Эллины» давно потеряли шансы на прямую путевку на чемпионат мира, но в предпоследнем туре максимально спутали карты соперникам: команда Карлоса Алоса отобрала очки у Дании (2:2), а греки обыграли Шотландию (3:2).

Скандинавская сборная лидирует в таблице, но британцы отстают лишь на один балл и в заключительной встрече группового этапа примут конкурента на «Хэмпден Парк» в Глазго. Других турнирных интриг в квартете С нет: белорусы не поднимутся с последнего места даже в случае победы над Грецией.

На стадионе «Паркен» в Копенгагене «Белые крылья» набрали первые очки в квалификации: до этого без шансов сгорели Греции (1:5), Дании (0:6) и дважды уступили Шотландии (0:2, 1:2). За последний год парни Алоса победили всего в одной из 11 официальных игр — в Лиге наций против Люксембурга (1:0).

Если учитывать товарняки, то безвыигрышная серия белорусов составляет шесть встреч — в июне потерпели крупное поражение от сборной России в матче открытия Национального стадиона в Минске (1:4). Хотя начали 2025-й с трех ярких успехов — разгромили Таджикистан (5:0), Азербайджан (2:0) и Казахстан (4:1).

Владислав Калинин (сборная Белоруссии).
Фото Global Look Press

Греция провалила отбор ЧМ-2026: после шумной кампании в Лиге наций с победой над Англией на «Уэмбли» (2:1) и выходом в дивизион А команду Ивана Йовановича считали одним из фаворитов группы С.

«Эллины» начали квалификацию с разгрома Белоруссии (5:1), но между двумя поражениями от Дании (0:3, 1:3) проиграли еще и Шотландии (1:3) и лишились шансов даже на стыки.

Домашняя победа над британцами в предыдущем туре гарантировала грекам третье место в квартете, но это явно не тот результат, на который рассчитывали сине-белые.

Христос Цолис (сборная Греции).
Фото Global Look Press

Травмы и дисквалификации перед матчем Белоруссия — Греция

У белорусов под вопросом участие Валерия Громыко и Егора Пархоменко: оба получили повреждения в матче против Дании. У греков одна потеря — Анастасиос Бакасетас не сыграет из-за удаления во встрече с Шотландией.

Белоруссия — Греция: статистика личных встреч

В первом туре квалификации «Белые крылья» без шансов сгорели на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее (1:5). Главными героями стали Вангелис Павлидис и Константинос Карецас: форвард «Бенфики» забил решающий мяч и сделал дубль из ассистов, полузащитник «Генка» оформил 1+1.

Голами в составе «Эллинов» также отметились Анастасиос Бакасетас и Христос Цолис, а Георгиос Ваяннидис — результативной передачей. У гостей Макс Эбонг срезал в свои ворота, а Герман Барковский реализовал пенальти.

Никита Корзун и Христос Цолис в матче Греция — Белоруссия.
Фото Global Look Press

До отбора ЧМ-2026 история противостояния сборных насчитывала лишь два товарищеских матча. В феврале 2006 года греки выиграли с минимальным счетом (1:0) благодаря голу Георгиоса Самараса. А в ноябре 2016-го с тем же результатом победили белорусы — единственный мяч забил Сергей Политевич.

Прогноз и ставка на матч Белоруссия — Греция

«Эллины» пропустили в каждом из пяти матчей отборочного турнира — «Белые крылья» готовы продлить эту серию. Команда Алоса отличилась в трех играх квалификации из пяти, а в прошлом туре подарила сенсацию на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Теперь же белорусы попробуют эффектно хлопнуть дверью, а отсутствие груза ответственности в виде турнирных задач — лучший спонсор результативной перестрелки.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 2.35.

