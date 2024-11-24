Конкуренция за место в воротах «ПСЖ» обострилась. Кто сыграет против «Баварии»: Сафонов или Доннарумма

Россиянин уже обогнал итальянца по сухим матчам.

26 ноября «Бавария» сыграет с «ПСЖ» в пятом туре общего этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет на «Альянц Арене» в Мюнхене. Начало — в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию поединка проведет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «ПСЖ» 26 ноября 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline ждут победы мюнхенцев: поставить на команду Венсана Компани можно за 1.60, это приблизительно 56% вероятности результата. Выигрыш «ПСЖ» оценили в 4.70 (21%), ничью — в 4.30 (23%).

Если верите, что парижане наберут очки на «Альянц Арене», возьмите опцию Х2 за 2.25.

Тотал больше трех голов идет за 1.65, ТМ 3 — за 2.15. На «обе забьют» дали коэффициент 1.51, обратный рынок доступен за 2.43.

Три наиболее вероятных итога поединка, согласно мнению экспертов, указывают на победу «Баварии» или ничью:

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«Бавария» — «ПСЖ»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 26 ноября 2024 года

После разгрома от «Барселоны» (0:4) мюнхенцы безжалостны к соперникам: победили в шести матчах подряд с общим счетом 17:0. Серия началась с трех разгромов — над «Бохумом» (5:0), «Майнцем» (4:0) и «Унионом» (3:0). Перед паузой на сборные команда Венсана Компани с минимальным счетом (1:0) обыграла «Бенфику» и «Санкт-Паули». А возвращение с международного перерыва красные отпраздновали разносом «Аугсбурга» (3:0) — солировал Харри Кейн, оформивший хет-трик.

На успешном для «Баварии» отрезке англичанин оформил 6+3 по «гол+пас». Второй по этому показателю — Джамал Мусиала (6+1). Также в последний месяц отлично проявили себя Кингсли Коман (2+1), Лерой Сане (2+0) и Альфонсо Дэвис (0+2).

ФК «Бавария». Фото Global Look Press

И если в бундеслиге мюнхенцы уверенно лидируют в таблице, то на общем этапе ЛЧ идут 17-ми — на одну строчку ниже загребского «Динамо», которое они разнесли на старте общего этапа на «Альянц Арене» (9:2). А ведь прямая путевка в 1/8 финала достанется только первым восьми счастливчикам — клубам с девятой по 24-ю позиции предстоит дополнительный раунд плей-офф.

Положение «ПСЖ» намного хуже — парни Луиса Энрике зависли в зоне вылета. Единственную победу красно-синие добыли с Матвеем Сафоновым в воротах — всухую обыграли «Жирону» (1:0). И пропустили во всех матчах с Джанлуиджи Доннаруммой, набрав лишь одно очко: между поражениями от «Арсенала» (0:2) и «Атлетико» (1:2) затесалась ничья с ПСВ (1:1).

Луис Энрике («ПСЖ»). Фото Global Look Press

В каждой из трех игр к итальянцу были вопросы: если не привозил, то как минимум не выручал. Это привело к тому, что конкуренция за место первого номера обострилась: с начала ноября Энрике стал ротировать вратарей в лиге 1. Сафонов появился на поле во встречах с «Лансом» (1:0) и «Тулузой» (3:0), дважды отстоял на ноль и обогнал Доннарумму по количеству «сухарей» в нынешнем сезоне — три против двух. При этом россиянин провел пять матчей, Джиджи — 11.

Главная интрига — кого Энрике выберет для выхода в основе на «Альянц Арене». Матвей относится к конкуренции максимально спокойно и профессионально.

«Да, некоторые матчи мы с Джиджи делим. Мы хотим играть и должны играть. У нас нормальная ситуация. Мы работаем вместе, делаем все вместе и совершенствуемся вместе», — сказал Сафонов.

Матвей Сафонов и Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»). Фото Getty Images

Травмы и дисквалификации перед матчем «Бавария» — «ПСЖ»

В лазарете мюнхенцев находятся Хироки Ито, Йосип Станишич, Жоау Пальинья, Александр Павлович, Свен Ульрайх и Матис Тель. У парижан две потери — Преснель Кимпембе и Люка Эрнандес продолжают восстановление после тяжелых травм.

«Бавария» — «ПСЖ»: статистика личных встреч

История противостояния команд насчитывает 13 матчей — все состоялись в Лиге чемпионов. Мюнхенцы победили семь раз, парижане — шесть. Разница мячей — 18:15 в пользу немецкого клуба.

В последний раз соперники сталкивались в плей-офф сезона-2022/23 — «Бавария» выиграла всухую на «Парк де Пренс» (1:0), затем на «Альянц Арене» (2:0) и пробилась в четвертьфинал.

Ашраф Хакими и Альфонсо Дэвис в матче «Бавария» — «ПСЖ» сезона-2022/23. Фото Getty Images

Прогноз и ставка на матч «Бавария» — «ПСЖ»

Ни в одной игре общего этапа ЛЧ с участием парижан не забивалось больше трех мячей. Встреча с мюнхенцами способна продолжить тренд. Команда Венсана Компани захватывает мяч и территорию, но сконвертировать это в большое количество голов получается не всегда: например, так было в поединках с «Байером» (1:1), «Астон Виллой» (0:1), «Бенфикой» (1:0) и «Санкт-Паули» (1:0). Луис Энрике не может не понимать, какую опасность таят позиционные атаки «Баварии», поэтому сыграет осторожно и компактно — ведь поражение сильно понизит шансы «ПСЖ» на плей-офф. Так что матч на «Альянц Арене» обещает интересную тактическую дуэль, которая вряд ли вместит в себя большое количество результативных попаданий.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше трех мячей за 2.15 (если забьют ровно три — будет возврат).

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