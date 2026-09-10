«Бавария» стартует в ЛЧ после осечки в Бундеслиге. В соперниках — главная сенсация прошлой кампании

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Буде-Глимт» 10 сентября 2026 года

В этом сезоне команда Хьетиля Кнутсена пробивалась через квалификацию.

10 сентября «Бавария» примет «Буде-Глимт» в первом туре общего этапа Лиги чемпионов. Команды сыграют на «Альянц Арене» в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет матч в прямом эфире.

Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур.

10 сентября, 22:00. Алльянц Арена (Мюнхен)

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Буде-Глимт» 10 сентября 2026 года

Букмекеры назвали хозяев безоговорочными фаворитами. Поставить на победу мюнхенцев можно за 1.10, это приблизительно 87% вероятности. Выигрыш команды Хьетиля Кнутсена оценили в 18.00 (5%), ничью — в 12.00 (8%).

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Тотал больше четырех голов идет за 1.55, ТМ 4 — за 2.40. Коэффициент на «обе забьют» — 1.65, на обратное условие — 2.17.

На успех «Баварии» с форой (-3) предложили котировку 1.90, на рынок Ф2 (+3) — 1.85.

«Бавария» — «Буде-Глимт»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 10 сентября 2026 года

Мюнхенцы начали сезон с триумфа в Суперкубке Германии — обыграли «Боруссию» в Дортмунде (2:1) и завоевали трофей в 12-й раз в истории клуба. Затем разгромили «Штутгарт» (5:1) в чемпионате и «Оснабрюк» (4:1) в Кубке. Но в субботу внезапно оступились на вернувшемся в Бундеслигу «Шальке» (0:0).

«Буде» пришлось пробиваться в ЛЧ через квалификацию — чемпионство и прямая путевка в общий этап достались «Викингу». Команда Хьетиля Кнутсена не испытала с этим никаких проблем — прошла бельгийский «Юнион» (3:3, 3:2), НЕК из Нидерландов (3:1, 3:0) и сыграет в основной стадии самого престижного евротурнира во второй раз подряд.

Дебютная лигочемпионская кампания получилась исторической: «Глимт» оказался первым представителем Норвегии, который победил в пяти матчах подряд — причем сокрушил не кого-нибудь, а «Манчестер Сити» (3:1), «Атлетико» (2:1), дважды «Интер» (3:1, 2:1) и «Спортинг» (3:0). А также стал первым норвежским клубом со времен «Лиллестрема» в сезоне-1987/88, кто преодолел раунд на выбывание в Кубке чемпионов/Лиге чемпионов.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Бавария» — «Буде-Глимт»

У хозяев на больничном только Серж Гнабри. В лазарете гостей находятся Хокун Эвьен, Аугуст Миккельсен, Юстейн Гундерсен и Магнус Рийснес.

«Бавария» — «Буде-Глимт»: статистика личных встреч

Команды сыграют друг с другом впервые — ранее они не пересекались даже в товарищеских матчах.

Прогноз и ставка на матч «Бавария» — «Буде-Глимт»

До неожиданной осечки против «Шальке» мюнхенцы отличились и пропустили в трех встречах подряд — в каждой влетело 3+ гола. Матч с главной сенсацией минувшего розыгрыша ЛЧ тоже обещает яркий сюжет: «Глимт» забил 2+ мяча в 11 последних еврокубковых играх из 12.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 мяча за 1.90.