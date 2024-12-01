Прогноз и ставка на матч Кубка Германии «Бавария» — «Байер» 3 декабря 2024 года

Англичанин рискует не сыграть до конца года.

3 декабря «Бавария» примет «Байер» в 1/8 финала Кубка Германии. Поединок пройдет на «Альянц Арене» в Мюнхене. Начало — в 22.45 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Матч ТВ» стартует с 22.35 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Германии «Бавария» — «Байер» 3 декабря 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline назвали мюнхенцев фаворитами: поставить на победу команды Венсана Компани можно за 1.71, это приблизительно 50% вероятности результата. Выигрыш «Байера» оценили в 4.20 (24%), ничью — в 3.85 (26%).

Если верите, что «фармацевты» не уступят на «Альянц Арене» в основное время, возьмите опцию Х2 за 2.01.

Тотал больше 2.5 гола идет за 1.54, ТМ 2.5 — за 2.37. На «обе забьют» дали коэффициент 1.56, обратный рынок доступен за 2.33.

Три наиболее вероятных итога поединка, согласно мнению экспертов, указывают на сухую победу «Баварии»:

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«Бавария» — «Байер»: прогноз и анализ матча Кубка Германии 3 декабря 2024 года

Два месяца назад действующие чемпионы Германии уже приезжали на «Альянц Арену» — соперники сыграли вничью в первом круге бундеслиги (1:1). После матча Хаби Алонсо признался, что его команда должна радоваться этому результату — мюнхенцы превзошли гостей по xG (1.31-0.14), чаще били по воротам (18-3) и больше владели мячом (69%-31%).

Также «Бавария» практически в два раза быстрее возвращала мяч после потери — для этого ей в среднем требовалось около 10 секунд против 25 у «Байера». Тренер «фармацевтов» считает, что такой сценарий поединка стал для его подопечных полезным уроком.

«Я хотел видеть больше энергии от команды, и в этом плане я доволен. Мы были готовы биться, что и делали. Нам необходимы дисциплина и страсть от игроков. Было непросто, у нас не получилось взять мяч под контроль. Обороняться было настоящим вызовом, так что этот балл важен», — заявил Алонсо.

Хаби Алонсо и Флориан Вирц («Байер»). Фото Getty Images

Кубковая разборка покажет, насколько леверкузенцы усвоили урок. Тем более на этот раз сдерживать «Баварию» будет даже проще: в субботу мюнхенцы потеряли Харри Кейна, который получил травму задней поверхности бедра на 33-й минуте матча с «Боруссией» в Дортмунде (1:1).

Согласно предварительным прогнозам, нападающий пропустит не менее двух недель. На этом отрезке помимо «Байера» команда Венсана Компани встретится с «Хайденхаймом», «Шахтером» и «Майнцем». В лучшем случае англичанин вернется на поле в поединке с «Лейпцигом» на «Альянц Арене», который станет для красных заключительным в календарном году. Но если процесс восстановления займет больше времени, форвард не сыграет до конца 2024-го.

Харри Кейн («Бавария»). Фото Getty Images

Кейн — важнейший элемент атаки «Баварии»: оформил 20 голов и семь ассистов в трех турнирах. Суммарно мюнхенцы забили 57 мячей — выходит, что 47% из них состоялись при непосредственном участии Харри. Без ведущего форварда команда Компани не смогла дожать «Боруссию», увезла из Дортмунда лишь один балл и прервала впечатляющую серию из семи сухих побед подряд.

«Байер» ушел на ноябрьский международный перерыв с крупным поражением от «Ливерпуля» (0:4) и ничьей с «Бохумом» (1:1), но после паузы на сборные не теряет очков: разгромил «Хайденхайм» (5:2), «Зальцбург» (5:0) и сломил «Унион» (2:1).

Травмы и дисквалификации перед матчем «Бавария» — «Байер»

Помимо Харри Кейна у мюнхенцев из-за повреждений недоступны Хироки Ито, Йосип Станишич, Александр Павлович, Жоау Пальинья, Свен Ульрайх и Серж Гнабри. У «фармацевтов» потерь тоже хватает — на больничном находятся Амин Адли, Жанюэль Белосян, Йонас Хофманн, Норди Мукьеле, Виктор Бонифейс и Мартен Террье.

Виктор Бонифейс («Байер»). Фото Getty Images

«Бавария» — «Байер»: статистика личных встреч

В бундеслиге команды провели между собой 91 матч — у «Баварии» колоссальное преимущество по числу побед, 52 против 20. Еще в 19 поединках соперники разошлись миром.

В Кубке Германии встречались семь раз: мюнхенцы выиграли пять раз, леверкузенцы — однажды. Одна разборка завершилась нулевой ничьей и успехом баварцев в серии пенальти.

Прогноз и ставка на матч «Бавария» — «Байер»

Несмотря на потерю Кейна, мюнхенцы выглядят фаворитами: два месяца назад они были невероятно близки к тому, чтобы обыграть «фармацевтов», но парням Компани банально не хватило везения. При этом новая встреча соперников снова будет похожа на тактические шахматы и вряд ли вместит в себя большое количество голов.

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТМ 3.5 за 1.91.

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