«Барселона» дважды разгромила «Реал» в этом сезоне. Класико в финале Кубка тоже будет ярким

Даже несмотря на травму Левандовски.

26 апреля «Барселона» и «Реал» схлестнутся в финале Кубка Испании. Битва за трофей пройдет на севильском стадионе «Ла Картуха» и начнется в 23.00 по московскому времени. Главный арбитр — Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2».

Испания. Кубок. Финал.

26 апреля, 23:00. Estadio La Cartuja (Севилья)

Коэффициенты букмекеров на финал Кубка Испании «Барселона» — «Реал» 26 апреля 2025 года

Аналитики букмекерской компании FONBET считают, что у каталонцев больше шансов на успех: поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 2.15, вероятность этого исхода — около 45%. Выигрыш «Реала» дан за 3.00 (32%), ничья идет за 3.95 (23%).

Триумф «Барселоны» с учетом овертайма и серии пенальти предложен с котировкой 1.67, этот рынок на мадридцев доступен за 2.20.

Три наиболее возможных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 8.50;

• победа «Барсы» 2:1 — за 9.50;

• 2:1 в пользу «Реала» — за 11.0.

Тотал больше 2.5 гола идет за 1.55, ТМ 2.5 — за 2.50.

Рынок «обе забьют» можно взять за 1.47, противоположный вариант оценен в 2.70.

«Барселона» — «Реал»: прогноз и анализ матча Кубка Испании 26 апреля 2025 года

В этом сезоне преимущество в класико однозначно на стороне «Барселоны» — команды встречались дважды, и оба раза каталонцы разгромили соперника (5:2 и 4:0). К предстоящему матчу в лучшем положении вновь подошли сине-гранатовые: лидируют в чемпионате Испании, опережая как раз «Реал» на четыре очка, и продолжают бороться за победу в Лиге чемпионов, выйдя в полуфинал турнира. Коллектив Ханси Флика может оформить квадрупл, так как уже имеет один трофей — Суперкубок Испании, в финале которого разгромил бланкос 5:2.

Перед класико сине-гранатовые минимально обыграли «Мальорку» в чемпионате (1:0). Единственный мяч забил Дани Ольмо, ставший пятым футболистом «Барселоны», который в этом сезоне отличился как минимум 10 раз. Особенно мощно выглядят результаты Роберта Левандовски и Рафиньи — 40 и 30 голов во всех турнирах соответственно. Каталонцы в целом действуют результативно: в Кубке Испании заколачивают в среднем 3,8 мяча за 90 минут.

«Я вижу феноменальную команду, которая уверенно проводит оставшиеся месяцы, зная, что именно эти матчи определяют, будут ли выиграны титулы, а это самое сложное. Самое поразительное — это ощущение, что это живая команда, с душой, с желанием... Не говоря уже об уровне, которым они обладают», — оценил «Барсу» Андрес Иньеста.

«Реал» в последнее время выглядит далеко не так уверенно: команда Карло Анчелотти в предыдущих семи матчах во всех турнирах потерпела четыре поражения в основное время. Три победы получились не слишком уверенными: все — с минимальным преимуществом 1:0. К тому же бланкос впервые с 2020 года вылетели из ЛЧ до полуфинала, после чего появилось множество слухов о скором увольнении Анчелотти.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Барселона» — «Реал»

«Барсе» из-за проблем со здоровьем не помогут Марк-Андре тер Штеген, Алехандро Бальде, Марк Берналь и Марк Касадо, а также Левандовски.

У мадридцев травмированы Эдер Милитао, Ферлан Менди, Дани Карвахаль. Под вопросом состояние Эдуардо Камавинга и Давида Алабы.

«Барселона» — «Реал»: статистика личных встреч

В этом сезоне сине-гранатовые дважды разгромили «Реал» (5:2 и 4:0). При этом в последних 10 очных встречах каждая из команд победила по пять раз.

Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Реал»

В последние годы класико регулярно получались очень яркими: рынок «обе забьют» зашел в семи из предыдущих 10 очных встреч команд, ТБ 2.5 — в девяти из них. У обеих команд исправно работает нападение: каталонцы в последний раз провели матч без голов еще в декабре, «Реал» отличился в восьми из предыдущих 10 игр во всех турнирах.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.80.

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