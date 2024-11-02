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Левандовски, Рафинья и Ямаль — три самых результативных игрока ла лиги. «Эспаньол» не удержит лидеров «Барселоны»

Прогноз и ставка на матч ла лиги «Барселона» — «Эспаньол» 3 ноября 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Игроки «Барселоны» в матче с «Реалом».
Фото Getty Images
Сине-гранатовые забивают больше всех в чемпионате.

Лидер ла лиги «Барселона» в 12-м туре чемпионата встретится с «Эспаньолом». Каталонское дерби пройдет 3 ноября на Олимпийском стадионе имени Луиса Компаниса, арбитр Хосе Мунуэра Монтеро даст стартовый свисток в 18.15 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2», эфир начнется в 18.10 мск.

Испания. Ла Лига. 12-й тур
03 нояб, 18:15. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
Эспаньол

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Барселона» — «Эспаньол» 3 ноября 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline уверены в победе сине-гранатовых: поставить на команду Ханси Флика можно с коэффициентом 1.11, вероятность ее победы — приблизительно 89%. Выигрыш «попугаев» дан за 16.0 (4%) — это наименее возможный исход. Ничья идет за 9.00 (7%).

В двух из трех последних дерби «Эспаньол» не уступил: вероятность непоражения в предстоящем поединке оценена в 5.76.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата матча отражают полное превосходство «Барселоны»:

• 3:0 — за 7.40;

• 4:0 — за 8.40

• 2:0 — за 8.60.

Тотал больше 3.5 гола можно взять за 1.53, ТМ 3.5 — за 2.40.

Рынок «обе забьют» предложен с котировкой 1.79, обратный вариант доступен за 2.01.

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«Барселона» — «Эспаньол»: прогноз и анализ матча ла лиги 3 ноября 2024 года

Хозяева уверенно возглавляют таблицу ла лиги: набрали 30 очков в 11 играх и уже на шесть баллов уехали от «Реала». Команда Ханси Флика допустила лишь одну осечку — в восьмом туре неожиданно уступила «Осасуне» (2:4). При этом в прошлой игре она разгромила «Мадрид» в класико (4:0), увеличив отрыв от второго места. А с учетом всех турниров «Барса» идет на пятиматчевой победной серии.

«Мы создали атмосферу, в которой все игроки способны показать максимум. Микроклимат у нас очень хороший. Мы можем праздновать победу. После восстановительных процедур я дам игрокам два дня отдыха. А потом будем готовиться к матчу с «Эспаньолом». Мы довольны, но должны сосредоточиться на ближайшей игре», — сказал Флик, признанный лучшим тренером ла лиги в октябре.

«Барселона» не только добивается результата, но и демонстрирует яркую игру — забила больше всех в ла лиге (37 голов), а с учетом всех турниров отличается в среднем 3,36 раза за 90 минут. В пяти предыдущих матчах каталонцы заколачивали не менее трех мячей. В обжигающей форме находится 36-летний Роберт Левандовски: поляк настрелял 17 голов в 14 играх во всех соревнованиях. Прорывной сезон проводит Рафинья — оформил 10+9, часто отличается Ламин Ямаль, у которого 6+7. Эта троица составляет топ-3 самых результативных футболистов чемпионата Испании.

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«Было много сомнений в себе. У меня есть неприятная привычка сильно себя ругать, скажем так, и из-за этого давления я думал об уходе. Конечно, после ЧМ ситуация кардинально изменилась, за следующие шесть месяцев я добился отличных показателей. Что касается прошлого сезона: я много читал о том, что клуб хочет меня продать, что фанаты требуют моего ухода, мне снова приходили в голову мысли о трансфере, о переходе туда, где нет давления. Но футбол не радует, если нет давления. Небольшое давление должно быть. Я всегда мечтал играть за большие клубы, в важных матчах сборной, и без давления эти мечты не сбудутся, они идут с ним бок о бок. Так что, слава богу, я не позволил этим мыслям поглотить меня. Я просто сосредоточился на усердной работе и адаптации к новым ролям», — отреагировал Рафинья на прогресс в этом сезоне.

«Эспаньол» решает совсем другие задачи: команда находится на 16-й строчке и отклеилась от зоны вылета лишь на одно очко. «Попугаи» проиграли в пяти из последних шести туров, но перед дерби немного улучшили настроение разгромом «Сан Тирсо» (4:0) в Кубке Испании. Правда, положение в нижней части турнирной таблицы настолько плотное, что взорвать ситуацию способна любая победа: расстояние от 12-го места до зоны вылета — всего три балла.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Барселона» — «Эспаньол»

Сине-гранатовые показывают отличные результаты, несмотря на большое количество травм. В предстоящей игре не будет Марка-Андре тер Штегена, Рональда Араухо, Андреаса Кристенсена, Марка Берналя и Феррана Торреса. У гостей же нет потерь.

«Барселона» — «Эспаньол»: статистика личных встреч

«Попугаи» только вернулись из сегунды, поэтому в прошлом сезоне команды не встречались. Всего они провели друг с другом 221 игру в 126 из них победила «Барселона». «Эспаньол» оказался сильнее 45 раз, еще 50 матчей завершилось вничью.

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Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Эспаньол»

Сине-гранатовые очень много забивают: отличаются в среднем 3,36 раза за игру, а в четырех из пяти прошлых матчей во всех турнирах заколотили минимум четыре мяча. Причем «Барса» громила серьезных оппонентов: «Реал» (4:0) и «Баварию» (4:1). В последнем дерби с «Эспаньолом», которое прошло в мае 2023-го, «Барселона» тоже вонзила четыре гола. Вероятно, разгром случится и в предстоящем поединке.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-2.5) за 1.85.

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