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«Барселона» не забыла 2:8 от «Баварии». Но Левандовски и Ямаль больше не допустят унижения

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Бавария» 23 октября 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Роберт Левандовски и Ламин Ямаль.
Фото Getty Images
Каталонцы сейчас в потрясающей форме.

23 октября состоится главный матч третьего тура общего этапа Лиги чемпионов — «Барселона» на стадионе «Олимпико» сыграет с «Баварией». Встреча начнется в 22.00 по московскому времени по свистку словенского арбитра Славко Винчича. Прямая трансляция будет доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур
23 окт, 22:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
Бавария

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Бавария» 23 октября 2024 года

Аналитики букмекерской компании FONBET считают, что у команд примерно равные шансы на победу. Успех «Барселоны» котируется за 2.55, что примерно 38% вероятности исхода. Триумф «Баварии» идет за 2.65 (37%), ничья — за 4.00 (25%).

На то, что гости не уступят (Х2), предложено поставить за 1.50. В шести предыдущих очных матчах мюнхенцы были сильнее каталонцев.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.40, ТМ 2.5 — за 2.95. Однако, памятуя о 8:2, можете присмотреться к ТБ 3.5 за 1.95.

Эксперты не сомневаются, что отличатся обе команды: ОЗ оценен в 1.40, обратный вариант — в 2.85.

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11 и более ударов в створ в этом матче предложены за неплохие 1.92.

Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 10.0.

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«Барселона» — «Бавария»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 23 октября 2024 года

«Барселона» не только потрясающе стартовала в новом сезоне с точки зрения результатов, но также показывает яркий футбол. В чемпионате каталонцы лидируют и на три очка опережают «Реал»: одержали девять побед и лишь раз проиграли — в восьмом туре оступились в игре с «Осасуной» (2:4). Если вынести ту встречу за скобки, то картина складывается очень пестрая: в среднем за 90 минут сине-гранатовые забивают 3,4 мяча (31 в девяти играх), а пропускают 0,67 гола (шесть в девяти). В последнем матче они отгрузили пять мячей в ворота «Севильи» (5:1).

Наибольший вклад в победы команды вносит Роберт Левандовски, который во всех турнирах отличился уже 14 раз и дважды ассистировал. К противостоянию со своей бывшей командой поляк подходит на солидной серии — в трех последних играх забил семь мячей. Также стоит отметить других атакующих футболистов: Рафинья записал на свой счет 6+6, Ямаль — 5+6.

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«Для «Барселоны» особенно важно, что у них есть тот, кто потенциально может заменить такого игрока, как Месси, так скоро после его ухода. Это уникально. Нужно отдать должное «Ла Масии». Но мы фокусируемся на всем составе «Барселоны», а не на одном игроке», — заявил перед встречей с каталонцами Венсан Компани.

Бельгиец, который, кажется, еще совсем недавно выигрывал трофеи с «Манчестер Сити», первый сезон работает в большом клубе. И стоит признать, что пока он успешно справляется с задачами. «Бавария», пусть и по дополнительным показателям, лидирует в чемпионате Германии, набрав 17 очков в семи матчах (5 побед и 2 ничьих). С результативностью у нее, как и у «Барселоны», полный порядок: 24 гола (3,42 в среднем за встречу) и семь пропущенных (1).

Как и в прошлом сезоне, лидером мюнхенцев остается Харри Кейн: в бундеслиге он сделал 8+5 и добавил к ним четыре гола в ЛЧ. Классно вписался в состав пришедший из «Кристал Пэлас» полузащитник Майкл Олисе — у него 6+3 во всех турнирах.

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К очному матчу соперники подходят с одинаковым количеством очков в турнире: «Бавария» уничтожила загребское «Динамо» в первом туре (9:2), но неожиданно уступила «Астон Вилле» во втором (0:1). «Барселона», наоборот, на старте не совладала с «Монако» (1:2), но затем отыгралась на «Янг Бойз» (5:0).

Травмы и дисквалификации перед матчем «Барселона» — «Бавария»

Обидно, но обе команды слегка пострадали из-за травм. При этом потери «Барселоны», очевидно, чуть более неприятные: Ханси Флик не может рассчитывать на Араухо, тер Штегена, Кристенсена, Торреса и Берналя, а участие Гарсии под вопросом.

«Бавария» может недосчитаться Мусиалы, у которого есть проблемы с бедром. Кто точно не появится на поле, так это Буй, Бухманн, Ито, Павлович и Станишич.

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«Барселона» — «Бавария»: статистика личных встреч

«Бавария» даже как-то чересчур успешно играет с «Барселоной» в последние четыре года: выиграла шесть матчей с общим счетом 22:4. В четырех предыдущих встречах она побеждала с разницей минимум в два мяча и ни разу не позволила сопернику забить, а до этого оформила унизительные 8:2.

В 10 последних очных играх в ЛЧ у каталонцев всего одна победа и ничья.

Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Бавария»

Обе команды сейчас находятся в соку: почти не проигрывают и даже слишком результативно действуют в атаке — забивают свыше трех мячей за 90 минут каждая. Кейн и Левандовски в полном порядке и при поддержке партнеров будут кошмарить защитников, которые время от времени позволяют себе ошибки. Так что ждем большого количества голов и качественного футбола.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 3.5 за 2.10.

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