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«Барса» уже в 1/8 ЛЧ, но еще бьется за первое место в таблице. Правда, одной победы над «Аталантой» будет недостаточно

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Аталанта» 29 января 2025 года
Илья Потетюев
Корреспондент
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Рафинья («Барселона»).
Фото Getty Images
У бергамасков имеется своя турнирная мотивация.

29 января «Барселона» встретится с «Аталантой» в заключительном туре общего этапа Лиги чемпионов. Матч на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» стартует в 23.00 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет игру в прямом эфире.

Лига чемпионов. Общий этап. 8-й тур
29 янв, 23:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
Аталанта

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Аталанта» 29 января 2025 года

Эксперты отдали предпочтение «Барсе». На выигрыш каталонцев можно поставить с коэффициентом 1.73, вероятность такого исхода примерно 53 %. Победа бергамасков доступна за 4.30 (23 %), ничья — за 4.10 (24 %).

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Успех блауграны с форой (-1) дали с котировкой 2.18. Ф(+1) для команды Джанпьеро Гасперини предложили за 1.70.

Тотал больше трех мячей оценили в 1.60, ТМ 3 — в 2.30. Рынок «обе забьют» идет за 1.42, обратный вариант — за 2.75.

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«Барселона» — «Аталанта»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 29 января 2025 года

Камбэк в результативном триллере с «Бенфикой» (5:4) обеспечил каталонцам путевку в 1/8 финала. В заключительном туре сине-гранатовых ждет борьба за лидерство в общей таблице: для этого нужны победа над «Аталантой» и поражение «Ливерпуля» в Эйндховене. В таком случае соперники сравняются по очкам, но «Барса» обойдет красных по разнице мячей. Сейчас у английского клуба 15 забитых и два пропущенных (+13), у команды Ханси Флика — 26 и 11 (+15).

На общем этапе Лиги чемпионов «Аталанта» уступила только «Реалу» (2:3). В остальных матчах бергамаски добыли четыре победы, две ничьих и уже точно не выпадут за пределы зоны стыков. Успех на «Олимпик Льюис Компанис» позволит не переживать за место в топ-8 — сейчас черно-синие занимают в таблице седьмую строчку с 14 баллами. Ничья тоже может вывести парней Джанпьеро Гасперини в 1/8 финала, но есть риск, что придется считать дополнительные показатели. В первую очередь разницу голов.

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В воскресенье блауграна разнесла «Валенсию» (7:1) и прервала серию из четырех туров ла лиги без побед — она включила в себя две ничьих и два поражения. На своем поле каталонцы не выигрывали в чемпионате еще дольше: 3 ноября прихлопнули «Эспаньол» (3:1), а после дерби уступили дома в трех матчах подряд. Зато теперь «Барса» сократила отставание от конкурентов: от «Атлетико» до трех очков, от «Реала» до семи.

«Аталанта» тоже не могла выиграть в серии А на протяжении четырех туров — собрали три ничьих и поражение. Череду неудач прервала волевая победа над «Комо» (2:1). Бергамаски закрепились в топ-3 таблицы, но до «Интера» с «Наполи» пока далековато: миланцы опережают команду Джанпьеро Гасперини на четыре балла и имеют матч в запасе, адзурри — на семь.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Барселона» — «Аталанта»

У каталонцев из-за повреждений недоступны Марк Берналь, Марк-Андре тер Штеген, Иньиго Мартинес и Дани Ольмо. Бергамаски ждут, когда восстановятся Джанлука Скамакка и Одилон Коссуну.

«Барселона» — «Аталанта»: статистика личных встреч

Команды сыграют друг с другом впервые — ранее они не сталкивались даже в товарищеских матчах.

Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Аталанта»

После поражения от «Монако» (1:2) каталонцы не церемонились с соперниками: выбили шесть побед из шести и в каждой игре отличились как минимум трижды. В январе сине-гранатовые тоже выступают результативно: оформили 4+ гола в пяти матчах из семи. Команда Ханси Флика уже добыла путевку в 1/8 финала, но мотивация для очередного атакующего перфоманса осталась: есть шанс завершить общий этап ЛЧ на первой строчке таблицы. Это плохой знак для бергамасков, которые в нынешней кампании уже получали тройку от «Реала» (2:3).

Рекомендуемая ставка: «Барса забьет больше 2.5 мяча за 2.50.

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