«Балтика» не забила «Зениту» в четырех матчах подряд. Суммарно в XXI веке таких игр набралось уже шесть

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Балтика» — «Зенит» 16 сентября 2026 года

Петербуржцы даже вышли вперед в общей истории противостояния.

16 сентября «Балтика» и «Зенит» сыграют в девятом туре чемпионата России. Встреча состоится на «Ростех Арене» в Калининграде и стартует в 20.45 по московскому времени. Прямой эфир на телеканале «Матч ТВ» начнется в 20.30 мск.

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.

16 сентября, 20:45. Ростех Арена (Калининград)

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Балтика» — «Зенит» 16 сентября 2026 года

Букмекеры назвали петербуржцев фаворитами. Победу «Зенита» можно взять с коэффициентом 1.78, вероятность — примерно 52%. Ничья доступна за 3.80 (26%), выигрыш «Балтики» — за 4.50 (22%).

Верите, что команда Андрея Талалаева наберет очки? Опция 1Х ждет вас за 2.05.

Тотал больше 2.5 мяча дали за 2.15, ТМ 2.5 идет за 1.70. Котировка на «обе забьют» — 2.00, на обратный рынок — 1.75.

Сине-бело-голубые не пропустили от калининградцев в четырех встречах подряд. Продолжение серии оценили в 2.18.

«Балтика» — «Зенит»: прогноз и анализ матча РПЛ 16 сентября 2026 года

За последний месяц калининградцы победили только в одном из пяти туров чемпионата — против дебютанта Премьер-лиги «Родины» (3:0). Также команда Андрея Талалаева собрала две ничьи, два поражения и занимает седьмое место в таблице.

Первая половина группового этапа Кубка России тоже не задалась — проиграли «Зениту» (0:1) и разошлись миром с махачкалинским «Динамо» (1:1) и «Крыльями Советов» (0:0). Но если против клуба из Дагестана «Балтика» добилась успеха в серии пенальти (5:4), то самарцам уступила (3:5).

Андрей Талалаев («Балтика»). Фото Global Look Press

«Зенит» стартовал в РПЛ с двух разгромов с общим счетом 8:0, после чего победил только в половине из шести туров и потерпел три поражения. Сине-бело-голубые замыкают топ-5 чемпионата: отставание от ЦСКА, «Динамо» и «Спартака» составляет одно очко, от «Краснодара» — пять.

Зато в Кубке России дела петербуржцев складываются отлично: обыграли «Балтику» (1:0) и махачкалинское «Динамо» (3:0), а между этим затащили серию пенальти против «Крыльев Советов» (5:3) после нулевой ничьей в основное время.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Балтика» — «Зенит»

В лазарете хозяев находится только Александр Филин, у гостей повреждения залечивают Вендел и Густаво Мантуан.

«Балтика» — «Зенит»: статистика личных встреч

У петербуржцев незначительное преимущество в общей истории противостояния — девять побед против семи у калининградцев, в четырех играх соперники разошлись вничью.

«Балтика» доминировала в 90-е: добилась успеха в шести разборках из 10 и уступила лишь однажды. Но в XXI веке наступила обратная ситуация — «Зенит» выиграл восемь раз и потерпел одно поражение за 10 матчей.

Александр Соболев и Сергей Варатынов в матче «Зенит» — «Балтика». Фото Официальный сайт, ФК «Зенит»

Месяц назад клубы встречались на «Газпром Арене» в первом туре группового этапа Кубка России — хозяева победили благодаря единственному голу Кевина Андраде и продлили беспроигрышную серию против балтийцев до восьми игр.

Семь матчей завершились в пользу сине-бело-голубых, в шести случаях петербуржцы не пропустили. Действующая сухая серия команды Семака насчитывает четыре встречи.

Прогноз и ставка на матч «Балтика» — «Зенит»

Вечер на «Ростех Арене» не обещает обилия голов, ведь в XXI веке соперники приучили к скромной результативности в очных играх: оформили больше двух мячей лишь в трех встречах из 10 — все пришлись на Кубок России. К тому же балтийцы не забили сине-бело-голубым в четырех матчах подряд, а петербуржцы никогда не поражали ворота калининградцев больше двух раз.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.70.