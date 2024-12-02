«Реал» пользуется осечками «Барсы», даже несмотря на проблемы с травмами. Но выезд в Бильбао станет непростым испытанием

Сливочные победили всухую в трех матчах ла лиги подряд.

4 декабря мадридский «Реал» навестит «Атлетик» в вынесенной игре 19-го тура чемпионата Испании. Она пройдет в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес». Начало — в 23.00 по московскому времени. Прямой эфир на телеканале «Матч ТВ» стартует в 22.50 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Атлетик» — «Реал» 4 декабря 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение мадридцам: поставить на выигрыш парней Карло Анчелотти можно с котировкой 2.12, это примерно 41% вероятности. Победу «Атлетика» оценили в 3.30 (30%), ничью — в 3.40 (29%).

Верите, что баски отнимут очки у «Реала»? Опция 1Х ждет вас за 1.67.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.79, ТМ 2.5 — за 2.01. Рынок «обе забьют» доступен за 1.64, обратный вариант — за 2.16.

Два предыдущих визита в Бильбао принесли сливочным победы с одинаковым счетом 2:0. На повторение этого результата предложили коэффициент 9.80.

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«Атлетик» — «Реал»: прогноз и анализ матча ла лиги 4 декабря 2024 года

Встреча басков и мадридцев сдвинулась на месяц вперед из-за участия команд в Суперкубке Испании. На день раньше друг с другом сыграют «Мальорка» и «Барселона», которые тоже отправятся в Саудовскую Аравию.

«Атлетик» не знает поражений с начала октября — тогда красно-белые уступили «Жироне» (1:2), пропустив решающий мяч с пенальти на девятой компенсированной минуте. В шести следующих турах ла лиги «львы» добыли по три победы и ничьи — это вернуло клуб из Бильбао в топ-4. Правда, у «Вильярреала», который находится на строчку ниже, столько же очков и на один матч меньше.

На общем этапе Лиги Европы дела складываются еще лучше: команда Эрнесто Вальверде стартовала с ничьей против «Ромы» (1:1), а затем обыграла АЗ (2:0), «Славию» (1:0), «Лудогорец» (2:1) и «Эльфсборг» (2:0). В общей таблице выше красно-белых стоит лишь «Лацио» — благодаря лучшей разнице мячей. Также одинаковое количество баллов с басками и римлянами набрал «Айнтрахт», но по дополнительным показателям клуб из Франкфурта — только третий.

Беньят Прадос и Горка Гурусета («Атлетик»). Фото Getty Images

«Реал» продолжает катать фанатов на эмоциональных качелях. За последний месяц сливочные влетели «Милану» (1:3) с «Ливерпулем» (0:2) и практически лишились шансов на попадание в топ-8 общей таблицы Лиги чемпионов. Зато в примере добыли три победы подряд с общим счетом 9:0 и сократили отставание от «Барсы» до одного очка. А ведь у мадридцев еще матч в запасе. Карло Анчелотти смотрит в будущее с оптимизмом.

«Клуб, несмотря на травмы, трудности, которых много, борется. Что вселяет в меня уверенность, так это то, что у нас снова хороший настрой, концентрация... Постепенно мы решим проблемы. А пока мы сражаемся», — сказал главный тренер бланкос.

Карло Анчелотти («Реал Мадрид»). Фото Getty Images

Травмы и дисквалификации перед матчем «Атлетик» — «Реал»

У хозяев потерь нет. А вот лазарет «Мадрида» переполнен: Давид Алаба, Дани Карвахаль и Эдер Милитао находятся на разных этапах реабилитации после разрыва «крестов», Эдуардо Камавинга и Винисиус залечивают мышечные повреждения, а Орельен Тчуамени угодил на больничный с вывихом лодыжки. При этом есть шанс, что француз попадет в заявку на игру с «Атлетиком».

«Атлетик» — «Реал»: статистика личных встреч

История противостояния команд в ла лиге насчитывает 186 матчей: у сливочных 98 побед, у басков — 51. Еще 37 игр завершились вничью.

В прошлом сезоне мадридцы дважды расправились со «львами» с одинаковым результатом (2:0). Героем обоих поединков стал Родриго: бразилец сделал дубль на «Сантьяго Бернабеу» и открыл счет на «Сан-Мамес». Еще один мяч в Бильбао забил Джуд Беллингем — гол стал для англичанина дебютным за «Реал».

Джуд Беллингем («Реал Мадрид»). Фото Getty Images

Прогноз и ставка на матч «Атлетик» — «Реал»

В этом сезоне баски уступили дома только «Атлетико» — теперь на «Сан-Мамес» приедет другой клуб из Мадрида, которому по силам повторить этот результат. Сливочные увозили из Бильбао три очка в пяти сезонах ла лиги кряду. Впрочем, учитывая форму команд, стоит подстраховаться: тем более ничьи в противостоянии хоть и редко, но случались — за предыдущие 10 лет соперники расходились миром пять раз. Большого количества голов ждать вряд ли стоит: в последний раз больше трех мячей на двоих залетало в декабре 2020-го. Плюс атаке бланкос сейчас сильно не хватает Винисиуса, а Килиан Мбаппе чаще попадает в подборки мемов, чем в ворота.

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТМ 3.5 за 1.82.

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