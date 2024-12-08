«Аталанта» в шикарной форме и пока не проигрывала в ЛЧ. Кризисному «Реалу» будет сложно

У итальянцев девятиматчевая победная серия.

10 декабря «Реал» сыграет с одним из лидеров общего этапа Лиги чемпионов «Аталантой». Игра пройдет на стадионе «Джевисс» в Бергамо, стартовый свисток польского арбитра Томаша Листкевича прозвучит в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажет онлайн-сервис «Okko Спорт».

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Аталанта» — «Реал» 10 декабря 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline не выявили однозначного фаворита: поставить на победу хозяев можно с коэффициентом 2.60, что составляет около 37% вероятности. Успех «Реала» дан за близкие 2.46 (39%), котировка на ничью — 3.55 (27%).

Команды встречались в этом сезоне в Суперкубке УЕФА — мадридцы всухую обыграли оппонента (2:0). Рынок на непоражение итальянцев в предстоящем матче дан за 1.50.

Три наиболее реальных, по мнению экспертов, результата поединка отражают примерно равные шансы команд:

• 1:1 — за 6.00;

• победа гостей 2:1 — за 8.40;

• 2:1 в пользу хозяев — за 8.80.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.59, ТМ 2.5 — за 2.23.

Вероятность увидеть обмен результативными ударами оценена в 1.51, опция «обе забьют — нет» дана за 2.53.

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«Аталанта» — «Реал»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 10 декабря 2024 года