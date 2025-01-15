Хвича сбегает из «Наполи» прямо в разгар чемпионской гонки. Но на старте 2025-го адзурри выигрывали даже без грузина

Прогноз и ставка на матч серии А «Аталанта» — «Наполи» 18 января 2025 года

Команда Антонио Конте начала год с двух сухих побед.

18 января «Аталанта» примет «Наполи» в 21-м туре серии А. Встреча пройдет в Бергамо на стадионе «Гевисс» и начнется в 22.45 по московскому времени. Телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1» покажут игру в прямом эфире с 22.35 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Аталанта» — «Наполи» 18 января 2025 года

Аналитики букмекерской компании Winline склоняются к победе хозяев: поставить на бергамасков можно с коэффициентом 2.25, это примерно 41% вероятности. Ничья доступна за 3.25 (21%), успех «Наполи» — за 3.35 (38%).

Считаете, что команда Антонио Конте продлит четырехматчевую безвыигрышную серию «Аталанты»? Опцию Х2 оценили в 1.65.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 2.10, ТМ 2.5 — за 1.73.

В трех выездах подряд адзурри отличились как минимум дважды за 90 минут. На то, что неаполитанцы снова оформят больше одного гола, предложили котировку 1.90.

Рынок «обе забьют» представлен за 1.82, обратный вариант дали за 1.92.

«Аталанта» — «Наполи»: прогноз и анализ матча серии А 18 января 2025 года

Бергамаски проводили 2024-й ничьей с «Лацио» (1:1) — в Риме прервалась впечатляющая 11-матчевая победная серия черно-синих в чемпионате. После наступления нового года команда Джанпьеро Гасперини тоже еще не выигрывала: сначала всухую уступила «Интеру» (0:2) в полуфинале Суперкубка Италии, а затем разошлась миром с «Удинезе» (0:0) и «Ювентусом» (1:1) в серии А.

Три подряд осечки в чемпионате отбросили «Аталанту» с первого места на третье. Теперь в таблице лидирует как раз «Наполи», который вступает в решающую фазу гонки за скудетто без одного из главных лидеров атаки. Хвича Кварацхелия стал ключевой фигурой в историческом для адзурри сезоне-2022/23, а в нынешней кампании забил пять мячей, оформил три ассиста и является вторым игроком команды по «гол+пас» после Ромелу Лукаку (7+6). Но зимой грузинский вингер попросил клуб о трансфере, о чем не без сожаления сообщил Антонио Конте.

«Я расстроен, это было как гром среди ясного неба, и я отступаю. Я бы не хотел, чтобы он думал, будто я приковал его, если он останется.Прошлым летом я надеялся убедить его в качестве проекта, но, очевидно, мне это не удалось. Мы теряем важного игрока», — сказал главный тренер неаполитанцев.

Хвича Кварацхелия и Антонио Конте («Наполи»). Фото Getty Images

Новым клубом Кварацхелии станет «ПСЖ»: согласно инсайду Фабрицио Романо, стороны уже закрыли сделку и подписали все необходимые документы — вингеру осталось пройти медосмотр. «Наполи» получит за грузина более 70 млн евро, а зарплата Хвичи в Париже вырастет в четыре раза. Контракт рассчитан на пять лет.

В последний раз Квара выходил на поле в лазурной футболке 29 декабря. Команда Антонио Конте обыграла «Венецию» на стадионе «Диего Армандо Марадона» (1:0), вингер отбегал 75 минут и был заменен из-за травмы. В 2025-й неаполитанцы ворвались уже без Хвичи: прихлопнули «Фиорентину» и «Верону» с общим счетом 5:0 и продлили победную серию до пяти матчей.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Аталанта» — «Наполи»

Бергамаски ждут, когда восстановятся Джанлука Скамакка, Одилон Коссуну и Хуан Куадрадо. У гостей две потери: Алессандро Буонджорно находится в лазарете, а Хвича Кварацхелия — на завершающем этапе трансфера в «ПСЖ».

«Аталанта» — «Наполи»: статистика личных встреч

В первом круге нынешнего чемпионата команда Джанпьеро Гасперини разгромила неаполитанцев на стадионе «Диего Армандо Марадона» (3:0).

Черно-синие сняли вопросы об исходе игры уже к 31-й минуте: Адемола Лукман оформил дубль с передач Шарля де Кетеларе. Окончательный счет в компенсированное ко второму тайму время установил Матео Ретеги — форварду ассистировал Рауль Белланова.

При этом в общей истории противостояния преимущество на стороне адзурри: 52 победы против 34 у «Аталанты». Еще 31 матч завершился вничью.

Прогноз и ставка на матч «Аталанта» — «Наполи»

Соперники огорчили друг друга в пяти последних поединках на стадионе «Гевисс». В субботу серия почти наверняка продлится: неаполитанцы не уходили с поля без гола в пяти турах серии А подряд, бергамаски отличились во всех домашних матчах в нынешнем чемпионате.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.82.