«Аталанта» штампует победы и поджимает лидера серии А. У «Милана» немного шансов против банды Гасперини
6 декабря в одном из главных матчей 15-го тура серии А встретятся «Аталанта» и «Милан». Игра пройдет на стадионе «Джевисс» в Бергамо, начало запланировано на 22.45 по московскому времени. Прямую трансляцию с 22.35 мск покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1».
Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Аталанта» — «Милан» 6 декабря 2024 года
По мнению аналитиков букмекерской компании FONBET, у хозяев больше шансов на успех: их победа предложена с котировкой 1.95, вероятность этого исхода — примерно 50%. Выигрыш гостей можно взять за 3.75 (25%), ничья идет с таким же коэффициентом.
«Милан» не проигрывает на протяжении семи матчей во всех турнирах. Вероятность того, что россонери как минимум не уступят в предстоящей встрече, оценена в 1.85.
Три наиболее ожидаемых экспертами результата поединка намекают на превосходство бергамасков:
• 1:1 — за 8.00;
• 1:0 и 2:1 в пользу «Аталанты» — за 9.00;
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.15.
Рынок «обе забьют» дан за 1.67, противоположный вариант доступен за 2.20.
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«Аталанта» — «Милан»: прогноз и анализ матча серии А 6 декабря 2024 года
Хозяева набрали отличную форму: выиграли в восьми последних турах серии А и взлетели на второе место — отставание от лидирующего «Наполи» составляет всего одно очко. При этом в стартовых шести играх чемпионата команда Джана Пьеро Гасперини оформила лишь две победы и проиграла целых три раза — победитель прошлогодней Лиги Европы отлично спрогрессировал по ходу осени и показывает топ-результаты не только в серии А, но и в Лиге чемпионов. Там «Аталанта» ни разу не проиграла и за пять туров завоевала 11 баллов — этого достаточно для текущего пятого места в общем этапе.
Коллектив из Бергамо устрашает игрой в атаке: в 14 турах серии А настрелял 36 голов, что в среднем 2,57 мяча за 90 минут — это больше всех в чемпионате. Лучший сезон в карьере проводит нападающий Матео Ретеги: наколотил 12 голов в лиге и с отрывом возглавил рейтинг лучших бомбардиров. В предыдущем сезоне серии А, который стал для 25-летнего форвард дебютным в Италии, он отличился лишь семь раз в составе «Дженоа». Также неплохо выступают зарекомендовавшие себя лидеры команды — Адемола Лукман и Шарль де Кетеларе. Нигериец набрал 9+5 во всех турнирах, бельгиец — 4+9.
«Милан» выглядит далеко не так грозно. В чемпионате идет седьмым, уступая «Аталанте» целых девять очков, в Лиге чемпионов — 16-е место с девятью баллами. Команда много ошибалась на старте сезона, но сейчас добилась улучшения результатов — не проигрывает уже на протяжении семи матчей во всех турнирах, а перед бергамасками раздавила «Сассуоло» в Кубке Италии (6:1). Это третья победа россонери подряд — они вышли на такую серию впервые в сезоне. Правда, нередкие ничьи не позволяют им радикально подняться в турнирной таблице.
«Это была очень хорошая игра. Первый тайм был великолепен, его результат позволил мне дать некоторым игрокам отдохнуть. Я могу сказать только положительные вещи, поскольку мы отнеслись к игре очень серьезно, я очень доволен отношением игроков. Я всегда говорил, что верю во всех своих игроков, поэтому они все выходят на поле. Сегодня я доволен, так как те, кто не так много играл в этом сезоне, показали отличную игру. Они показали мне, что готовы, и это именно то, что я хочу видеть», — прокомментировал победу главный тренер «Милана» Паулу Фонсека.
Травмы и дисквалификации перед матчем «Аталанта» — «Милан»
У хозяев с начала сезона отсутствует форвард Джанлука Скамакка — у него разрыв крестообразных связок.
Гостям из-за проблем со здоровьем не помогут защитники Тео Эрнандес и Алессандро Флоренци, а также хавбек Исмаэль Беннасер и нападающий Лука Йович.
«Аталанта» — «Милан»: статистика личных встреч
В прошлом сезоне команды встречались три раза: дважды сильнее оказалась «Аталанта», еще одна игра завершилась вничью.
Прогноз и ставка на матч «Аталанта» — «Милан»
Хозяева находятся в шикарной форме: не проигрывают с сентября и оформили восемь подряд побед в серии А, в каждом матче забивая минимум два раза. Причем бергамаски обыгрывали и серьезных соперников: в прошлом туре разобрали «Рому» (2:0), до этого разгромили лидирующий «Наполи» (3:0). «Милан», несмотря на серию из семи матчей без поражений, выглядит далеко не так надежно и отстает от соперника в таблице на девять очков. К тому же в прошлом сезоне россонери ни разу не обыграли «Аталанту» за три встречи во всех турнирах — зато команда Гасперини оказалась сильнее дважды.
Рекомендуемая ставка: победа «Аталанты» за 1.95.
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