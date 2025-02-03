В прошлом сезоне команда Джанпьеро Гасперини остановилась в шаге от победы в Кубке Италии.

4 февраля «Аталанта» примет «Болонью» в четвертьфинале Кубка Италии. Встреча пройдет в Бергамо на стадионе «Гевисс» и начнется в 23.00 по московскому времени. Прямой эфир на телеканале «Матч! Футбол 1» стартует с 22.55 мск.

Италия. Кубок. 1/4 финала.

04 февр, 23:00. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Италии «Аталанта» — «Болонья» 4 февраля 2025 года

Аналитики склоняются к победе хозяев: поставить на бергамасков можно с коэффициентом 1.72, это примерно 41% вероятности. Ничья доступна за 3.90 (21%), выигрыш «Болоньи» — за 4.60 (38%).

Считаете, что команда Винченцо Итальяно не уступит в основное время? Опция Х2 ждет вас 2.12.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.80, ТМ 2.5 гола — за 2.00.

Рынок «обе забьют» представлен за 1.75, обратный вариант дали за 2.00.

Эксперты уверены, что «Аталанта» окажется в полуфинале: на это событие предложили котировку 1.42. Проход красно-синих оценили в 2.85.

«Аталанта» — «Болонья»: прогноз и анализ матча 1/4 финала Кубка Италии 4 февраля 2025 года

В прошлом сезоне бергамаски дошли до финала Кубка Италии, где уступили «Ювентусу» (0:1). Суммарно «Аталанта» останавливалась в шаге от трофея пять раз, а единственный титул завоевала в сезоне-1962/63. Нынешнюю кампанию команда Джанпьеро Гасперини начала с разгромной победы над «Чезеной» (6:1). Шарль де Кетеларе и Лазар Самарджич оформили по дублю, также голами отметились Давиде Дзаппакоста и Марко Брешанини. Единственный мяч черно-синие пропустили уже на 90-й минуте.

В субботу «Аталанта» допустила обидную осечку в чемпионате на родном стадионе «Гевисс» — сыграла вничью с «Торино» (1:1). Бергамаски значительно превзошли соперника по владению мячом (65%-35%), ударам по воротам (22-5), попаданиям в створ (10-3) и xG (2.97-0.58), но не извлекли из этого выгоды.

Самуэле Риччи («Торино») и Исак Хин («Аталанта»). Фото Global Look Press

Черно-синие выиграли только в одном из шести прошлых туров серии А — в остальных встречах добыли четыре ничьих и поражение. А ведь с начала октября по конец декабря команда Гасперини собрала впечатляющую 11-матчевую победную серию. На этом багаже бергамаски закрепились в топ-3 таблицы, но до «Интера» с «Наполи» пока далековато: миланцы впереди на четыре балла и имеют игру в запасе, адзурри — на семь.

Остальные турниры прибавили «Аталанте» по одной победе, ничьей и поражению. Черно-синие всухую уступили «Интеру» (0:2) в полуфинале Суперкубка Италии, а также разгромили «Штурм» (5:0) и разошлись миром с «Барселоной» (2:2) на общем этапе Лиги чемпионов. Команда Гасперини обеспечила себе евровесну, но до попадания в 1/8 финала напрямую не хватило одного балла. В стыках бергамаски сыграют с «Брюгге», в числе возможных соперников на следующей стадии — «Лилль» и «Астон Вилла».

Шарль де Кетеларе («Аталанта»). Фото Global Look Press

«Болонья» тоже стартовала в Кубке с разгрома — над «Монцей» (4:0). Сантьяго Кастро сделал хет-трик из ассистов и прибавил к нему гол, Бенджамин Домингес оформил 1+1, также по мячу забили Томмазо Побега и Риккардо Орсолини. В прошлой кампании красно-синие остановились как раз на стадии четвертьфинала — уступили «Фиорентине» по пенальти (4:5) после нулевой ничьей в основное время. В трофейной комнате клуба два Кубка Италии, которые были добыты в 1970 и 1974 годах.

После наступления 2025-го «Болонья» еще не проигрывала — серия насчитывает три победы и четыре ничьих. На отрезке из 14 матчей у команды Винченцо Итальяно лишь одно поражение — от «Вероны» (2:3). В той встрече красно-синие остались в меньшинстве на 50-й минуте, вчистую затоптали соперника по xG (2.29-0.80), ударам по воротам (23-7), попаданиям в створ (8-3) и владению мячом (67%-33%), но уступили из-за обидного автогола Кастро на 88-й минуте.

В таблице серии А «Болонья» вплотную подкралась к зоне еврокубков: отставание от шестого места составляет два очка, от топ-4 — три балла. Также красно-синие впервые за 60 лет стартовали в ЛЧ, но сошли с дистанции уже по итогам общего этапа. Увы, слишком много было потеряно еще к концу ноября: после нулевой ничьей с «Шахтером» последовало четыре поражения подряд. На финише турнира команда Итальяно разделила очки с «Бенфикой» (0:0) и «Спортингом» (1:1), а также победой над «Боруссией» (2:1), но этого не хватило даже для стыков.

ФК «Болонья». Фото Global Look Press

Травмы и дисквалификации перед матчем «Аталанта» — «Болонья»

Бергамаски ждут, когда восстановятся Одилон Коссуну, Адемола Лукман, Джорджио Скальвини и Давиде Дзаппакоста. У гостей три потери: в лазарете находятся Риккардо Орсолини, Льюис Фергюсон и Томмазо Побега.

«Аталанта» — «Болонья»: статистика личных встреч

В последний раз команда Джанпьеро Гасперини обыграла красно-синих два года назад — в январе 2023 года на «Ренато Даль-Ара» (2:1). Три следующих матча обернулись поражениями, а в первом круге нынешнего чемпионата соперники разделили очки (1:1). На своем поле черно-синие не добивались успеха еще дольше — с апреля 2021-го (5:0).

В общей истории противостояния преимущество тоже на стороне «Болоньи»: 46 побед против 43 у «Аталанты». Еще 33 поединка завершились вничью.

Прогноз и ставка на матч «Аталанта» — «Болонья»

Соперники огорчили друг друга в трех последних поединках из пяти. Во вторник тренд почти наверняка продлится: «Аталанта» не уходила с поля без гола в шести матчах подряд, «Болонья» — в 10-ти. Кроме того, бергамаски отличились в 14 домашних играх из 16-ти. А красно-синие в двух последних визитах на стадион «Гевисс» оформили по два мяча.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.75.