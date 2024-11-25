«Астон Вилла» и «Ювентус» редко побеждают. Но в очном матче будет горячо

Бирмингемцы замыкают топ-8 ЛЧ.

В пятом туре общего этапа Лиги чемпионов «Астон Вилла» примет «Ювентус». Игра пройдет 27 ноября на стадионе «Вилла Парк», начало — в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение хозяевам: победа «Астон Виллы» доступна с котировкой 2.28, вероятность этого исхода — примерно 41%. Успех «Старой синьоры» можно взять за 3.05 (30%), ничья идет за чуть большие 3.30 (29%).

«Ювентус» не проигрывает на протяжении шести матчей во всех турнирах. Рынок на непоражение команды Тьяго Мотты в предстоящей игре предложен за 1.59.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 5.40;

• победа хозяев 1:0 — за 6.40;

• 1:0 в пользу гостей — за 8.00.

Тотал больше 2.5 гола дан за 2.06, ТМ 2.5 — за 1.74.

Вероятность обмена забитыми мячами оценена в 1.86, опция «обе забьют — нет» доступна с котировкой 1.94.

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«Астон Вилла» — «Ювентус»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 27 ноября 2024 года

В прошлом туре бирмингемцы неожиданно уступили «Брюгге» (0:1) — подвел центральный защитник Тайрон Мингз, привезший глупый пенальти, с которого бельгийцы забили единственный гол. Англичанин взял мяч в руки после паса от вратаря Эмилиано Мартинеса: аргентинец исполнял удар от ворот, но Мингз не понял партнера, полагая, что мяч еще не введен в игру. До этого команда Унаи Эмери оформила сухие победы над «Янг Бойз» (3:0), «Баварией» (1:0) и «Болоньей» (2:0). В турнирной таблице «Астон Вилла» располагается на восьмой строчке, но даже от второго места ее отделяет лишь один балл.

Правда, перед «Ювентусом» результаты англичан ухудшились — шесть матчей без побед во всех турнирах, в четырех из которых они проиграли. До этого у них было лишь одно поражение в 12 играх. Также на отрезке без побед «Астон Вилла» с трудом забивала — отличилась лишь пять раз в шести поединках. Сложности и у лучшего бомбардира команды во всех турнирах: Джон Дуран наколотил шесть мячей, но последний из них оформил еще 30 октября «Кристал Пэлас» в Кубке Лиги (1:2).

«Ювентус» в последнее время тоже с трудом побеждает — всего два успеха в семи предыдущих встречах во всех соревнованиях. Если на старте сезона команда впечатляла надежностью (не пропускала в стартовых шести турах серии А), то сейчас периодически испытывает проблемы: получила четыре мяча от «Интера» (4:4), два от «Пармы» (2:2). В ЛЧ туринцы вообще ни разу не сыграли на ноль — пропустили пять раз в четырех играх. В турнирной таблице «Старая синьора» расположилась на 11-й строчке. В первых двух турах обыграли ПСВ (3:1) и «Лейпциг» (3:2), после чего уступили «Штутгарту» (0:1) и сыграли вничью с «Лиллем» (1:1).

Перед «Астон Виллой» туринцы сдержали другой итальянский клуб, участвующий в Лиге чемпионов, — «Милан» (0:0). Главный тренер «Юве» Тьяго Мотта оказался рад такому результату. «Доволен работой, которую мы проделали в обороне. Мы позволяли сопернику очень мало, практически ничего. Очевидно, что мы относительно мало создали в атаке. Думаю, что это ценное очко, оно может дать ощущение стабильности. Я доволен тем, что увидел сегодня, потому что «Милан» может опасно атаковать, когда появляются свободные зоны, поэтому мы правильно сделали, что не оставляли их надолго», — сказал Мотта после игры.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Астон Вилла» — «Ювентус»

У хозяев отсутствует только травмированный центральный защитник Кортни Хаус.

У гостей больше недоступных: защитники Бремер и Хуан Кабаль, полузащитник

Василие Аджич и атакующие футболисты — Нико Гонсалес, Аркадиуш Милик и Душан Влахович. Также все еще отбывает дисквалификацию Поль Погба.

«Астон Вилла» — «Ювентус»: статистика личных встреч

Команды встречались всего два раза — в четвертьфинале Лиги чемпионов 1983 года. Тогда оба раза победил «Ювентус» (2:1 и 3:1).

Прогноз и ставка на матч «Астон Вилла» — «Ювентус»

Игра может получиться результативной: каждая из команд отличилась в трех из четырех матчей текущего розыгрыша ЛЧ. Несмотря на общий спад, в первой же игре после международной паузы «Астон Вилла» забила два мяча «Кристал Пэлас» в АПЛ (2:2). К тому же у оппонентов неплохая результативность по сезону: бирмингемцы отличаются в среднем 1.56 раз за игру, туринцы — 1.65.