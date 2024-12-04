«МЮ» очень недооценивают перед встречей с «Арсеналом». Манкунианцы понемногу приходят в себя после кошмара тен Хага

Голландец бросил команду в середине таблицы АПЛ.

4 декабря в центральном матче 14-го тура АПЛ «Арсенал» сойдется с «Манчестер Юнайтед». Игра пройдет на стадионе «Эмирейтс» и начнется в 23.15 по московскому времени. В России она легально показана не будет. Главный арбитр — Сэмюэл Барротт.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» 4 декабря 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline считают «Арсенал» безоговорочным фаворитом: на победу команды Микеля Артеты можно поставить с коэффициентом 1.42, вероятность данного исхода — примерно 70%. Ничья доступна за 4.90 (20%), успех «МЮ» — за 7.80 (10%).

Даже вариант Х2 выставлен за крупные 3.01 — «красные дьяволы» уступили «канонирам» в трех последних официальных встречах.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.71, ТМ 2.5 — в 2.12. Если верите, что голов будет больше, возьмите ТБ 3.5 за 2.78.

Отличная котировка на обмен результативными ударами — 1.99. Противоположный исход доступен за 1.81.

Комбинированная ставка «ТБ 2.5 и «обе забьют» выставлена в линии за 2.44.

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«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз и анализ матча 14-го тура АПЛ 4 декабря 2024 года

Удивительно наблюдать настолько полярные коэффициенты на победу «Арсенала» и «МЮ» в очном матче. Конечно, команды в АПЛ сейчас разделяют аж семь мест: «канониры» идут вторыми, а «красные дьяволы» только девятыми. При этом в очковом эквиваленте ситуация для манкунианцев не такая страшная — они отстают от лондонцев всего на шесть баллов.

В непростом положении клуб оказался из-за низких результатов на старте сезона под руководством тен Хага. При голландце «МЮ» набрал 11 очков в девяти встречах премьер-лиги и увяз в середине таблицы. Поражение от «Вест Хэма» (1:2) в девятом туре стало красной линией для руководства «дьяволов», которые убрали тренера и выкупили на его место у «Спортинга» Рубена Аморима. С тех пор ситуация слегка нормализовалась: при исполнявшем обязанности тренера ван Нистелрое «Юнайтед» выиграл три встречи и один раз сыграл вничью, а в трех играх при Амориме взял четыре очка в АПЛ и расправился с «Буде-Глимт» в Лиге Европы (3:2).

В последнем туре «МЮ» разгромил «Эвертон» (4:0). Этот матч вдохновенно провели Рэшфорд, Зиркзее, Фернандеш и Диалло: первые двое оформили по дублю из голов, а вторые — из ассистов. Благодаря этому все четверо и еще Гарначо являются лидерами команды по системе «гол+пас».

«Арсенал» мог бы быть значительно ближе к «Ливерпулю», от которого на данный момент отстает на девять баллов, если бы не неудачная серия — она стартовала в середине октября и завершилась в первой половине ноября. В этот период «канониры» потеряли очки в четырех играх АПЛ подряд: проиграли «Борнмуту» (0:2) и «Ньюкаслу» (0:1), а также сыграли вничью с «Ливерпулем» (2:2) и «Челси» (1:1). Между этими встречами уместилось поражение от «Интера» в ЛЧ (0:1).

Впрочем, в последние недели команда Артеты снова нашла себя — особенно в атаке. В трех предыдущих матчах «Арсенал» одержал три крупные победы: над «Ноттингемом» (3:0) и «Вест Хэмом» (5:2) в чемпионате, а также над «Спортингом» в еврокубке (5:1). Именно по этой причине «канониры» подходят такими крупными фаворитами к противостоянию с «МЮ».

Травмы и дисквалификации перед матчем «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»

«Арсеналу» в предстоящей встрече точно не помогут защитники — Бен Уайт и Такехиро Томиясу. Под вопросом участие Габриэля, Томаса Парти и форварда Микеля Мерино.

У «МЮ» продолжают залечивать травмы четыре человека: Виктор Линделеф, Кобби Майну, Лисандро Мартинес и Люк Шоу. Джонни Эванс, возможно, сможет выйти на поле уже сегодня.

«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: статистика личных встреч

«Арсенал» нанес «МЮ» три поражения в АПЛ подряд: 1:0 и 3:1 в прошлом розыгрыше, а также 3:2 во втором круге сезона-2022/23.

Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»

Лондонцы очень здорово проявляют себя в атаке в последних матчах — забили 13 мячей в трех предыдущих играх. В каждой из них отличился Сака, который с 5+10 является лидером команды в АПЛ. Однако стоит отметить, что на ноль «Арсенал» провел всего один из шести предыдущих матчей во всех турнирах, а в чемпионате пропускает чуть больше гола за 90 минут. «МЮ» тоже вроде бы ожил — не проигрывает и медленно, но верно ползет наверх таблицы. При этом манкунианцы еще полностью не раскрыли свой потенциал, хотя у чужих ворот проявляют себя все лучше и лучше. Верю, что и в этой встрече они без гола поле не покинут.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.99.

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