У гостей стопроцентный результат во всех турнирах.

В девятом туре чемпионата Саудовской Аравии команда Криштиану Роналду «Аль-Наср» встретится с лидером турнира «Аль-Хилялем». Игра пройдет 1 ноября на стадионе «Аль-Авваль Парк», начало — в 21.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, у гостей чуть больше шансов на успех: поставить на них можно с коэффициентом 2.25, вероятность этого исхода — около 42%. Выигрыш «Аль-Насра» предложен с котировкой 2.65 (35%), ничья идет за 3.85 (23%).

Команды встречались в августе в Суперкубке страны — «Аль-Хиляль» разгромил оппонента (4:1). Вероятность непоражения хозяев в предстоящем матче оценена в 1.57.

Три наиболее возможных, по данным экспертов, исхода поединка выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 7.40;

• 2:2 и 2:1 в пользу гостей — за 8.80.

Тотал больше 3.5 мяча и ТМ 3.5 доступны с одинаковым коэффициентом 1.86.

Поставить на обмен голами можно за 1.33, опция «обе забьют — нет» представлена за 2.95.

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«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: прогноз и анализ матча чемпионата Саудовской Аравии 1 ноября 2024 года

Гости доминируют в чемпионате Саудовской Аравии: оформили восемь побед в восьми стартовых турах и уверенно расположились на первом месте в турнирной таблице. В прошлом сезоне команда тоже очень уверенно действовала в национальном чемпионате: потеряла очки лишь в трех турах из 34, ни разу не проиграла и финишировала первой с отрывом в 14 баллов. Вторым в том розыгрыше стал как раз «Аль-Наср», но коллектив Криштиану Роналду гораздо чаще терял очки. Похожий сценарий разыгрывается в текущей кампании: пока «Аль-Хиляль» идет без потерь, «Рыцарь Неджда» отстал уже на шесть баллов и пропустил вперед еще и «Аль-Иттихад». При этом клуб ни разу не уступил, но целых три раза закончил вничью.

«Аль-Хиляль» — самая результативная команда чемпионата Саудовской Аравии: за восемь туров заколотил 23 гола, а с учетом всех турниров отличается в среднем ровно три раза за 90 минут. Также парни Жорже Жезуша штампуют победы не только в лиге — добились успеха в каждой из 14 игр сезона во всех соревнованиях и в 10 поединках забили минимум три мяча. Отличную форму набрал Александр Митрович — сербский форвард отметился 14 голами в 14 матчах. После годичного отсутствия из-за травмы на поле вернулся Неймар — бразилец вышел на 13 минут во встрече Лиги чемпионов АФК против «Аль-Айна» из ОАЭ (2:0).

«Аль-Наср» выступает не так стабильно, а особенно слабо выглядел на старте кампании, победив лишь в двух из шести матчей во всех турнирах. Даже пришлось менять тренера — на место Луиша Каштру пришел Стефано Пиоли, который еще в сезоне-2021/22 выигрывал серию А с «Миланом». При итальянце команда сразу же выдала семиматчевую серию из побед. Первая потеря очков случилась в прошлом туре — ничья с бьющимся за выживание «Аль-Холудом» (3:3).

Ожидаемо больше всех забил Криштиану Роналду — девять голов в 11 играх во всех соревнованиях. Однако в целом «Аль-Наср» отличается заметно меньше «Аль-Хиляля»: в среднем ровно два мяча за 90 минут во всех турнирах, однако при Пиоли стал меньше пропускать — до перестрелки с «Аль-Холудом» получил в свои ворота лишь три мяча в семи матчах.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»

У хозяев из-за травмы не будет атакующего полузащитника Сами аль-Наджи. У гостей доступны все футболисты.

«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: статистика личных встреч

В августе «Аль-Хиляль» разделался с соперником в финале Суперкубка страны (4:1). Всего команды встречались 48 раз: в 27 поединках сильнее был действующий чемпион Саудовской Аравии, «Аль-Наср» забрал лишь 11 матчей.

Прогноз и ставка на матч «Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»

Гости имеют больше шансов на успех: они обыграли соперника в шести из 10 предыдущих очных встреч во всех турнирах, уступив за это время лишь однажды. В текущем сезоне «Аль-Хиляль» набрал фантастическую форму: победил в 14 из 14 матчей во всех турнирах, забивая в среднем по три мяча за 90 минут. У «Аль-Насра» нет такого запаса качества — в прошлом туре команда сыграла вничью с оппонентом из подвала турнирной таблицы.

Рекомендуемая ставка: победа «Аль-Хиляля» за 2.25.

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