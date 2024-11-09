Гонду разрывает соперников даже без травмированного Глушенкова. «Зенит» во второй раз подряд разделается с «Ахматом»

Петербуржцы — лидеры РПЛ по забитым голам.

«Зенит» завершит первый круг чемпионата России матчем с одним из аутсайдеров — «Ахматом». Игра пройдет 10 ноября на стадионе «Ахмат Арена» и начнется в 17.30 по московскому времени. Рассудит команды бригада Артема Чистякова. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», эфир стартует в 17.20 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ахмат» — «Зенит» 10 ноября 2024 года

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, гости — серьезные фавориты: поставить на их успех можно за 1.49, что составляет приблизительно 65% вероятности. Победа команды из Грозного дана с котировкой 6.00 (14%), даже ничья идет с заметно меньшим коэффициентом 4.30 (21%).

Команды сыграют второй матч подряд: 6 ноября петербуржцы раздавили «Ахмат» в Кубке России (3:0). Вероятность непоражения коллектива Сергея Ташуева в игре с петербуржцами оценена в 2.50.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата поединка отражают серьезное превосходство «Зенита»:

• 1:0 и 2:0 — за 6.40;

• 1:1 — за 7.20.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.73, ТМ 2.5 — за 2.07.

Вероятность обмена результативными ударами оценена в 1.90, вариант «обе забьют — нет» идет с таким же коэффициентом

Испытай яркие эмоции вместе с Winline! Лови фрибет 3000 рублей и ставь на любимые виды спорта

«Ахмат» — «Зенит»: прогноз и анализ матча РПЛ 10 ноября 2024 года

«Ахмат» — одна из худших команд первой половины сезона РПЛ. Команда Ташуева одержала всего одну победу в 14 турах, обыграв «Ростов» (3:2) 26 октября. При этом она неплохо действовала в Кубке России, где набрала девять очков в группе с ЦСКА и «Краснодаром» и финишировала второй, выйдя в четвертьфинал Пути РПЛ. Грозненцы много пропускают: больше них (27) в РПЛ получил только «Оренбург» (28) — в среднем за 90 минут в чемпионате в их воротах оказывается 1,93 гола.

«Зенит» выглядит огромным фаворитом: находится в чемпионской гонке — на три очка отстает от лидирующего «Краснодара» и занимает вторую строчку с отрывом в два балла от «Локомотива». К «Ахмату» петербуржцы подошли на семиматчевой серии без поражений во всех турнирах, в шести из них они выиграли. А в последней встрече сине-бело-голубые разгромили как раз грозненцев (3:0) в Кубке России. Команда Семака впечатляет обороной: лишь шесть пропущенных за 14 туров чемпионата мячей — столько же допустили только лидирующие «быки». А девять из 14 игр РПЛ она закончила на ноль.

«Будет очень напряженная борьба. «Краснодар» действительно набрал ход, замахивается на рекорд в матчах без потерянных очков. Но я уверен, что «Зенит» будет биться за победу в юбилейном сезоне изо всех сил», — проанализировал чемпионскую гонку председатель правления сине-бело-голубых Александр Медведев.

В атаке петербуржцы тоже выглядят неплохо: по этому аспекту также делят с «Краснодаром» лидерство в РПЛ — заколотили по 31 мячу. В среднем это 2,21 гола за 90 минут. В шести из предыдущих 10 поединков во всех соревнованиях «Зенит» отличился минимум дважды. Выделяется новичок Лусиано Гонду — аргентинец настрелял шесть мячей в 10 играх во всех турнирах. Такой же уровень результативности демонстрирует Матео Кассьерра, больше в клубе только у Максима Глушенкова (девять). Но россиянин из-за травм толком не выступает с конца августа.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Ахмат» — «Зенит» 10 ноября 2024 года

У хозяев игру из-за проблем со здоровьем пропустят левый защитник Мирослав Богосавац, а также игроки атаки Евгений Харин и Бернард Бериша. Из-за дисквалификации не будет опорного полузащитника Камилу.

У гостей много травмированных: Михаил Кержаков, Евгений Латышонок, Нино, Сергей Волков и Максим Глушенков.

«Ахмат» — «Зенит»: статистика личных встреч

Единственная встреча команд в этом сезоне завершилась разгромной победой петербуржцев (3:0). Всего соперники играли друг с другом 40 раз во всех турнирах: в половине матчей сильнее оказался «Зенит», «Ахмат» победил лишь в восьми.

Прогноз и ставка на матч «Ахмат» — «Зенит»

Гости смотрятся однозначными фаворитами: в недавнем матче Кубка России разгромили соперника 3:0 и в общем по сезону выступают гораздо стабильнее — идут вторыми, пока «Ахмат» находится в зоне прямого вылета. Также петербуржцы забивают больше всех в чемпионате наравне с лидирующим «Краснодаром» — по 2,21 в среднем за 90 минут. В последних 10 очных поединках во всех турнирах «Зенит» семь раз обыграл грозненцев: в шести — с разницей минимум в два гола.

Рекомендуемая ставка: Ф2(-1) за 1.77.

Испытай яркие эмоции вместе с Winline! Лови фрибет 3000 рублей и ставь на любимые виды спорта