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Сегодня, 09:15

«Динамо» не выиграло в четырех подряд визитах в Грозный. Но «Ахмат» проводит худший сезон за 11 лет и рискует вылететь из РПЛ

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Ахмат» — «Динамо» 2 декабря 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент
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Константин Тюкавин («Динамо»).
Фото Global Look Press
Гиорги Шелия («Ахмат»).
Фото Global Look Press
Марцел Личка («Динамо»).
Фото Global Look Press
«Динамо» — «Ахмат».
Фото Global Look Press
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В последний раз бело-голубые победили в Чечне в феврале 2021-го.

2 декабря «Ахмат» и «Динамо» закроют программу 17-го тура РПЛ. Команды сыграют в Грозном на «Ахмат Арене». Начало поединка — в 19.00 по московскому времени. За порядком проследит судейская бригада Владимира Москалева. Прямая трансляция на телеканале «Матч! Премьер» и сайте matchtv.ru стартует в 18.50 мск.

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
02 дек, 19:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Динамо

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ахмат» — «Динамо» 2 декабря 2024 года

В букмекерской компании Winline отдали предпочтение москвичам. На выигрыш бело-голубых можно поставить с коэффициентом 1.96, вероятность такого исхода — примерно 44%. Ничья доступна за 3.80 (26%), победа хозяев — за 3.35 (30%).

Считаете, что грозненцы наберут очки на своем поле? Опция 1Х идет за 1.78.

На тотал больше 2.5 мяча дали котировку 1.56, на ТМ 2.5 — 2.32.

Рынок «обе забьют» представлен за 1.53, обратный вариант — за 2.40.

В первом круге бело-зеленые уступили на «ВТБ Арене», но огорчили «Динамо» дважды (2:4). Тотал больше 1.5 гола в исполнении «Ахмата» оценили в 2.40.

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«Ахмат» — «Динамо»: прогноз и анализ матча РПЛ 2 декабря 2024 года

Грозненцы проводят один из худших сезонов в истории — погрязли на предпоследней строчке таблицы и повторили клубные антирекорды по набранным очкам (9) и победам (1). Ровно такие же показатели после 16 туров были у бело-зеленых в чемпионате-2013/14. При этом разница мячей в нынешней кампании выглядит печальнее: «минус 17» против «минус 11».

На этой неделе «Ахмат» уступил «Зениту» (1:2) в ответном четвертьфинале Кубка России на этапе Пути РПЛ и спустился в Путь регионов. Соперником команды Сергея Ташуева стал «Краснодар».

Гиорги Шелия («Ахмат»).
Фото Global Look Press

«Динамо» выступило в кубковом четвертьфинале куда успешнее: после домашнего поражения от «Локомотива» (1:2) команда Марцела Лички взяла реванш на «РЖД Арене» (1:0) и прошла дальше благодаря победе в серии пенальти (4:3). В полуфинале Пути РПЛ бело-голубых ждет еще одно дерби — с ЦСКА.

Зато в чемпионате динамовцы буксуют: выиграли всего в половине из шести последних матчей. Две встречи завершились вничью, еще одна — поражением. В результате москвичи снова выпали из топ-5: «Спартак» догнал бело-голубых по очкам, но стоит выше по разнице мячей. Хотя Марцел Личка оценил итоги первой половины сезона для «Динамо» как положительные.

«У нас 31 очко в лиге, осталось две игры. Я думаю, что команда идет неплохо, мы в топе чемпионата. Если сравнивать с тем, что было год назад, то можно сказать, что мы сделали шаг вперед. Стараемся улучшать свои результаты», — сказал главный тренер бело-голубых.

Марцел Личка («Динамо»).
Фото Global Look Press

Травмы и дисквалификации перед матчем «Ахмат» — «Динамо»

В лазарете грозненцев находятся Евгений Харин, Мирослав Богосавац и Бернард Бериша — все трое вернутся в общую группу только в 2025 году. У бело-голубых одна потеря — Милан Майсторович проходит консервативное лечение в связи с растяжением паховых колец. Дисциплинарных отстранений нет ни у одной из команд.

«Ахмат» — «Динамо»: статистика личных встреч

Клубы провели между собой 35 поединков в РПЛ и Кубке России: у москвичей 14 побед, у бело-зеленых — 11. Еще 10 матчей завершились вничью.

В первом круге соперники устроили результативную перестрелку (4:2). Причем парни Марцела Лички вырвали три очка уже в компенсированное время: Денис Макаров отличился на третьей добавленной минуте, Лука Гагнидзе — на девятой.

«Динамо» — «Ахмат».
Фото Global Look Press

Прогноз и ставка на матч «Ахмат» — «Динамо»

Грозненцы забыли о победах с конца октября, но при этом обменялись голами с соперниками в трех играх подряд. Встреча с бело-голубыми в первом круге также получилась результативной, а предстоящая разборка команд обещает похожий сценарий. «Динамо» входит в четверку самых забивных клубов РПЛ, но не блещет надежностью в обороне: у парней Марцела Лички 18 пропущенных мячей после 16 туров. Среди представителей топ-6 больше только у «Локомотива» (23). В четырех последних матчах чемпионата ворота москвичей поразили шесть раз. Увезти «сухарь» с «Ахмат Арены» гостям тоже не удастся.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.85.

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